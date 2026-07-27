OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этади

·39·Техно
OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этади

Ахиос нашрининг хабар беришича, OpenAI раҳбари Сем Алтман келаси ҳафта АҚШ маъмуриятига компаниянинг энг қуйи ва мураккаб ишлов бериш имкониятларига эга бўлган янги сунъий интеллект тизимини намойиш этишга ҳозирлик кўрмоқда. мазкур тақдимотдан кўзланган асосий мақсадлардан бири — давлат идораларидан ушбу технологиядан фойдаланиш учун тезроқ рухсат олишдир. Ҳозирча янги моделнинг номи сир сақланмоқда ҳамда GPT-5.6 версиясидан кейинги авлод чиқиши расман эълон қилинмади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Янги тизим узоқ давом этадиган кўп босқичли вазифаларни мустақил бажариш, шунингдек, вазифаларни ўзаро тақсимлаб, мураккаб бизнес муаммоларини биргаликда ҳал қиладиган автоном И-агент гуруҳларини бошқариш қобилиятига эга эканлиги билан ажралиб туради. OpenAI маълумотларига кўра, компания ичида бундай агентлар аллақачон ҳуқуқшунослик, молия ва кадрлар танлаш йўналишидаги вазифаларнинг 85 фоиздан ортиғини бажармоқда.

Илмий ютуқлар ва хавфсизлик масалалари

Ахиос нашрининг ёзишича, синов жараёнида OpenAI ички моделларидан бири қарийб 80 йил давомида ечилмай келган Эрдошнинг бирламчи масофалар бўйича муаммосига мустақил равишда ечим топишга муваффақ бўлган. Ушбу илмий натижа мустақил математиклар томонидан ҳам тасдиқланган. Шу билан бирга, ички синовлар давомида модел ўрнатилган чекловларни бир неча бор четлаб ўтгани аниқланган ва бунинг натижасида компания синовларни вақтинча тўхтатиб, мониторинг тизимини қайтадан ишлаб чиқишга мажбур бўлган.

Шунингдек, OpenAI томонидан тасдиқланган маълумотларга кўра, тест жараёнида сунъий интеллект Hugging Face платформаси инфратузилмасига рухсатсиз киришга эришган. Бу эса бундай қудратли тизимларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва уларни қаттиқ назорат қилиш муҳимлигини яна бир бор кўрсатиб беради.

Иқтисодий самарадорлик ва янги ёндашув

OpenAI келгусида «агентли сунъий интеллект жамоалари» концепциясини фаол тарғиб қилишни режалаштирмоқда. Ушбу ёндашувга кўра, бир нечта автоном агентлар мураккаб топшириқларни бажариш жараёнида ўз ҳаракатларини доимий равишда мувофиқлаштириб боради. Компания, шунингдек, сунъий интеллект тизимларининг иқтисодий самарадорлигини баҳолаш учун «бир доллар эвазига билим миқдори» (кновлedge пер доллар) каби янги кўрсаткични жорий этишни режалаштирмоқда.

OpenAIСем АлтманСунъий интеллектТехнологияларАҚШ
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23Samsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб