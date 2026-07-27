Toyota Кровн 2027 тақдим этилди: асосий камчилик бартараф этилди
АҚШ бозори учун мўлжалланган янги Toyota Кровн 2027 модел йили расман намойиш этилди. Ixbt.com маълумотига кўра, автомобил ўзининг техник асосларини сақлаб қолган бўлса-да, дизайндаги муҳим ўзгаришлар ва янгиланган нарх сиёсати билан ажралиб туради. Япон бренди ушбу моделдаги энг асосий эстетик эътирозлардан бирини бартараф этишга муваффақ бўлди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Асосий ўзгаришлар ташқи кўринишга дахлдор бўлиб, харидорлар ва мутахассислар томонидан кўп танқид қилинган жиҳат йўқ қилинди. Хусусан, эндиликда икки рангли кузовга эга версияларда юкхонанинг қопқоғи қора рангда қолдирилмай, тўғридан-тўғри асосий кузов рангига бўяладиган бўлди. Айнан шу элемент аввалги авлод эгалари томонидан энг кўп эътирозларга сабаб бўлган эди.
Техник имкониятлар ва тўпламларТехник жиҳатдан автомобил аввалги схемани сақлаб қолган. ХЛE, Limited ва Нигҳтшаде база версиялари бешинчи авлод гибрид тизими билан жиҳозланади. У 2,5 литрли бензинли двигател ҳамда иккита электромотордан иборат. Toyota ҳозирча янгиланишдан кейин тизимнинг умумий қуввати ўзгарган ёки ўзгармагани ҳақида маълумот бермади.
Энг юқори Платинум комплектацияси эса 2,4 литрли турурбинланган моторга эга Ҳйбрид МАХ тизимини сақлаб қолди. Унинг кўрсаткичлари аввалгидек қолмоқда — 340 от кучи ва 542 Н·м айланиш моменти. Тўла узатма тизими барча версияларда стандарт тарзда тақдим этилади, бироқ унинг ишлаш механизми модификацияга қараб фарқланади.
Салон ва қўшимча қулайликларПлатинум комплектациясида тортиш кучини ўқлар орасида фаол тақсимловчи доимий тўла узатма қўлланилса, қолган версияларда орқа электромотори фақат зарурат туғилгандагина уланади. Шунингдек, ХЛE, Limited ва Нигҳтшаде модификациялари илк бор рул чамбаридан қўлларни узмаган ҳолда узатмаларни алмаштириш имконини берувчи подрулевые лепестки (рулости лепестоклари) билан таъминланди.
Автомобил салонида сезиларли ўзгаришлар юз бермаган. Барча комплектациялар 12,3 дюймли иккита экран билан жиҳозланади. Платинум версияси эса қўшимча равишда 10 дюймли проекцион дисплей, рул устунининг электр созламаси, орқа ғайриоддий бурилиш тизими ва контактсиз очилиш функциясига эга юкхона эшиги юритмаси билан мақтана олади.
Нархлар ва янги қиёфаТашқи безаклардаги бошқа ўзгаришлар сирасига орқа қисмдаги бампернинг бироз қайта ишлангани, Платинум версияси учун қизил рангли тормоз супортлари ҳамда қора рангли дераза ҳошияларини киритиш мумкин. Бу ўзгаришлар седан қиёфасини янада жозибали ва спортваб кўрсатишга хизмат қилади.
Янгиланиш баробарида Toyota ушбу машиналар нархини ҳам қайта кўриб чиқди. Худди шундай, база ҳисобланган Кровн ХЛE нархи 200 долларга қимматлашиб, 41 640 долларни ташкил этди. Нигҳтшаде ва Платинум версиялари ҳам шунча миқдорга ошиб, мос равишда 48 965 ва 55 190 долларга баҳоланмоқда. Limited комплектацияси эса бошқаларга қараганда кўпроқ — дарҳол 3770 долларга қимматлашиб, 49 720 долларга етди.
…