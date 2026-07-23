Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлида
Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби ёзги трансфер ойнаси якунланишидан аввал жаҳон футболи оммасини яна бир бор ҳайратда қолдиришга тайёрланмоқда. Ар-Рийодликлар Пари Сен-Жермен ҳамда Франция терма жамоаси вингери Усман Дембеле трансфери бўйича дастлабки қадамларни ташлашни бошлади. Ушбу келишув амалга ошса, Саудия Pro лигаси яна бир юлдуз футболчи билан бойиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Машҳур спорт журналисти Сача Таволиери берган маълумотларга кўра, Ал-Ҳилал раҳбарияти аллақачон футболчининг агенти билан алоқага чиққан. Ҳозирда клуб 27 ёшли ҳужумкор ярим ҳимоячининг розилигини кутмоқда. Агар Усман Дембеле лойиҳага қизиқиш билдирса, Саудия томони Париж клуби билан расмий музокараларни бошлашни режалаштирган.
Молиявий қудрат ва янги мақсадларАл-Ҳилал жамоасининг бундай улкан трансферларни амалга оширишига унинг молиявий барқарорлиги замин яратмоқда. Маълумот учун, клуб акцияларининг 70 фоизи шаҳзода Ал-Валеед бин Талалга тегишли бўлса, қолган 30 фоизи Саудия Арабистони инвестиция фонди (ПИФ) томонидан назорат қилинади. Бу каби молиявий қувват жамоага дунёнинг исталган нуқтасидан энг сара ўйинчиларни жалб қилиш имконини бермоқда.
Жамоа ўз таркибини кучайтириш борасида фақат Усман Дембеле билан чекланиб қолмоқчи эмас. Аввалроқ клуб нидерландиялик иқтидор эгаси Крйсенсио Суммервилле билан ҳам музокаралар олиб бораётгани хабар қилинган эди. Бироқ Дембеле каби тажрибали ва номдор футболчининг қўшилиши жамоанинг Осиё Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатдаги нуфузини янада ошириши шубҳасиз.
Дембеле учун янги чорловУсман Дембеле ўтган мавсумда Пари Сен-Жермен таркибида ўзини кўрсатишга муваффақ бўлди. Луис Энрике бошқарувидаги жамоада у асосий фигуралардан бирига айланган эди. Шунга қарамай, Саудия Арабистонидан тушаётган астрономик таклифлар ҳатто Европанинг энг кучли клубларида тўп сураётган юлдузларни ҳам ўйлантириб қўймоқда.
Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Ал-Ҳилал жамоасининг ҳаракатлари қизиқарли, боиси ушбу клуб минтақамиздаги энг кучли жамоалардан бири саналади ва тез-тез қитъа миқёсидаги турнирларда вакилларимизга рақиблик қилади. Усман Дембеле каби тезкор вингернинг Саудия чемпионатига кўчиб ўтиши лигадаги рақобатни янги босқичга олиб чиқади.
Ҳозирча Пари Сен-Жермен ушбу вазият бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Аммо трансфер ойнаси ёпилишига оз вақт қолганида, Ал-Ҳилал ўз мақсадига эришиш учун барча имкониятларни ишга солиши кутилмоқда. Агар трансфер амалга ошса, бу жорий ёзнинг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланади.
…