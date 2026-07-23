Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлида

·33·Спорт
Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлида

Саудия Арабистонининг Ал-Ҳилал клуби ёзги трансфер ойнаси якунланишидан аввал жаҳон футболи оммасини яна бир бор ҳайратда қолдиришга тайёрланмоқда. Ар-Рийодликлар Пари Сен-Жермен ҳамда Франция терма жамоаси вингери Усман Дембеле трансфери бўйича дастлабки қадамларни ташлашни бошлади. Ушбу келишув амалга ошса, Саудия Pro лигаси яна бир юлдуз футболчи билан бойиши кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Машҳур спорт журналисти Сача Таволиери берган маълумотларга кўра, Ал-Ҳилал раҳбарияти аллақачон футболчининг агенти билан алоқага чиққан. Ҳозирда клуб 27 ёшли ҳужумкор ярим ҳимоячининг розилигини кутмоқда. Агар Усман Дембеле лойиҳага қизиқиш билдирса, Саудия томони Париж клуби билан расмий музокараларни бошлашни режалаштирган.

Молиявий қудрат ва янги мақсадлар

Ал-Ҳилал жамоасининг бундай улкан трансферларни амалга оширишига унинг молиявий барқарорлиги замин яратмоқда. Маълумот учун, клуб акцияларининг 70 фоизи шаҳзода Ал-Валеед бин Талалга тегишли бўлса, қолган 30 фоизи Саудия Арабистони инвестиция фонди (ПИФ) томонидан назорат қилинади. Бу каби молиявий қувват жамоага дунёнинг исталган нуқтасидан энг сара ўйинчиларни жалб қилиш имконини бермоқда.

Жамоа ўз таркибини кучайтириш борасида фақат Усман Дембеле билан чекланиб қолмоқчи эмас. Аввалроқ клуб нидерландиялик иқтидор эгаси Крйсенсио Суммервилле билан ҳам музокаралар олиб бораётгани хабар қилинган эди. Бироқ Дембеле каби тажрибали ва номдор футболчининг қўшилиши жамоанинг Осиё Чемпионлар лигаси ва ички чемпионатдаги нуфузини янада ошириши шубҳасиз.

Дембеле учун янги чорлов

Усман Дембеле ўтган мавсумда Пари Сен-Жермен таркибида ўзини кўрсатишга муваффақ бўлди. Луис Энрике бошқарувидаги жамоада у асосий фигуралардан бирига айланган эди. Шунга қарамай, Саудия Арабистонидан тушаётган астрономик таклифлар ҳатто Европанинг энг кучли клубларида тўп сураётган юлдузларни ҳам ўйлантириб қўймоқда.

Ўзбекистонлик футбол ишқибозлари учун ҳам Ал-Ҳилал жамоасининг ҳаракатлари қизиқарли, боиси ушбу клуб минтақамиздаги энг кучли жамоалардан бири саналади ва тез-тез қитъа миқёсидаги турнирларда вакилларимизга рақиблик қилади. Усман Дембеле каби тезкор вингернинг Саудия чемпионатига кўчиб ўтиши лигадаги рақобатни янги босқичга олиб чиқади.

Ҳозирча Пари Сен-Жермен ушбу вазият бўйича расмий баёнот бергани йўқ. Аммо трансфер ойнаси ёпилишига оз вақт қолганида, Ал-Ҳилал ўз мақсадига эришиш учун барча имкониятларни ишга солиши кутилмоқда. Агар трансфер амалга ошса, бу жорий ёзнинг энг шов-шувли келишувларидан бирига айланади.

Ал-ҲилалУсман ДембелеPSJСаудия АрабистониФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчи борасида якуний қарорга келдиФерран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчи борасида якуний қарорга келдиБугун, 05:17Марио Балотелли фаолиятидан афсусда эмас: Мен ҳеч қачон ҳеч кимга зарар етказмадимМарио Балотелли фаолиятидан афсусда эмас: Мен ҳеч қачон ҳеч кимга зарар етказмадимБугун, 03:17Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаБугун, 02:36Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумБугун, 02:18Матеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиМатеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиБугун, 01:38Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаБугун, 01:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"