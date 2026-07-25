Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош»га яқин: сўнгги қарор кимда?
Муҳаммад Салоҳнинг Истанбулга кўчиши ҳақидаги хабарлар трансфер бозорини ларзага солди. Айрим манбалар томонлар шартнома шартларини келишиб олганини ёзмоқда, аммо «Бешиктош» президентининг энг сўнгги баёноти битим ҳали имзоланмаганини кўрсатди.
Туркия клуби мисрлик юлдузга якуний расмий таклифини юборди. Энди трансфер тақдири Салоҳ ва унинг вакиллари берадиган жавобга боғлиқ.
Скира тарқатган хабарда қандай шартлар бор?
Италиялик журналист Николо Скира маълумотига кўра, «Бешиктош» Салоҳ билан шахсий шартлар борасида келишувга яқинлашган. Таклиф 2027 йилгача амал қиладиган шартнома ва уни яна бир мавсумга узайтириш имконини ўз ичига олади.
Хабарларда мисрлик футболчига йилига 12 миллион евро маош таклиф қилингани айтилмоқда. Салоҳ «Ливерпул» билан шартномаси якунлангани сабабли янги клубига трансфер пулисиз қўшилиши мумкин.
Битим тафсилоти
Хабар қилинган шарт
Шартнома муддати
2027 йилгача
Узайтириш имкони
Яна бир мавсум
Йиллик маош
12 миллион евро
Трансфер мақоми
Эркин агент
Расмий имзо
Ҳозирча қўйилмаган
«Бешиктош» президенти вазиятга ойдинлик киритди
25 июль куни «Бешиктош» президенти Сердал Адали музокаралар давом этаётганини ва клуб футболчи томонига якуний расмий таклифни тақдим этганини маълум қилди.
«Энди қарор футболчи томонида».
Адали Салоҳ ва унинг вакилларидан қисқа муддат ичида аниқ жавоб кутилаётганини таъкидлади. Демак, шахсий шартлар бўйича катта яқинлашув бўлган бўлса-да, трансферни ҳозирча расман якунланган деб бўлмайди.
Музокаралар нега чўзилиб кетди?
Салоҳ дастлаб «Бешиктош»га ўтишга ижобий муносабат билдиргани айтилган. Бироқ трансфер якунлангани ҳақида хабарлар тарқалгач, футболчи вакилларининг молиявий талаблари ошган ва музокараларда жиддий тўсиқ пайдо бўлган.
Сердал Адали футболчининг агенти сўраган комиссия миқдори тахминан 35 фоизга етганини ва клуб бундай шартни қабул қилмаганини маълум қилган. Кейинчалик томонлар музокара столига қайтиб, «Бешиктош» ўзининг сўнгги таклифини юборган.
Шу сабабли вазият бир неча кун ичида уч марта ўзгарди:
Салоҳнинг трансферга дастлабки розилиги;
агент талаблари сабаб музокараларнинг қийинлашиши;
«Бешиктош» томонидан якуний таклиф юборилиши.
Салоҳнинг «Ливерпул»даги буюк даври якунланди
«Ливерпул» Салоҳ 2025/26 йилги мавсум охирида клубни тарк этишини март ойида расман маълум қилган эди. Мисрлик ҳужумчи Англия жамоасида тўққиз йил ўйнаб, клуб тарихидаги энг буюк футболчилардан бирига айланди.
У «Ливерпул» сафида 441 та учрашувда 257 та гол урди. Салоҳ жамоа билан икки марта Премьер-лига, Чемпионлар лигаси, клублар ўртасидаги жаҳон чемпионати ва бир қатор миллий совринларни қўлга киритди.
Бундай футболчининг Туркия чемпионатига келиши «Бешиктош» учун фақат спорт жиҳатидан эмас, тижорий ва имиж нуқтаи назаридан ҳам улкан воқеа бўлади.
Трансфернинг учта эҳтимолий якуни
Ҳозирги вазиятда учта сценарий мавжуд:
Салоҳ якуний таклифни қабул қилади ва «Бешиктош» трансферни расман эълон қилади.
Томонлар айрим молиявий шартларни яна бир бор муҳокама қилади.
Футболчи таклифни рад этиб, Саудия Арабистони ёки бошқа чемпионатдаги вариантни танлайди.
Салоҳнинг Туркияга ўтишга розилик бергани ҳақида жиддий хабарлар бор. Лекин шартнома имзоланмагунча, уни «Бешиктош» футболчиси деб аташга эрта. Трансфер бозорида оғзаки келишув — никоҳ эмас, ҳали фақат совчилик.
Сизнингча, Муҳаммад Салоҳ «Бешиктош»да ҳам аввалги даражасини кўрсата оладими? Фикрингизни изоҳларда ёзинг ва бу хабарни Telegram’да футбол мухлисларига улашинг.
…