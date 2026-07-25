Родри учун уч гигант курашда: фаворит ким?
Европа трансфер бозорида ёзнинг энг катта курашларидан бири бошланиши мумкин. Жаҳон чемпионатининг энг яхши футболчиси Родрини «Реал» ўзининг асосий мақсади деб билмоқда, аммо ПСЖ ва «Барселона»нинг кутилмаган ҳаракати вазиятни кескин ўзгартирди.
Испаниялик ярим ҳимоячининг ўзи Мадрид вариантига мойил экани айтилмоқда. Бироқ «Манчестер Сити» билан расмий келишув мавжуд эмас — демак, ҳал қилувчи кураш энди бошланяпти.
ПСЖ биринчи амалий қадамни ташлади
RMC Sport маълумотига кўра, ПСЖ Родри трансфери бўйича «Манчестер Сити» раҳбарияти билан боғланган. Парижликлар футболчининг нархи, клубнинг позицияси ва эҳтимолий битим шартларини билиш учун дастлабки мулоқотни бошлаган.
Ҳозирча расмий таклиф юборилгани ҳақида маълумот йўқ. Шунга қарамай, ПСЖнинг тўғридан-тўғри Манчестер клубига мурожаат қилгани қизиқиш оддий кузатув босқичидан ўтганини кўрсатмоқда.
Парижликлар трансфер пойгасида энг кеч пайдо бўлган даъвогар бўлса-да, биринчи амалий ҳаракатни айнан улар бошлади.
Родри каби ўйинни бошқара оладиган футболчининг келиши ПСЖга марказда назорат, ҳимояда мувозанат ва катта учрашувларда тажриба бериши мумкин.
«Барселона» режасини жароҳат ўзгартирди
«Барселона»нинг Родрига қизиқиши Френки де Йонгнинг жиддий жароҳатидан кейин кучайган. Каталония клуби нидерландиялик ярим ҳимоячининг ўнг тизза ички ён боғлами шикастланганини расман маълум қилди.
Де Йонг бир неча ой майдонга туша олмаслиги мумкинлиги сабабли, клуб марказий чизиқни кучайтириш вариантларини ўрганмоқда. Хабарларга кўра, Родри раҳбарият томонидан қисқа муддатли ўринбосар эмас, балки ярим ҳимояни қайта қуришга қодир стратегик футболчи сифатида баҳоланмоқда.
«Барселона» учун асосий муаммолар эса кам эмас:
трансфер учун катта маблағ топиш;
маош жамғармасида жой очиш;
«Манчестер Сити»ни сотувга кўндириш;
«Реал» ва ПСЖнинг молиявий имкониятлари билан рақобатлашиш.
Шу сабабли каталонияликларнинг қизиқиши жиддий бўлса ҳам, битимни амалга ошириш имконияти ҳозирча ноаниқ.
Нега барча айнан Родрини истамоқда?
30 ёшли ярим ҳимоячи 2026 йилги жаҳон чемпионатида Испаниянинг чемпион бўлишида ҳал қилувчи роль ўйнади ва турнирнинг энг яхши футболчисига бериладиган «Олтин тўп»ни қўлга киритди.
У мусобақа давомида 747 та аниқ узатмани амалга ошириб, 93 фоизлик пас аниқлигини қайд этди. Родри турнирда энг кўп масофа босиб ўтган футболчи ҳам бўлди.
Родрининг устунлиги
Жамоага берадиган фойда
Тўп назорати
Ўйин суръатини белгилайди
Позицион саводхонлик
Ҳимоя ва ҳужум ўртасини боғлайди
Аниқ узатмалар
Рақиб прессингини бузади
Катта ўйинлар тажрибаси
Босим остида барқарорлик беради
Жисмоний тайёргарлик
Майдон марказини тўлиқ назорат қилади
Родри оддий таянч ярим ҳимоячиси эмас. У жамоанинг ўйин услубини бошқарадиган, мураббийнинг тактик ғояларини майдонда амалга оширадиган футболчи ҳисобланади.
«Реал» нега ҳали ҳам асосий фаворит?
ПСЖ ва «Барселона»нинг ҳаракатига қарамай, Родри учун курашда «Реал» ҳали ҳам асосий фаворит сифатида кўрсатилмоқда. Манбалар футболчи Мадридда ўйнашни афзал кўриши ва томонлар шахсий шартлар бўйича оғзаки тушунишга эришган бўлиши мумкинлигини хабар қилмоқда.
Бироқ бу ерда муҳим фарқ бор:
Оғзаки келишув — расмий шартнома эмас.
«Реал» Родри билан келишган тақдирда ҳам, «Манчестер Сити»нинг розилигини олиши зарур. Манчестерликлар ўз ўйин тизимининг асосий футболчисини осонлик билан қўйиб юбормаслиги табиий.
Мадрид клуби учун Родрининг трансфери бир нечта муаммони бир вақтда ҳал қилиши мумкин:
ярим ҳимояга ҳақиқий назоратчи олиб келиш;
ҳимоя олдидаги мувозанатни кучайтириш;
ёш футболчиларга тажрибали етакчи қўшиш;
катта учрашувларда ўйин суръатини бошқарадиган футболчига эга бўлиш.
Трансфер тақдирини нима ҳал қилади?
Ҳозирги вазиятда уч клубнинг имкониятлари турлича кўринмоқда:
Клуб
Асосий устунлик
Катта тўсиқ
«Реал»
Футболчининг эҳтимолий хоҳиши
«Сити» билан келишиш
ПСЖ
Катта молиявий имконият
Родрини Парижга кўндириш
«Барселона»
Испанияга қайтиш ва муҳим роль
Молиявий чекловлар
Асосий қарорни Родрининг истаги, «Манчестер Сити» белгилайдиган шартлар ва расмий таклифлар миқдори белгилайди. Ҳозирча ПСЖ музокара эшигини очди, «Барселона» вазиятни ўрганмоқда, «Реал» эса футболчининг танловига ишонмоқда.
Бироқ расмий таклиф ва клублар ўртасидаги келишувсиз Родрининг Мадридга ўтиши ҳал қилинган масала эмас. Трансфер бозорида «деярли келишилди» деган гап баъзан «умуман бўлмади»га бир кечада айланади — футболнинг офсайд чизиғи каби нозик жойи шу.
Сизнингча, Родри қайси клубни танлаши керак: «Реал», ПСЖ ёки «Барселона»? Фикрингизни изоҳларда қолдиринг ва мақолани Telegram’да футбол мухлислари билан улашинг.
…