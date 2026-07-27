Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунлади
Sport.es нашри маълумотига кўра, Барселона клуби спорт директори Деку келаси мавсум олдидан дарвозабонлар чизиғидаги кадрлар ортиқчалигини бартараф этиш йўлида муҳим қадамлар ташлади. Ўтган ёзда келажак учун амалга оширилган стратегик инвестициялардан сўнг, жорий трансфер ойнасида ижарадан қайтган футболчилар ҳисобига юзага келган тиқилинч муаммосини ҳал қилиш бош вазифага айланганди. Клуб раҳбарияти қисқа фурсатда бешта асосий битимни муваффақиятли якунлаб, таркибни мақбуллаштиришга эришди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мазкур жараёндаги энг мураккаб масала тажрибали дарвозабон Марк-Андре тер Стеген тақдири билан боғлиқ эди. Немис посбонининг шартномаси 2028-йил ёзигача амал қилиши ҳамда унинг молиявий ва тиббий ҳолати музокараларни қийинлаштирган. Бош мураббий Ханси Флик режаларидан жой олмаган футболчи якунда Нидерландиянинг Аякс жамоасига ижара асосида ўтишга розилик билдирди.
Дарвозабонлар тақдири ва янги манзилларТер Стеген Аmsтеловеандаги фаолияти давомида ўтган мавсум Гирона сафида бирга ишлаган мураббий Мишел қўл остида тўп суради. Сўнгги соатларда ушбу трансфернинг амалга ошишига тўсқинлик қилган солиқ масалалари ҳам тўлиқ ҳал этилди. Шартнома расман келаси ҳафта бошида эълон қилиниши кутилмоқда. Дарвозабон Европа жамоасига қарши баҳсда атиги 45 дақиқа ҳаракат қилган бўлса-да, Барселона билан Англиядаги йиғинга йўл олмаслиги мумкин.
Клуб амалга оширган ишларнинг яна бир муҳим қисми Иняки Пеня тақдирига дахлдор. Футболчи мавсумнинг биринчи ярмида Элче сафида ижарада ўйнаб, ўзининг ижобий томонларини кўрсатган ва кейинчалик асосий таркибдаги ўрнини Матиас Дитурога бой берганди. Эндиликда Грециянинг Panathinaikos клуби испаниялик посбонни ўз сафига қўшиб олди ва бу трансфер учун каталонияликлар тахминан 3 миллион евро ишлаб олдилар.
…