Сунъий интеллект пойгаси экологиядан устун: Meta компанияси RE100 алянсини тарк этди

·41·Техно
Сунъий интеллект пойгаси экологиядан устун: Meta компанияси RE100 алянсини тарк этди

Дунёнинг технологик гигантларидан бири бўлган Meta корпорацияси 10 йиллик ҳамкорликдан сўнг RE100 халқаро иқлим алянсидан чиқиб кетди. Бу қарор компаниянинг сунъий интеллект (AI) тизимларини ривожлантириш йўлида улкан маълумотлар марказларини барпо этиш ва уларни анъанавий газ электр станциялари орқали энергия билан таъминлаш режаларига боғлиқ. Мазкур ҳолат технологик тараққиёт ва экологик барқарорлик ўртасидаги зиддиятни яна бир бор кун тартибига чиқарди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Климате Груп ташкилоти томонидан асос солинган RE100 ташаббуси ўз аъзоларидан истеъмол қилинадиган электр энергиясининг 100 фоизини қайта тикланувчи манбалардан (ҚТМ) олишни талаб қилади. Бироқ, Meta компаниясининг Луизиана штатида қиймати 200 миллиард доллардан ортиқ бўлган Hypeрион номли йирик AI-маълумотлар марказини қуриш лойиҳаси ушбу талабларга зид келди. Лойиҳа доирасида мажмуани қувватлантириш учун 10 та газ электр станциясини қуриш кўзда тутилган.

Энергия тақчиллиги ва газ лойиҳалари

ixbt.com маълумотига кўра, Meta фақатгина Hypeрион лойиҳасининг ўзи учун 7 ГВ дан ортиқ қувват талаб қилмоқда. Бундан ташқари, компания Огаё штатида ҳам 200 МВ қувватга эга алоҳида газ электр станциясини қуриш бўйича келишув имзолаган. Бундай улкан энергия эҳтиёжини фақатгина қуёш ёки шамол станциялари орқали қоплаш ҳозирги технологик шароитда жуда мураккаб ва қимматга тушиши таъкидланмоқда.

Meta вакиллари 2021-йилдан буён ўз фаолиятини тўлиқ яшил энергия ҳисобидан юритаётганини даъво қилиб келишган. Бунинг учун компания махсус экологик сертификатлардан фойдаланади. Ушбу тизимга кўра, компания истеъмол қилган анъанавий энергияси миқдорига тенг равишда бошқа ҳудудларда қайта тикланувчи энергия ишлаб чиқарилишини молиялаштиради. Бироқ, Климате Груп мутахассислари янги газ лойиҳалари кўлами туфайли компания энди RE100 мезонларига жавоб бермаслигини маълум қилди.

Таҳлилчиларнинг фикрича, сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва улардан фойдаланиш учун зарур бўлган ҳисоблаш қувватлари геометрик прогрессия билан ўсиб бормоқда. Бу эса нафақат Meta, балки Google ва Microsoft каби бошқа IT-гигантларни ҳам ўзларининг экологик вадаларини қайта кўриб чиқишга мажбур қилмоқда. Қайта тикланувчи энергия манбалари ҳозирча AI инфратузилмасининг барқарор ва узлуксиз ишлашини тўлиқ кафолатлай олмаяпти.

Ҳозирги кунда Meta ўзининг барча энергия истеъмолини сертификатлар орқали қоплашда давом этишини таъкидламоқда. Аммо мутахассислар бу ёндашувни танқид остига олишган. Сертификатлар сотиб олиш маълум бир объектнинг айнан қандай манбадан қувват олаётганини ўзгартирмайди, балки шунчаки молиявий компенсация механизми ҳисобланади. Газ станцияларининг бевосита қурилиши эса атмосферага чиқарилаётган карбонат ангидрид миқдорини ошириши шубҳасиз.

Ушбу воқеа Ўзбекистон каби рақамли иқтисодиёт ва яшил энергетикани параллел ривожлантираётган давлатлар учун ҳам муҳим сигналдир. Келажакда мамлакатимизда барпо этиладиган йирик маълумотлар марказлари учун ҳам барқарор энергия манбаларини топиш стратегик вазифага айланади. Meta мисолида кўриниб турибдики, ҳатто энг бой корпорациялар ҳам технологик устунлик ва экологик тозалик ўртасида танлов қилишга келганда, кўпинча биринчисини афзал кўрмоқда.

MetaСунъий ИнтеллектЭкологияRE100Технология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Lockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиLockheed Martin компанияси УЛА учун 500 миллион долларлик кредит кафолатини тақдим этдиБугун, 03:50Artemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиArtemis 2 астронавти NASAни Ойга қўниш режасини ўзгартиришга чақирдиБугун, 02:20Варнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиВарнер Брос. Дисковерй ва Amazon ўртасида судлашув: Кадрлар ўғирланиши можаросиБугун, 01:51Пҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерПҳинеас Фишер: Жосуслик дастурлари ишлаб чиқарувчиларини тиз чўктирган сирли хакерБугун, 01:29Intel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларIntel сўнгги 15 йилдаги рекорд ўсишни қайд этди: Муваффақият ортидаги хавотирларБугун, 01:21Ўзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиЎзга сайёраликлар изи: Олимлар коинотдан сигнал қидиришнинг янги усулини таклиф қилдиБугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб