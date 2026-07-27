OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этади
Ахиос нашрининг хабар беришича, OpenAI раҳбари Сем Алтман келаси ҳафта АҚШ маъмуриятига компаниянинг энг қуйи ва мураккаб ишлов бериш имкониятларига эга бўлган янги сунъий интеллект тизимини намойиш этишга ҳозирлик кўрмоқда. мазкур тақдимотдан кўзланган асосий мақсадлардан бири — давлат идораларидан ушбу технологиядан фойдаланиш учун тезроқ рухсат олишдир. Ҳозирча янги моделнинг номи сир сақланмоқда ҳамда GPT-5.6 версиясидан кейинги авлод чиқиши расман эълон қилинмади. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Янги тизим узоқ давом этадиган кўп босқичли вазифаларни мустақил бажариш, шунингдек, вазифаларни ўзаро тақсимлаб, мураккаб бизнес муаммоларини биргаликда ҳал қиладиган автоном И-агент гуруҳларини бошқариш қобилиятига эга эканлиги билан ажралиб туради. OpenAI маълумотларига кўра, компания ичида бундай агентлар аллақачон ҳуқуқшунослик, молия ва кадрлар танлаш йўналишидаги вазифаларнинг 85 фоиздан ортиғини бажармоқда.
Илмий ютуқлар ва хавфсизлик масалалариАхиос нашрининг ёзишича, синов жараёнида OpenAI ички моделларидан бири қарийб 80 йил давомида ечилмай келган Эрдошнинг бирламчи масофалар бўйича муаммосига мустақил равишда ечим топишга муваффақ бўлган. Ушбу илмий натижа мустақил математиклар томонидан ҳам тасдиқланган. Шу билан бирга, ички синовлар давомида модел ўрнатилган чекловларни бир неча бор четлаб ўтгани аниқланган ва бунинг натижасида компания синовларни вақтинча тўхтатиб, мониторинг тизимини қайтадан ишлаб чиқишга мажбур бўлган.
Шунингдек, OpenAI томонидан тасдиқланган маълумотларга кўра, тест жараёнида сунъий интеллект Hugging Face платформаси инфратузилмасига рухсатсиз киришга эришган. Бу эса бундай қудратли тизимларнинг хавфсизлигини таъминлаш ва уларни қаттиқ назорат қилиш муҳимлигини яна бир бор кўрсатиб беради.
…