Марио Балотелли фаолиятидан афсусда эмас: Мен ҳеч қачон ҳеч кимга зарар етказмадим
Италия футболининг энг зиддиятли ва иқтидорли вакилларидан бири Марио Балотелли ўзининг шов-шувларга бой фаолияти ҳақида гапирар экан, ўтмишда қилган хатоларидан мутлақо афсусда эмаслигини билдирди. Ҳозирда Бирлашган Араб Амирликларининг Ал Иттифақ клуби шарафини ҳимоя қилаётган 35 ёшли ҳужумчи ўзининг ёшликдаги шўхликлари ва майдон ташқарисидаги хатти-ҳаракатлари бўрттириб кўрсатилганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
SportМедиасет нашрига берган интервюсида Балотелли ўз виждони пок эканини ва фаолияти давомида ҳеч кимга қасддан ёмонлик қилмаганини айтди. Sportчининг сўзларига кўра, унинг хатти-ҳаракатлари замонавий футболдаги айрим ўйинчиларнинг қилмишлари олдида ҳеч нарса эмас. "Мен баъзи аҳмоқона ишларни қилганман, ёш ва ғайратли эдим. Лекин бу ишлардан афсусланмайман, чунки улар мени улғайтирди", — дея таъкидлади италиялик форвард.
Ютуқлар ва унутилмас натижаларМарио Балотелли фаолияти давомида Интер, Манчестер Сити, Милан ва Ливерпул каби гранд жамоаларда тўп сурган. Унинг ютуқлар рўйхати ҳар қандай футболчи ҳавас қиладиган даражада бой. Интер таркибида у уч марта Серия А чемпионлигини ва Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритган. Манчестер Сити билан эса Англия Премер-лигаси ва Англия кубогида зафар қучган.
Гарчи у фаолияти давомида кўплаб клубларни алмаштирган бўлса-да (Нитса, Марсель, Адана Демирспор), унинг статистикаси ҳамиша юқори бўлиб келган. Масалан, Милан сафида у 77 ўйинда 33 та гол уришга муваффақ бўлган. Балотелли ҳалигача Италияда соф маҳорат борасида ўзидан кучлироқ футболчини кўрмаётганини ишонч билан таъкидламоқда.
Италия терма жамоаси ва Жаҳон чемпионати армониҲужумчи учун энг оғриқли нуқта Италия миллий терма жамоаси билан боғлиқ. Балотелли Италия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатларидаги охирги голига муаллифлик қилган футболчи ҳисобланади. Бу воқеага роппа-роса 12 йил бўлди. Унинг айтишича, бу статистика унга қувонч келтирмайди, аксинча, мамлакатнинг кетма-кет учта мундиални ўтказиб юборгани уни чуқур қайғуга солади.
Ҳозирда Дубайда истиқомат қилаётган футболчи Ал Иттифақ лойиҳасидан мамнун эканини ва машғулотларга бўлган иштиёқи сўнмагунча футбол ўйнашда давом этишини билдирди. Унинг фикрича, ёшликдаги хатолар уни бугунги кунда кучлироқ шахсга айлантирган.
…