Марио Балотелли фаолиятидан афсусда эмас: Мен ҳеч қачон ҳеч кимга зарар етказмадим

·0·Спорт
Марио Балотелли фаолиятидан афсусда эмас: Мен ҳеч қачон ҳеч кимга зарар етказмадим

Италия футболининг энг зиддиятли ва иқтидорли вакилларидан бири Марио Балотелли ўзининг шов-шувларга бой фаолияти ҳақида гапирар экан, ўтмишда қилган хатоларидан мутлақо афсусда эмаслигини билдирди. Ҳозирда Бирлашган Араб Амирликларининг Ал Иттифақ клуби шарафини ҳимоя қилаётган 35 ёшли ҳужумчи ўзининг ёшликдаги шўхликлари ва майдон ташқарисидаги хатти-ҳаракатлари бўрттириб кўрсатилганини таъкидламоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

SportМедиасет нашрига берган интервюсида Балотелли ўз виждони пок эканини ва фаолияти давомида ҳеч кимга қасддан ёмонлик қилмаганини айтди. Sportчининг сўзларига кўра, унинг хатти-ҳаракатлари замонавий футболдаги айрим ўйинчиларнинг қилмишлари олдида ҳеч нарса эмас. "Мен баъзи аҳмоқона ишларни қилганман, ёш ва ғайратли эдим. Лекин бу ишлардан афсусланмайман, чунки улар мени улғайтирди", — дея таъкидлади италиялик форвард.

Ютуқлар ва унутилмас натижалар

Марио Балотелли фаолияти давомида Интер, Манчестер Сити, Милан ва Ливерпул каби гранд жамоаларда тўп сурган. Унинг ютуқлар рўйхати ҳар қандай футболчи ҳавас қиладиган даражада бой. Интер таркибида у уч марта Серия А чемпионлигини ва Чемпионлар лигаси кубогини қўлга киритган. Манчестер Сити билан эса Англия Премер-лигаси ва Англия кубогида зафар қучган.

Гарчи у фаолияти давомида кўплаб клубларни алмаштирган бўлса-да (Нитса, Марсель, Адана Демирспор), унинг статистикаси ҳамиша юқори бўлиб келган. Масалан, Милан сафида у 77 ўйинда 33 та гол уришга муваффақ бўлган. Балотелли ҳалигача Италияда соф маҳорат борасида ўзидан кучлироқ футболчини кўрмаётганини ишонч билан таъкидламоқда.

Италия терма жамоаси ва Жаҳон чемпионати армони

Ҳужумчи учун энг оғриқли нуқта Италия миллий терма жамоаси билан боғлиқ. Балотелли Италия терма жамоасининг Жаҳон чемпионатларидаги охирги голига муаллифлик қилган футболчи ҳисобланади. Бу воқеага роппа-роса 12 йил бўлди. Унинг айтишича, бу статистика унга қувонч келтирмайди, аксинча, мамлакатнинг кетма-кет учта мундиални ўтказиб юборгани уни чуқур қайғуга солади.

Ҳозирда Дубайда истиқомат қилаётган футболчи Ал Иттифақ лойиҳасидан мамнун эканини ва машғулотларга бўлган иштиёқи сўнмагунча футбол ўйнашда давом этишини билдирди. Унинг фикрича, ёшликдаги хатолар уни бугунги кунда кучлироқ шахсга айлантирган.

Марио БалотеллиИталияИнтерМанчестер СитиФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаБугун, 02:36Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумБугун, 02:18Матеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиМатеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиБугун, 01:38Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаБугун, 01:19Зиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиЗиданнинг Франциядаги янги даври: эълон санаси маълум бўлдиБугун, 01:01Эрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаЭрве Ренар учун тўрт даъвогар: Корея асосий номзод сифатида кўрмоқдаБугун, 00:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"