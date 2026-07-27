Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирди
Apple компанияси ўзининг илк ақлли кўзойнакларини бозорга чиқаришга тайёргарлик кўраётган бир пайтда, фойдаланувчиларнинг шахсий ҳаёт дахлсизлиги билан боғлиқ хавотирларини бартараф этиш устида жиддий иш олиб бормоқда. Bloomberg нашри шарҳловчиси Mark Gurmanнинг хабар беришича, ушбу гаджетни тақдим этиш муддати дастлабки режалаштирилган 2027-йил бошидан ўша йилнинг июн ойига кўчирилган. Мазкур қурилманинг савдоси эса 2027-йил якунига қадар бошланиши кутилмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Мазкур муддатнинг чўзилиши Apple мутахассисларига маҳсулотнинг техник имкониятларини янада такомиллаштириш билан бир қаторда, махфийлик масалаларига оид тушунтириш ва маркетинг стратегиясини пухта ишлаб чиқиш учун қўшимча вақт беради. Компания раҳбарлари Meta компаниясининг ақлли кўзойнаклари атрофидаги норозиликлардан тегишли хулосалар чиқаргани тахмин қилинмоқда. Сабаби, Meta маҳсулотлари фойдаланувчиларнинг розилигисиз яширин видео ёзиб олиш ҳолатлари сабабли жамиятда кескин танқидларга учраб, ҳатто «перверт глассес» деган салбий ном чиқарган эди.
Махфийлик ва хавфсизлик устувор вазифаАхборот технологиялари оламида ўзини шахсий маълумотлар хавфсизлигининг фаол ҳимоячиси сифатида кўрсатиб келаётган Apple учун бундай репутацион хавфлар янада жиддий аҳамиятга эга. Шу боисдан ҳам компания ўз ақлли кўзойнакларида фойдаланувчиларнинг махфийлигини кафолатловчи қатор функцияларга алоҳида эътибор қаратишни режалаштирмоқда. Жумладан, барча асосий маълумотларни ташқи серверларга юбормасдан, тўғридан-тўғри қурилманинг ўзида қайта ишлаш технологиясидан фойдаланиш кўзда тутилган.
Шунингдек, янги гаджетда юзни таниш (фасиал рекогнитион) функцияси умуман бўлмаслиги кутилмоқда. Бу эса қурилма эгаси ёки атрофидагиларнинг шахсий ҳаётига аралашиш хавфини сезиларли даражада камайтиради. Мутахассисларнинг фикрича, бундай ёндашув замонавий ақлли технологиялар бозорида рақобатбардошликни таъминлашда ҳал қилувчи омил бўлиб хизмат қилади.
Сунъий интеллект ва маълумотлар хавфсизлигиIxbt.com маълумотларига кўра, Apple мижозларнинг шахсий ёзувлари ва видеоларидан сунъий интеллект моделларини ўқитишда фойдаланмасликка қарор қилган. Бу қадам компаниянинг ўз мижозлари маълумотлари махфийлигига содиқлигини яна бир бор тасдиқлайди. Таъкидлаш жоизки, Meta компанияси ўз фойдаланувчиларининг видеокадрларини таҳлил қилиш ва текшириш учун учинчи томон пудратчиларини ёллагани жамоатчиликда кенг муҳокамаларга сабаб бўлган эди.
Apple эса бу каби амалиётлардан қочишни ва фойдаланувчи маълумотларининг учинчи шахслар қўлига тушиб қолишининг олдини олишни ўз олдига асосий мақсад қилиб қўйган. 2027-йилнинг июн ойида бўлиб ўтадиган Бутунжаҳон дастурчилар конференциясида (WWDC) ушбу масалаларга ойдинлик киритилиши ва ақлли кўзойнаклар илк бор омма эътиборига ҳавола этилиши кутилмоқда.
…