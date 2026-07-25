Сунъий интеллектдан чарчаганлар: Кутубхоначилар AI тизимларини ўчиришни ўргатмоқда
Замонавий технологиялар оламида сунъий интеллект (AI) шиддат билан оммалашаётган бўлса-да, ҳамма фойдаланувчилар ҳам бу янгиликни хушнудлик билан кутиб олаётгани йўқ. Аксинча, йирик технологик компаниялар томонидан тақдим этилаётган AI функцияларининг мажбурий равишда қурилмаларга татбиқ этилиши кўплаб инсонларда эътироз уйғотмоқда. Шу сабабли, АҚШ кутубхоналарида сунъий интеллектдан қочиш ва уни қурилмаларда бутунлай ўчириб қўйиш бўйича махсус семинарлар ўтказилиши оммалашиб бормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Жанубий Филадельфиялик кутубхоначи Чарлие Баилей томонидан ташкил этилган "Авоидинг AI" (Сунъий интеллектдан қочиш) деб номланган дарслар кутилмаган даражада катта қизиқишга сабаб бўлди. TechCrunch нашрига берган интервюсида Баилей, одамлар ўзлари сўрамаган ва кундалик ҳаётига мажбуран киритилаётган воситалардан чарчаганини таъкидлади. Унинг дарсларида катталар Apple Intelligence ва Google томонидан тақдим этилган Gemini каби тизимларни ўз смартфонларида қандай қилиб блоклашни ўрганмоқдалар.
Кутубхоначининг сўзларига кўра, бундай машғулотлар рақамли саводхонликнинг бир қисми бўлиб, фойдаланувчиларга ўз технологик танловлари устидан назоратни қайтариб беришга хизмат қилади. Кўпгина замонавий қурилмаларда сунъий интеллект функциялари шундай лойиҳалаштирилганки, улардан воз кечиш оддий фойдаланувчи учун техник жиҳатдан анча мураккаб жараёнга айланган.
Мажбурий инновацияга қарши норозиликУшбу ҳаракатнинг асосчиларидан бири, мейнлик кутубхоначи Ҳаннаҳ Кйруснинг айтишича, одамлар кўпинча оддий саволлар билан мурожаат қилишмоқда: "Нега бу тизим менинг ўрнимга электрон хат ёзмоқчи бўляпти?" ёки "Нега у мен ўқий оладиган биргина гапдан иборат хатни хулоса қилиб беряпти?". Фойдаланувчилар ўз шахсий маълумотлари ва кундалик иш жараёнларига сунъий интеллектнинг аралашувидан норози бўлишмоқда.
Кйрус хонимнинг таъкидлашича, одатда компьютер саводхонлиги бўйича ўтказиладиган дарсларга саноқли одам келган бўлса, сунъий интеллектни ўчириш бўйича семинарларга рўйхатдан ўтишни муддатидан олдин тўхтатишга тўғри келган. Талаб шунчалик юқори бўлганки, машғулотлар Zoom платформаси орқали ҳам жонли эфирга узатилган. Бу эса жамиятда Apple, Google ва Microsoft каби гигантларнинг "AI ҳамма жойда" сиёсатига нисбатан ўзига хос қаршилик борлигини кўрсатади.
Семинарлар давомида иштирокчиларга қуйидаги асосий йўналишларда ёрдам берилмоқда:
- Смартфон ва компьютерлардаги AI чатботларини блоклаш;
- Электрон почта хизматларидаги автоматик матн ёзиш функцияларини тўхтатиш;
- Қидирув тизимларидаги сунъий интеллект томонидан тайёрланган хулосаларни яшириш;
- Шахсий маълумотларнинг AI моделларини ўқитиш учун ишлатилишини тақиқлаш.
…