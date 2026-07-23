Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчи борасида якуний қарорга келди

·25·Спорт
Ферран Торрес Испания қаҳрамонига айланди: Барселона ҳужумчи борасида якуний қарорга келди

Испания терма жамоасининг 2026-йилги Жаҳон чемпионатидаги ғалабаси нафақат мамлакат футболи тарихида янги саҳифа очди, балки ҳужумчи Ферран Торреснинг фаолиятида ҳам кескин бурилиш ясади. Аргентина терма жамоасига қарши кечган драматик финалнинг 106-дақиқасида киритилган ягона гол Торресни миллий қаҳрамон даражасига кўтарди. Шу пайтгача доимий танқидлар остида қолиб келган футболчи эндиликда жаҳон чемпионлигини таъминлаган асосий юлдуз сифатида эътироф этилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Бироқ, терма жамоадаги муваффақият унинг клубдаги келажаги билан боғлиқ баҳсларни янада авж олдирди. Барселона раҳбарияти ва мураббийлар штаби 26 ёшли ҳужумчи борасида икки хил қарашга эга бўлиб турибди. Футболчининг каталонияликлар билан амалдаги шартномаси 2027-йилнинг 30-июнига қадар имзоланган бўлса-да, унинг трансфери бўйича турли тахминлар болаламоқда.

Каталониядаги ички зиддиятлар

Барселона ички коридорларида Ферран Торреснинг келажаги бўйича қизғин муҳокамалар кетмоқда. Бир томондан, футболчининг тарихий голи унинг трансфер қийматини сезиларли даражада оширди, бу эса молиявий қийинчиликларни бошдан кечираётган клуб учун уни фойдали сотиш имкониятини яратади. Иккинчи томондан, унинг йирик турнирлардаги совуққонлиги ва ҳал қилувчи паллада ўзини кўрсата олиши жамоа учун муҳим омил бўлиши мумкин.

ОАВ хабарларига кўра, Ферран Торресга бўлган қизиқиш айниқса Пари Сен-Жермен томонидан кучайган. Луис Энрике бошчилигидаги парижликлар футболчини ўз лойиҳаларининг муҳим бўлаги сифатида кўрмоқда. Мураббий уни ўз вақтида Усман Дембеле бажарган функцияларни бажаришга қодир, аммо самарадорлик жиҳатидан устунроқ ўйинчи деб ҳисоблайди.

Трансфер бозоридаги асосий даъвогарлар

Ҳозирда Ферран Торрес учун курашда икки етакчи клуб номи тилга олинмоқда:

  • Пари Сен-Жермен: Луис Энрике собиқ шогирдини ўз жамоасида кўришни истамоқда;
  • Англия Премер-лигаси клублари: Ҳужумчининг универсал ўйин услуби Британия футболи учун мос келиши таъкидланмоқда.
Барселона раҳбарияти эса шошилинч қарор чиқармоқчи эмас. Клуб президенти Жоан Лапорта ва спорт директори Деку футболчининг агентлари билан учрашиб, келаси мавсум учун режаларни муҳокама қилиши кутилмоқда. Жаҳон чемпионатидаги ғалаба Торресга ўз шартларини диктовка қилиш учун маънавий ҳуқуқ берди, бу эса музокаралар жараёнини қийинлаштириши мумкин.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Ферран Торреснинг тақдири яқин ойларда ҳал бўлади. У ё Барселона сафида ўз ўрнини мустаҳкамлайди, ёки фаолиятини бошқа гранд жамоада давом эттириб, янги марраларни забт этишга киришади. Ҳар қандай ҳолатда ҳам, унинг Аргентина дарвозасига урган голи Испания футболи солномасида абадий қолади.

БарселонаФерран ТорресИспанияТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаБугун, 04:13Марио Балотелли фаолиятидан афсусда эмас: Мен ҳеч қачон ҳеч кимга зарар етказмадимМарио Балотелли фаолиятидан афсусда эмас: Мен ҳеч қачон ҳеч кимга зарар етказмадимБугун, 03:17Ал-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаАл-Ҳилал навбатдаги трансфер бомбасини портлатмоқчи: Усман Дембеле Саудия йўлидаБугун, 02:36Журген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумЖурген Клопп Германия терма жамоасини бошқаришга яқин: Келишув тафсилотлари маълумБугун, 02:18Матеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиМатеус Фернандес Тоттенхем сафидаги дебютида ажойиб гол муаллифига айландиБугун, 01:38Алежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаАлежандро Гарначо Челси билан хайрлашди: Аргентиналик юлдуз Астон Виллага йўл олмоқдаБугун, 01:19
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиано Роналдо Ўзбекистон билан ўйиндан сўнг: «Ўзимни футболдан кетгандек ҳис қилдим»
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Криштиану Роналду Ўзбекистон билан ўйин олдидан баёнот берди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Абдуқодир Ҳусановнинг кўз ёшлари терма жамоа босиб ўтаётган йўлни кўрсатди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"