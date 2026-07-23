Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлида

·0·Спорт
Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлида

Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби жаҳон футболи юлдузларини ўз сафига қўшиб олишда давом этмоқда. Рийодликлар бу сафар Пари Сен-Жермен ва Франция терма жамоасининг маҳоратли вингери Усман Дембеле трансфери бўйича жиддий ҳаракатларни бошлади. Ушбу трансфер амалга ошса, Саудия Pro-лигасининг нуфузи янада ошиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Сача Таволиери берган маълумотларга кўра, Ал-Ҳилал раҳбарияти аллақачон футболчининг агенти билан алоқага чиққан. Ҳозирда томонлар ўртасида дастлабки музокаралар олиб борилмоқда. Саудия клуби француз юлдузини ёзги трансфер ойнасининг асосий нишонига айлантирган ва унинг учун катта маблағ сарфлашга тайёр.

Музокаралар жараёни ва молиявий имкониятлар

Хабарларга кўра, Ал-Ҳилал аввал футболчининг розилигини олишни, шундан сўнг Пари Сен-Жермен клуби билан расмий музокараларни бошлашни режалаштирмоқда. Усман Дембеле ўтган ёзда Барселона таркибидан Парижга кўчиб ўтган эди, бироқ Саудия клубининг молиявий таклифи ҳар қандай футболчини ўйлантириб қўйиши табиий.

Ал-Ҳилал клубининг молиявий қудрати бежизга тилга олинмаяпти. Маълумотларга кўра, клуб акцияларининг 70 фоизи таниқли тадбиркор, шаҳзода Ал-Валид бин Талалга тегишли бўлса, қолган 30 фоизи Саудия Арабистони инвестиция фонди (ПИФ) томонидан назорат қилинади. Бундай улкан молиявий таянч клубга дунёнинг энг қиммат ўйинчиларини сотиб олиш имконини беради.

Усман Дембеле ўзининг тезкорлиги ва дриблинги билан танилган. Унинг Ал-Ҳилал сафига ўтиши жамоанинг ҳужум салоҳиятини сезиларли даражада ошириши мумкин. Ҳозирда жамоа таркибида Неймар, Александар Митровик ва Калидоу Коулибалй каби юлдузлар тўп сурмоқда. Дембеленинг қўшилиши эса Риёд клубини нафақат Осиёда, балки жаҳон миқёсида ҳам энг кучли таркибга эга жамоалардан бирига айлантиради.

Ҳозирча Пари Сен-Жермен раҳбарияти ушбу вазиятга расмий муносабат билдирмади. Бироқ, агар футболчининг ўзи Саудия Арабистонига кўчиб ўтишга розилик берса, парижликлар трансфер нархи бўйича музокараларга киришиши кутилмоқда. Футбол олами ушбу ёзги трансфер ойнасида яна бир шов-шувли келишув гувоҳи бўлиши мумкин.

Ал-ҲилалУсман ДембелеPSJСаудия Pro-лигасиТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумБугун, 02:18Матеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиМатеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиБугун, 01:38Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаБугун, 01:19Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиЗиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиБугун, 01:01Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Рамазон Темиров Эрцегни мақтади: «Қолганини жангда кўрамиз»Бугун, 00:55
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"