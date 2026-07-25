Сунъий интеллектдан чарчаганлар: Кутубхоначилар AI тизимларини ўчиришни ўргатмоқда

·46·Техно
Сунъий интеллектдан чарчаганлар: Кутубхоначилар AI тизимларини ўчиришни ўргатмоқда

Замонавий технологиялар оламида сунъий интеллект (AI) шиддат билан оммалашаётган бўлса-да, ҳамма фойдаланувчилар ҳам бу янгиликни хушнудлик билан кутиб олаётгани йўқ. Аксинча, йирик технологик компаниялар томонидан тақдим этилаётган AI функцияларининг мажбурий равишда қурилмаларга татбиқ этилиши кўплаб инсонларда эътироз уйғотмоқда. Шу сабабли, АҚШ кутубхоналарида сунъий интеллектдан қочиш ва уни қурилмаларда бутунлай ўчириб қўйиш бўйича махсус семинарлар ўтказилиши оммалашиб бормоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Жанубий Филадельфиялик кутубхоначи Чарлие Баилей томонидан ташкил этилган "Авоидинг AI" (Сунъий интеллектдан қочиш) деб номланган дарслар кутилмаган даражада катта қизиқишга сабаб бўлди. TechCrunch нашрига берган интервюсида Баилей, одамлар ўзлари сўрамаган ва кундалик ҳаётига мажбуран киритилаётган воситалардан чарчаганини таъкидлади. Унинг дарсларида катталар Apple Intelligence ва Google томонидан тақдим этилган Gemini каби тизимларни ўз смартфонларида қандай қилиб блоклашни ўрганмоқдалар.

Кутубхоначининг сўзларига кўра, бундай машғулотлар рақамли саводхонликнинг бир қисми бўлиб, фойдаланувчиларга ўз технологик танловлари устидан назоратни қайтариб беришга хизмат қилади. Кўпгина замонавий қурилмаларда сунъий интеллект функциялари шундай лойиҳалаштирилганки, улардан воз кечиш оддий фойдаланувчи учун техник жиҳатдан анча мураккаб жараёнга айланган.

Мажбурий инновацияга қарши норозилик

Ушбу ҳаракатнинг асосчиларидан бири, мейнлик кутубхоначи Ҳаннаҳ Кйруснинг айтишича, одамлар кўпинча оддий саволлар билан мурожаат қилишмоқда: "Нега бу тизим менинг ўрнимга электрон хат ёзмоқчи бўляпти?" ёки "Нега у мен ўқий оладиган биргина гапдан иборат хатни хулоса қилиб беряпти?". Фойдаланувчилар ўз шахсий маълумотлари ва кундалик иш жараёнларига сунъий интеллектнинг аралашувидан норози бўлишмоқда.

Кйрус хонимнинг таъкидлашича, одатда компьютер саводхонлиги бўйича ўтказиладиган дарсларга саноқли одам келган бўлса, сунъий интеллектни ўчириш бўйича семинарларга рўйхатдан ўтишни муддатидан олдин тўхтатишга тўғри келган. Талаб шунчалик юқори бўлганки, машғулотлар Zoom платформаси орқали ҳам жонли эфирга узатилган. Бу эса жамиятда Apple, Google ва Microsoft каби гигантларнинг "AI ҳамма жойда" сиёсатига нисбатан ўзига хос қаршилик борлигини кўрсатади.

Семинарлар давомида иштирокчиларга қуйидаги асосий йўналишларда ёрдам берилмоқда:

  • Смартфон ва компьютерлардаги AI чатботларини блоклаш;
  • Электрон почта хизматларидаги автоматик матн ёзиш функцияларини тўхтатиш;
  • Қидирув тизимларидаги сунъий интеллект томонидан тайёрланган хулосаларни яшириш;
  • Шахсий маълумотларнинг AI моделларини ўқитиш учун ишлатилишини тақиқлаш.
Кутубхоначиларнинг фикрича, технологик тараққиёт фойдаланувчига танлов имкониятини қолдириши керак. Ҳозирда бутун дунё бўйлаб ўнлаб мутахассислар Ҳаннаҳ Кйрусдан ушбу семинарлар бўйича ўқув материалларини сўраб мурожаат қилишмоқда. Бу тенденция келажакда технология компанияларини ўз маҳсулотларини жорий этишда фойдаланувчи хоҳиш-иродасига кўпроқ эътибор қаратишга мажбур қилиши мумкин.

Сунъий ИнтеллектAppleGoogleТехнологияРақамли Саводхонлик
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб