Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалари

·36·Спорт
Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалари

2026-йилнинг 26-июль санасида футбол оламидаги энг сўнгги ва муҳим трансфер хабарлари қизғин тус олмоқда. Европанинг етакчи жамоалари ва гранд клублари келгуси мавсум учун ўз таркибларини кучайтириш мақсадида фаол музокаралар олиб бормоқда. Хусусан, Реал Мадрид, Ювентус, Ливерпул ҳамда бошқа жамоалар атрофидаги сўнгги янгиликлар футбол мухлисларининг диққат марказида турибди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Fabrizio Romano маълумотига кўра, Франция терма жамоаси ва Бавария қанот ҳужумчиси Майкл Олисе фаолиятини Реал Мадрид сафида давом эттириш истагида. Испания қироллик клуби ҳам француз футболчисини ўз сафига қўшиб олишга тайёрлигини немис томонига маълум қилди. Бироқ бу трансфер жорий ёзги трансфер ойнасида амалга ошмаслиги аниқ бўлиб улгурди.

Бавария ва Реал Мадрид позицияси

Бавария раҳбарияти ўз етакчисини қўйиб юбориш ниятида эмас. Мюнхен клуби спорт директори Кристоф Фреунд журналист Максимилиан Кочга берган интервюсида бу борада ўз фикрини қатъий билдирди: «Олисенинг Реал Мадридга ўтиши биз учун умуман муҳокама қилинмайдиган мавзу. Биз унинг таътилдан қайтишини кутмоқдамиз ва у ўтган мавсумдаги каби келгуси мавсумда ҳам жамоада муҳим рол ўйнайди». Шу боис Мадрид клуби футболчини Бавария уни сотишга қарор қилган илк дақиқадаёқ сотиб олишга тайёр эканини билдириб, вазиятни кузатишда давом этмоқда.

Италия А сериясида ҳам таркибни кучайтириш йўлидаги қадамлар ташланмоқда. Ювентус бош мураббий Лучиано Спаллетти Астон Вилла дарвозабони Эмилиано Мартинесни ўз сафига қўшиб олишни хоҳлаётганини тасдиқлади. Аргентиналик дарвозабон ҳам ёзда ўз клубини ўзгартириш истагини билдирган эди.

Дарвозабонлар тақдири ва Жаҳон чемпионати қаҳрамони

Лучиано Спаллетти «Ла Gazzetta делло Sport» нашрига берган интервюсида шундай деди: «У кетишни хоҳлайди ва биз совринлар учун курашишни мақсад қилганмиз, шунинг учун ҳатто сафимизда бошқа икки дарвозабон бўлса ҳам, уни ўзимизда кўришни истаймиз». Эмилиано Мартинеснинг Астон Вилладан кетиш эҳтимоли юқори баҳоланмоқда.

Шунингдек, 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ажойиб ўйин намойиш этган Кабо-Верде терма жамоаси дарвозабони Возиня ўз фаолиятида янги саҳифа очди. Португалиянинг Чавес клубидан эркин агент сифатида кетган посбон Чили жамоаси бўлган Коло-Коло билан шартнома имзолади. Fabrizio Romano хабар қилишича, дарвозабон келаси жума куни Чилигача етиб бориб, тиббий кўрикдан ўтади ва расмий шартномага имзо чекади.

ТрансферларРеал МадридБаварияЮвентусФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Лионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиЛионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди