Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирди

·39·Техно
Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирди

Apple компанияси ўзининг илк ақлли кўзойнакларини бозорга чиқаришга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаёт дахлсизлиги билан боғлиқ хавотирларини бартараф этиш устида жиддий иш олиб бормоқда. Bloomberg нашри шарҳловчиси Mark Gurmanнинг хабар беришича, ушбу гаджетни тақдим этиш муддати дастлабки режалаштирилган 2027-йил бошидан ўша йилнинг июн ойига кўчирилган. Мазкур қурилманинг савдоси эса 2027-йил якунига қадар бошланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Мазкур муддатнинг чўзилиши Apple мутахассисларига маҳсулотнинг техник имкониятларини янада такомиллаштириш билан бир қаторда, махфийлик масалаларига оид тушунтириш ва маркетинг стратегиясини пухта ишлаб чиқиш учун қўшимча вақт беради. Компания раҳбарлари Meta компаниясининг ақлли кўзойнаклари атрофидаги норозиликлардан тегишли хулосалар чиқаргани тахмин қилинмоқда. Сабаби, Meta маҳсулотлари фойдаланувчиларнинг розилигисиз яширин видео ёзиб олиш ҳолатлари сабабли жамиятда кескин танқидларга учраб, ҳатто «перверт глассес» деган салбий ном чиқарган эди.

Махфийлик ва хавфсизлик устувор вазифа

Ахборот технологиялари оламида ўзини шахсий маълумотлар хавфсизлигининг фаол ҳимоячиси сифатида кўрсатиб келаётган Apple учун бундай репутацион хавфлар янада жиддий аҳамиятга эга. Шу боисдан ҳам компания ўз ақлли кўзойнакларида фойдаланувчиларнинг махфийлигини кафолатловчи қатор функцияларга алоҳида эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Жумладан, барча асосий маълумотларни ташқи серверларга юбормасдан, тўғридан-тўғри қурилманинг ўзида қайта ишлаш технологиясидан фойдаланиш кўзда тутилган.

Шунингдек, янги гаджетда юзни таниш (фасиал рекогнитион) функцияси умуман бўлмаслиги кутилмоқда. Бу эса қурилма эгаси ёки атрофидагиларнинг шахсий ҳаётига аралашиш хавфини сезиларли даражада камайтиради. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув замонавий ақлли технологиялар бозорида рақобатбардошликни таъминлашда ҳал қилувчи омил бўлиб хизмат қилади.

Сунъий интеллект ва маълумотлар хавфсизлиги

Ixbt.com маълумотларига кўра, Apple мижозларнинг шахсий ёзувлари ва видеоларидан сунъий интеллект моделларини ўқитишда фойдаланмасликка қарор қилган. Бу қадам компаниянинг ўз мижозлари маълумотлари махфийлигига содиқлигини яна бир бор тасдиқлайди. Таъкидлаш жоизки, Meta компанияси ўз фойдаланувчиларининг видеокадрларини таҳлил қилиш ва текшириш учун учинчи томон пудратчиларини ёллагани жамоатчиликда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди.

Apple эса бу каби амалиётлардан қочишни ва фойдаланувчи маълумотларининг учинчи шахслар қўлига тушиб қолишининг олдини олишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган. 2027-йилнинг июн ойида бўлиб ўтадиган Бутунжаҳон дастурчилар конференциясида (WWDC) ушбу масалаларга ойдинлик киритилиши ва ақлли кўзойнаклар илк бор омма эътиборига ҳавола этилиши кутилмоқда.

AppleАқлли кўзойнакТехнологияМахфийликЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23Samsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиSamsung Galaxy A57 ва Galaxy A27 учун июль янгиланиши чиқдиКеча, 23:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб