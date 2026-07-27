Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалари
2026-йилнинг 26-июль санасида футбол оламидаги энг сўнгги ва муҳим трансфер хабарлари қизғин тус олмоқда. Европанинг етакчи жамоалари ва гранд клублари келгуси мавсум учун ўз таркибларини кучайтириш мақсадида фаол музокаралар олиб бормоқда. Хусусан, Реал Мадрид, Ювентус, Ливерпул ҳамда бошқа жамоалар атрофидаги сўнгги янгиликлар футбол мухлисларининг диққат марказида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Fabrizio Romano маълумотига кўра, Франция терма жамоаси ва Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе фаолиятини Реал Мадрид сафида давом эттириш истагида. Испания қироллик клуби ҳам француз футболчисини ўз сафига қўшиб олишга тайёрлигини немис томонига маълум қилди. Бироқ бу трансфер жорий ёзги трансфер ойнасида амалга ошмаслиги аниқ бўлиб улгурди.
Бавария ва Реал Мадрид позициясиБавария раҳбарияти ўз етакчисини қўйиб юбориш ниятида эмас. Мюнхен клуби спорт директори Кристоф Фреунд журналист Максимилиан Кочга берган интервюсида бу борада ўз фикрини қатъий билдирди: «Олисенинг Реал Мадридга ўтиши биз учун умуман муҳокама қилинмайдиган мавзу. Биз унинг таътилдан қайтишини кутмоқдамиз ва у ўтган мавсумдаги каби келгуси мавсумда ҳам жамоада муҳим рол ўйнайди». Шу боис Мадрид клуби футболчини Бавария уни сотишга қарор қилган илк дақиқадаёқ сотиб олишга тайёр эканини билдириб, вазиятни кузатишда давом этмоқда.
Италия А сериясида ҳам таркибни кучайтириш йўлидаги қадамлар ташланмоқда. Ювентус бош мураббий Лучиано Спаллетти Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинесни ўз сафига қўшиб олишни хоҳлаётганини тасдиқлади. Аргентиналик дарвозабон ҳам ёзда ўз клубини ўзгартириш истагини билдирган эди.
Дарвозабонлар тақдири ва Жаҳон чемпионати қаҳрамониЛучиано Спаллетти «Ла Gazzetta делло Sport» нашрига берган интервюсида шундай деди: «У кетишни хоҳлайди ва биз совринлар учун курашишни мақсад қилганмиз, шунинг учун ҳатто сафимизда бошқа икки дарвозабон бўлса ҳам, уни ўзимизда кўришни истаймиз». Эмилиано Мартинеснинг Астон Вилладан кетиш эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.
Шунингдек, 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ажойиб ўйин намойиш этган Кабо-Верде терма жамоаси дарвозабони Возиня ўз фаолиятида янги саҳифа очди. Португалиянинг Чавес клубидан эркин агент сифатида кетган посбон Чили жамоаси бўлган Коло-Коло билан шартнома имзолади. Fabrizio Romano хабар қилишича, дарвозабон келаси жума куни Чилигача етиб бориб, тиббий кўрикдан ўтади ва расмий шартномага имзо чекади.
…