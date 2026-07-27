Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчи

·39·Техно
Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчи

Ер юзидаги океанлар ва бошқа сув экотизимларида кислород миқдорининг жадал камайиб бориши инсоният учун хавфсиз чегараларнинг бузилишига олиб келиши мумкин. Калифорния университети ҳузуридаги Скриппс океанография институти (Скриппс Институтион оф Осеанограпҳй, УК Сан Диего) олимлари ўз тадқиқотида сув муҳитидаги деоксигенацияни сайёрамиз барқарорлигини баҳоловчи асосий кўрсаткичлар сирасига киритишни таклиф этмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Маълумот ўрнида таъкидлаш жоизки, сайёра чегаралари концепцияси илк бор 2009 йилда илм-фан оламига тақдим этилган бўлиб, у Ернинг барқарорлигини таъминловчи тўққизта муҳим жараённи ўз ичига олади. Булар қаторига иқлим ўзгариши, океанларнинг кислоталашуви, биологик хилма-хилликнинг йўқолиши, озон қатламининг емирилиши ва бошқа глобал экологик омиллар киради.

Деоксигенация ва унинг сабаблари

ixbt.com ва бошқа илмий манбалар хабар беришича, океанлар, дарёлар, кўллар ҳамда қирғоқбўйи сувларида эриган кислород миқдорининг камайиши юқорида тилга олинган тўққизта жараённинг барчаси билан чамбарчас боғлиқ. Сув муҳитида кислород етишмаслигининг асосий сабаблари сифатида инсон фаолияти натижасида юзага келаётган глобал исиш, ифлосланиш сабабли озуқа моддаларнинг ҳаддан ташқари кўпайиб кетиши ҳамда океан тубидаги сув айланиш жараёнларининг ўзгариши кўрсатилмоқда.

Кислород даражасининг пасайиши иқлимни тартибга солишда қатнашадиган муҳим кимёвий ва биологик жараёнларга жиддий путур етказади. Бу ҳолат микроскопик организмлардан тортиб йирик балиқлар ва акулаларгача бўлган барча сув ости жонзотлари ҳаётини хавф остига қўяди. Шунингдек, озиқ-овқат занжирларидаги ўзгаришлар ва ўлжа топиш имкониятининг қисқариши денгиз сутэмизувчиларига ҳам ўзининг салбий таъсирини кўрсатмоқда.

Глобал экологик барқарорлик ва янги чоралар

Тадқиқот муаллифларининг таъкидлашича, деоксигенация алоҳида мавжуд бўлган муаммо эмас, аксинча, у бошқа экологик омиллар таъсирини янада кучайтирувчи катализатордир. Кислороднинг йўқолиши иқлим жараёнларига, турларнинг тарқалишига ва сув экотизимларининг тўлақонли ишлашига бевосита таъсир кўрсатади.

Мазкур мета-тадқиқот БМТнинг COP25 иқлим конференциясидан кейин тайёрланган бўлиб, олимлар келгусида сув ҳавзаларидаги кислород ҳолатини алоҳида кўрсаткичлар асосида кузатиб боришни ва глобал рухсат этилган чегараларни белгилашни мақсад қилган. Ушбу ёндашув Ернинг барқарорлигини баҳолашда ва биологик хилма-хилликни сақлаш бўйича самарали чоралар ишлаб чиқишда муҳим қадам бўлиши кутилмоқда.

ОкеанларЭкологияИқлим ЎзгаришиИлмий ТадқиқотТабиатни Муҳофаза Қилиш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23Samsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб