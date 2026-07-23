Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчи борасида якуний қарорга келди
Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабаси нафақат мамлакат футболи тарихида янги саҳифа очди, балки ҳужумчи Ферран Торреснинг фаолиятида ҳам кескин бурилиш ясади. Аргентина терма жамоасига қарши кечган драматик финалнинг 106-дақиқасида киритилган ягона гол Торресни миллий қаҳрамон даражасига кўтарди. Шу пайтгача доимий танқидлар остида қолиб келган футболчи эндиликда жаҳон чемпионлигини таъминлаган асосий юлдуз сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Бироқ, терма жамоадаги муваффақият унинг клубдаги келажаги билан боғлиқ баҳсларни янада авж олдирди. Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби 26 ёшли ҳужумчи борасида икки хил қарашга эга бўлиб турибди. Футболчининг каталонияликлар билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар имзоланган бўлса-да, унинг трансфери бўйича турли тахминлар болаламоқда.
Каталониядаги ички зиддиятларБарселона ички коридорларида Ферран Торреснинг келажаги бўйича қизғин муҳокамалар кетмоқда. Бир томондан, футболчининг тарихий голи унинг трансфер қийматини сезиларли даражада оширди, бу эса молиявий қийинчиликларни бошдан кечираётган клуб учун уни фойдали сотиш имкониятини яратади. Иккинчи томондан, унинг йирик турнирлардаги совуққонлиги ва ҳал қилувчи паллада ўзини кўрсата олиши жамоа учун муҳим омил бўлиши мумкин.
ОАВ хабарларига кўра, Ферран Торресга бўлган қизиқиш айниқса Пари Сен-Жермен томонидан кучайган. Луис Энрике бошчилигидаги парижликлар футболчини ўз лойиҳаларининг муҳим бўлаги сифатида кўрмоқда. Мураббий уни ўз вақтида Усман Дембеле бажарган функцияларни бажаришга қодир, аммо самарадорлик жиҳатидан устунроқ ўйинчи деб ҳисоблайди.
Трансфер бозоридаги асосий даъвогарларҲозирда Ферран Торрес учун курашда икки етакчи клуб номи тилга олинмоқда:
- Пари Сен-Жермен: Луис Энрике собиқ шогирдини ўз жамоасида кўришни истамоқда;
- Англия Премер-лигаси клублари: Ҳужумчининг универсал ўйин услуби Британия футболи учун мос келиши таъкидланмоқда.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ферран Торреснинг тақдири яқин ойларда ҳал бўлади. У ё Барселона сафида ўз ўрнини мустаҳкамлайди, ёки фаолиятини бошқа гранд жамоада давом эттириб, янги марраларни забт этишга киришади. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, унинг Аргентина дарвозасига урган голи Испания футболи солномасида абадий қолади.
…