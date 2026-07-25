Нюкасл Фикаё Томори трансфери бўйича Милан билан музокараларни бошлади
Англиянинг Нюкасл жамоаси ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Милан марказий ҳимоячиси Фикаё Томори номзодига жиддий қизиқиш билдирмоқда. "Қарғалар" футболчини ортга, Англия Премер-лигасига қайтариш учун расмий таклиф билан чиқишди. Ўтган мавсумда ҳимоядаги муаммолар сабабли кўп очко йўқотган Эдди Хау жамоаси учун Томори асосий мақсадлардан бири бўлиб турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
MilanNews24 нашри тарқатган маълумотларга кўра, Нюкасл Милан клубига 15 миллион евролик дастлабки таклифни юборган. Бироқ, бу сумма Италия томонини қониқтирмади. Милан раҳбарияти ўзининг энг тажрибали ҳимоячиларидан бири бўлган Томорини арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмас ва трансфер бўйича музокараларни давом эттиришга тайёр.
Музокаралардаги тафовут ва нарх масаласиҲозирда томонлар ўртасидаги молиявий фарқ унчалик катта эмас. Милан раҳбарияти 26 ёшли ҳимоячи учун бонуслар билан бирга камида 20 миллион евро талаб қилмоқда. Нюкасл эса трансфер ойнасининг бошида ушбу келишувни якунлашга уринмоқда. Агар инглиз клуби таклифни яна 5 миллион еврога оширса, келишув амалга ошиши эҳтимоли жуда юқори.
Нюкасл ўтган мавсумда Англия чемпионатида 12-ўринни эгаллаб, еврокубоклар йўлланмасидан қуруқ қолган эди. Жамоа ўз дарвозасидан 55 та гол олиб чиққани ҳимоя чизиғида жиддий ислоҳотлар ўтказиш зарурлигини кўрсатмоқда. Айниқса, Чемпионлар лигаси нимчорак финалида Барселона жамоасидан қабул қилинган оғир мағлубият (умумий ҳисоб 8-3) жамоанинг заиф нуқталарини фош қилиб қўйди.
Фикаё Томори Милан сафида 2021-йилдан буён тўп суриб келмоқда. Дастлаб Челси клубидан ижарага олинган ҳимоячи, кейинчалик 25 миллион фунт эвазига тўлиқ сотиб олинган эди. Унинг миланликлар билан амалдаги шартномаси 2027-йилгача мўлжалланган. Томори Италиядаги фаолияти давомида жамоанинг ажралмас қисмига айланишга улгурди.
Статистикага назар ташлайдиган бўлсак, Томори Милан таркибида жами 214 та ўйинда майдонга тушиб, 7 та гол ва 6 та голли узатмага муаллифлик қилган. У жамоаси билан биргаликда 2021-22-йилги мавсумда А Серия чемпионлигини ва 2024-25-йилги мавсумда Италия Суперкубогини қўлга киритган. Шунингдек, 2022-23-йилги мавсумда жамоанинг Чемпионлар лигаси ярим финалига қадар етиб боришида катта ҳисса қўшган.
Goal.com хабарига кўра, ўтган мавсумда Томори барча мусобақаларда 37 та ўйинда қатнашиб, 3 та голли узатмани амалга оширди. Милан мавсумни 5-ўринда якунлаб, келаси йили Европа лигасида иштирок этадиган бўлди. Эндиликда футболчининг яна ўз ватанига қайтиб, кучлироқ чемпионатда ўзини кўрсатиш истаги трансфернинг ҳал қилувчи омили бўлиши мумкин.
…