Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлида
Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби жаҳон футболи юлдузларини ўз сафига қўшиб олишда давом этмоқда. Рийодликлар бу сафар Пари Сен-Жермен ва Франция терма жамоасининг маҳоратли вингери Усман Дембеле трансфери бўйича жиддий ҳаракатларни бошлади. Ушбу трансфер амалга ошса, Саудия Pro-лигасининг нуфузи янада ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Сача Таволиери берган маълумотларга кўра, Ал-Ҳилал раҳбарияти аллақачон футболчининг агенти билан алоқага чиққан. Ҳозирда томонлар ўртасида дастлабки музокаралар олиб борилмоқда. Саудия клуби француз юлдузини ёзги трансфер ойнасининг асосий нишонига айлантирган ва унинг учун катта маблағ сарфлашга тайёр.
Музокаралар жараёни ва молиявий имкониятларХабарларга кўра, Ал-Ҳилал аввал футболчининг розилигини олишни, шундан сўнг Пари Сен-Жермен клуби билан расмий музокараларни бошлашни режалаштирмоқда. Усман Дембеле ўтган ёзда Барселона таркибидан Парижга кўчиб ўтган эди, бироқ Саудия клубининг молиявий таклифи ҳар қандай футболчини ўйлантириб қўйиши табиий.
Ал-Ҳилал клубининг молиявий қудрати бежизга тилга олинмаяпти. Маълумотларга кўра, клуб акцияларининг 70 фоизи таниқли тадбиркор, шаҳзода Ал-Валид бин Талалга тегишли бўлса, қолган 30 фоизи Саудия Арабистони инвестиция фонди (ПИФ) томонидан назорат қилинади. Бундай улкан молиявий таянч клубга дунёнинг энг қиммат ўйинчиларини сотиб олиш имконини беради.
Усман Дембеле ўзининг тезкорлиги ва дриблинги билан танилган. Унинг Ал-Ҳилал сафига ўтиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини сезиларли даражада ошириши мумкин. Ҳозирда жамоа таркибида Неймар, Александар Митровик ва Калидоу Коулибалй каби юлдузлар тўп сурмоқда. Дембеленинг қўшилиши эса Риёд клубини нафақат Осиёда, балки жаҳон миқёсида ҳам энг кучли таркибга эга жамоалардан бирига айлантиради.
Ҳозирча Пари Сен-Жермен раҳбарияти ушбу вазиятга расмий муносабат билдирмади. Бироқ, агар футболчининг ўзи Саудия Арабистонига кўчиб ўтишга розилик берса, парижликлар трансфер нархи бўйича музокараларга киришиши кутилмоқда. Футбол олами ушбу ёзги трансфер ойнасида яна бир шов-шувли келишув гувоҳи бўлиши мумкин.
…