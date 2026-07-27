Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунлади

·38·Спорт
Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунлади

Sport.es нашри маълумотига кўра, Барселона клуби спорт директори Деку келаси мавсум олдидан дарвозабонлар чизиғидаги кадрлар ортиқчалигини бартараф этиш йўлида муҳим қадамлар ташлади. Ўтган ёзда келажак учун амалга оширилган стратегик инвестициялардан сўнг, жорий трансфер ойнасида ижарадан қайтган футболчилар ҳисобига юзага келган тиқилинч муаммосини ҳал қилиш бош вазифага айланганди. Клуб раҳбарияти қисқа фурсатда бешта асосий битимни муваффақиятли якунлаб, таркибни мақбуллаштиришга эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мазкур жараёндаги энг мураккаб масала тажрибали дарвозабон Марк-Андре тер Стеген тақдири билан боғлиқ эди. Немис посбонининг шартномаси 2028-йил ёзигача амал қилиши ҳамда унинг молиявий ва тиббий ҳолати музокараларни қийинлаштирган. Бош мураббий Ханси Флик режаларидан жой олмаган футболчи якунда Нидерландиянинг Аякс жамоасига ижара асосида ўтишга розилик билдирди.

Дарвозабонлар тақдири ва янги манзиллар

Тер Стеген Аmsтеловеандаги фаолияти давомида ўтган мавсум Гирона сафида бирга ишлаган мураббий Мишел қўл остида тўп суради. Сўнгги соатларда ушбу трансфернинг амалга ошишига тўсқинлик қилган солиқ масалалари ҳам тўлиқ ҳал этилди. Шартнома расман келаси ҳафта бошида эълон қилиниши кутилмоқда. Дарвозабон Европа жамоасига қарши баҳсда атиги 45 дақиқа ҳаракат қилган бўлса-да, Барселона билан Англиядаги йиғинга йўл олмаслиги мумкин.

Клуб амалга оширган ишларнинг яна бир муҳим қисми Иняки Пеня тақдирига дахлдор. Футболчи мавсумнинг биринчи ярмида Элче сафида ижарада ўйнаб, ўзининг ижобий томонларини кўрсатган ва кейинчалик асосий таркибдаги ўрнини Матиас Дитурога бой берганди. Эндиликда Грециянинг Panathinaikos клуби испаниялик посбонни ўз сафига қўшиб олди ва бу трансфер учун каталонияликлар тахминан 3 миллион евро ишлаб олдилар.

БарселонаДекуМарк-Андре тер СтегенИняки ПеняЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14Лионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиЛионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди