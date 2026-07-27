Toyota Кровн 2027 тақдим этилди: асосий камчилик бартараф этилди

·24·Авто
Toyota Кровн 2027 тақдим этилди: асосий камчилик бартараф этилди

АҚШ бозори учун мўлжалланган янги Toyota Кровн 2027 модел йили расман намойиш этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, автомобил ўзининг техник асосларини сақлаб қолган бўлса-да, дизайндаги муҳим ўзгаришлар ва янгиланган нарх сиёсати билан ажралиб туради. Япон бренди ушбу моделдаги энг асосий эстетик эътирозлардан бирини бартараф этишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Асосий ўзгаришлар ташқи кўринишга дахлдор бўлиб, харидорлар ва мутахассислар томонидан кўп танқид қилинган жиҳат йўқ қилинди. Хусусан, эндиликда икки рангли кузовга эга версияларда юкхонанинг қопқоғи қора рангда қолдирилмай, тўғридан-тўғри асосий кузов рангига бўяладиган бўлди. Айнан шу элемент аввалги авлод эгалари томонидан энг кўп эътирозларга сабаб бўлган эди.

Техник имкониятлар ва тўпламлар

Техник жиҳатдан автомобил аввалги схемани сақлаб қолган. ХЛE, Limited ва Нигҳтшаде база версиялари бешинчи авлод гибрид тизими билан жиҳозланади. У 2,5 литрли бензинли двигател ҳамда иккита электромотордан иборат. Toyota ҳозирча янгиланишдан кейин тизимнинг умумий қуввати ўзгарган ёки ўзгармагани ҳақида маълумот бермади.

Энг юқори Платинум комплектацияси эса 2,4 литрли турурбинланган моторга эга Ҳйбрид МАХ тизимини сақлаб қолди. Унинг кўрсаткичлари аввалгидек қолмоқда — 340 от кучи ва 542 Н·м айланиш моменти. Тўла узатма тизими барча версияларда стандарт тарзда тақдим этилади, бироқ унинг ишлаш механизми модификацияга қараб фарқланади.

Салон ва қўшимча қулайликлар

Платинум комплектациясида тортиш кучини ўқлар орасида фаол тақсимловчи доимий тўла узатма қўлланилса, қолган версияларда орқа электромотори фақат зарурат туғилгандагина уланади. Шунингдек, ХЛE, Limited ва Нигҳтшаде модификациялари илк бор рул чамбаридан қўлларни узмаган ҳолда узатмаларни алмаштириш имконини берувчи подрулевые лепестки (рулости лепестоклари) билан таъминланди.

Автомобил салонида сезиларли ўзгаришлар юз бермаган. Барча комплектациялар 12,3 дюймли иккита экран билан жиҳозланади. Платинум версияси эса қўшимча равишда 10 дюймли проекцион дисплей, рул устунининг электр созламаси, орқа ғайриоддий бурилиш тизими ва контактсиз очилиш функциясига эга юкхона эшиги юритмаси билан мақтана олади.

Нархлар ва янги қиёфа

Ташқи безаклардаги бошқа ўзгаришлар сирасига орқа қисмдаги бампернинг бироз қайта ишлангани, Платинум версияси учун қизил рангли тормоз супортлари ҳамда қора рангли дераза ҳошияларини киритиш мумкин. Бу ўзгаришлар седан қиёфасини янада жозибали ва спортваб кўрсатишга хизмат қилади.

Янгиланиш баробарида Toyota ушбу машиналар нархини ҳам қайта кўриб чиқди. Худди шундай, база ҳисобланган Кровн ХЛE нархи 200 долларга қимматлашиб, 41 640 долларни ташкил этди. Нигҳтшаде ва Платинум версиялари ҳам шунча миқдорга ошиб, мос равишда 48 965 ва 55 190 долларга баҳоланмоқда. Limited комплектацияси эса бошқаларга қараганда кўпроқ — дарҳол 3770 долларга қимматлашиб, 49 720 долларга етди.

Toyota КровнАвтомобилларЯнги машиналарГибридАвто янгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Митсубиши янги авлод Пажеро йўлтанламасини илк бор намойиш этдиМитсубиши янги авлод Пажеро йўлтанламасини илк бор намойиш этдиКеча, 22:52Honda янги авлод Ридгелине пикапини намойиш этди: Дизайн тубдан ўзгарадиHonda янги авлод Ридгелине пикапини намойиш этди: Дизайн тубдан ўзгарадиКеча, 22:26Буюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиБуюк Британиянинг янги ҳукумати электромобиллар учун кутилмаган имтиёз эълон қилдиКеча, 10:27Renault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиRenault заводларида оғир меҳнатга чек қўйилди: Калвин роботлари ишга тушдиКеча, 10:23Hyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиHyundai заводларида роботлар иш ташлашларга сабаб бўладими: Компания расмий баёнотиКеча, 06:25Geely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошдиGeely Monjaro тарихий натижани қайд этди: Кроссовер сотувлари 1 миллиондан ошди25.07, 21:56
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан
AvtoVAZ янгиланган Lada Vesta 5.0 ишлаб чиқаришни бошлади: Энди иқлим назорати билан