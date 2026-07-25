Нюкасл Фикаё Томори трансфери бўйича Милан билан музокараларни бошлади

·87·Спорт
Нюкасл Фикаё Томори трансфери бўйича Милан билан музокараларни бошлади

Англиянинг Нюкасл жамоаси ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Милан марказий ҳимоячиси Фикаё Томори номзодига жиддий қизиқиш билдирмоқда. "Қарғалар" футболчини ортга, Англия Премер-лигасига қайтариш учун расмий таклиф билан чиқишди. Ўтган мавсумда ҳимоядаги муаммолар сабабли кўп очко йўқотган Эдди Хау жамоаси учун Томори асосий мақсадлардан бири бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

MilanNews24 нашри тарқатган маълумотларга кўра, Нюкасл Милан клубига 15 миллион евролик дастлабки таклифни юборган. Бироқ, бу сумма Италия томонини қониқтирмади. Милан раҳбарияти ўзининг энг тажрибали ҳимоячиларидан бири бўлган Томорини арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмас ва трансфер бўйича музокараларни давом эттиришга тайёр.

Музокаралардаги тафовут ва нарх масаласи

Ҳозирда томонлар ўртасидаги молиявий фарқ унчалик катта эмас. Милан раҳбарияти 26 ёшли ҳимоячи учун бонуслар билан бирга камида 20 миллион евро талаб қилмоқда. Нюкасл эса трансфер ойнасининг бошида ушбу келишувни якунлашга уринмоқда. Агар инглиз клуби таклифни яна 5 миллион еврога оширса, келишув амалга ошиши эҳтимоли жуда юқори.

Нюкасл ўтган мавсумда Англия чемпионатида 12-ўринни эгаллаб, еврокубоклар йўлланмасидан қуруқ қолган эди. Жамоа ўз дарвозасидан 55 та гол олиб чиққани ҳимоя чизиғида жиддий ислоҳотлар ўтказиш зарурлигини кўрсатмоқда. Айниқса, Чемпионлар лигаси нимчорак финалида Барселона жамоасидан қабул қилинган оғир мағлубият (умумий ҳисоб 8-3) жамоанинг заиф нуқталарини фош қилиб қўйди.

Фикаё Томори Милан сафида 2021-йилдан буён тўп суриб келмоқда. Дастлаб Челси клубидан ижарага олинган ҳимоячи, кейинчалик 25 миллион фунт эвазига тўлиқ сотиб олинган эди. Унинг миланликлар билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган. Томори Италиядаги фаолияти давомида жамоанинг ажралмас қисмига айланишга улгурди.

Статистикага назар ташлайдиган бўлсак, Томори Милан таркибида жами 214 та ўйинда майдонга тушиб, 7 та гол ва 6 та голли узатмага муаллифлик қилган. У жамоаси билан биргаликда 2021-22-йилги мавсумда А Серия чемпионлигини ва 2024-25-йилги мавсумда Италия Суперкубогини қўлга киритган. Шунингдек, 2022-23-йилги мавсумда жамоанинг Чемпионлар лигаси ярим финалига қадар етиб боришида катта ҳисса қўшган.

Goal.com хабарига кўра, ўтган мавсумда Томори барча мусобақаларда 37 та ўйинда қатнашиб, 3 та голли узатмани амалга оширди. Милан мавсумни 5-ўринда якунлаб, келаси йили Европа лигасида иштирок этадиган бўлди. Эндиликда футболчининг яна ўз ватанига қайтиб, кучлироқ чемпионатда ўзини кўрсатиш истаги трансфернинг ҳал қилувчи омили бўлиши мумкин.

МиланНюкаслФикаё ТомориТрансферларА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37Жулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиЖулиан Брандт учун кураш: Лидс Юнайтед ва Аякс эркин агентни ўз сафига қўшиб олмоқчиБугун, 01:17Реал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиРеал Мадрид Манчестер Сити юлдузи Родри трансферини якунлашга яқин турибдиБугун, 01:16Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Юрген Клопп Германияга шарт қўйди: у кескин шартида нима деган эди?Бугун, 01:12Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Темировга 100 минг доллар: Абу-Дабидаги бонус эгалари эълон қилинди...Бугун, 00:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди