Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош»га яқин: сўнгги қарор кимда?

·52·Спорт
Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош»га яқин: сўнгги қарор кимда?

Муҳаммад Салоҳнинг Истанбулга кўчиши ҳақидаги хабарлар трансфер бозорини ларзага солди. Айрим манбалар томонлар шартнома шартларини келишиб олганини ёзмоқда, аммо «Бешиктош» президентининг энг сўнгги баёноти битим ҳали имзоланмаганини кўрсатди.

Туркия клуби мисрлик юлдузга якуний расмий таклифини юборди. Энди трансфер тақдири Салоҳ ва унинг вакиллари берадиган жавобга боғлиқ.

Скира тарқатган хабарда қандай шартлар бор?

Италиялик журналист Николо Скира маълумотига кўра, «Бешиктош» Салоҳ билан шахсий шартлар борасида келишувга яқинлашган. Таклиф 2027 йилгача амал қиладиган шартнома ва уни яна бир мавсумга узайтириш имконини ўз ичига олади.

Хабарларда мисрлик футболчига йилига 12 миллион евро маош таклиф қилингани айтилмоқда. Салоҳ «Ливерпул» билан шартномаси якунлангани сабабли янги клубига трансфер пулисиз қўшилиши мумкин.

Битим тафсилоти

Хабар қилинган шарт

Шартнома муддати

2027 йилгача

Узайтириш имкони

Яна бир мавсум

Йиллик маош

12 миллион евро

Трансфер мақоми

Эркин агент

Расмий имзо

Ҳозирча қўйилмаган

«Бешиктош» президенти вазиятга ойдинлик киритди

25 июль куни «Бешиктош» президенти Сердал Адали музокаралар давом этаётганини ва клуб футболчи томонига якуний расмий таклифни тақдим этганини маълум қилди.

«Энди қарор футболчи томонида».

Адали Салоҳ ва унинг вакилларидан қисқа муддат ичида аниқ жавоб кутилаётганини таъкидлади. Демак, шахсий шартлар бўйича катта яқинлашув бўлган бўлса-да, трансферни ҳозирча расман якунланган деб бўлмайди.

Музокаралар нега чўзилиб кетди?

Салоҳ дастлаб «Бешиктош»га ўтишга ижобий муносабат билдиргани айтилган. Бироқ трансфер якунлангани ҳақида хабарлар тарқалгач, футболчи вакилларининг молиявий талаблари ошган ва музокараларда жиддий тўсиқ пайдо бўлган.

Сердал Адали футболчининг агенти сўраган комиссия миқдори тахминан 35 фоизга етганини ва клуб бундай шартни қабул қилмаганини маълум қилган. Кейинчалик томонлар музокара столига қайтиб, «Бешиктош» ўзининг сўнгги таклифини юборган.

Шу сабабли вазият бир неча кун ичида уч марта ўзгарди:

  • Салоҳнинг трансферга дастлабки розилиги;

  • агент талаблари сабаб музокараларнинг қийинлашиши;

  • «Бешиктош» томонидан якуний таклиф юборилиши.

Салоҳнинг «Ливерпул»даги буюк даври якунланди

«Ливерпул» Салоҳ 2025/26 йилги мавсум охирида клубни тарк этишини март ойида расман маълум қилган эди. Мисрлик ҳужумчи Англия жамоасида тўққиз йил ўйнаб, клуб тарихидаги энг буюк футболчилардан бирига айланди.

У «Ливерпул» сафида 441 та учрашувда 257 та гол урди. Салоҳ жамоа билан икки марта Премьер-лига, Чемпионлар лигаси, клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ва бир қатор миллий совринларни қўлга киритди.

Бундай футболчининг Туркия чемпионатига келиши «Бешиктош» учун фақат спорт жиҳатидан эмас, тижорий ва имиж нуқтаи назаридан ҳам улкан воқеа бўлади.

Трансфернинг учта эҳтимолий якуни

Ҳозирги вазиятда учта сценарий мавжуд:

  1. Салоҳ якуний таклифни қабул қилади ва «Бешиктош» трансферни расман эълон қилади.

  2. Томонлар айрим молиявий шартларни яна бир бор муҳокама қилади.

  3. Футболчи таклифни рад этиб, Саудия Арабистони ёки бошқа чемпионатдаги вариантни танлайди.

Салоҳнинг Туркияга ўтишга розилик бергани ҳақида жиддий хабарлар бор. Лекин шартнома имзоланмагунча, уни «Бешиктош» футболчиси деб аташга эрта. Трансфер бозорида оғзаки келишув — никоҳ эмас, ҳали фақат совчилик.

Сизнингча, Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош»да ҳам аввалги даражасини кўрсата оладими? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва бу хабарни Telegram’да футбол мухлисларига улашинг.

Муҳаммад СалоҳБешиктошЛиверпульНиколо СкираСердал Адали
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Бугун, 05:43Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35Жаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиЖаҳон чемпионати кашфиёти Возинҳа Чили гиганти таркибига қўшилдиБугун, 01:37
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди