Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот берди
Астон Вилла клуби ва Аргентина терма жамоаси дарвозабони Эмилиано Мартинезнинг келажаги яна трансфер миш-мишлари марказида қолди. Туриннинг Ювентус клуби бош мураббийи Лучиано Спаллеттининг матбуот анжуманида айтган сўзлари футбол оламида катта қизиқиш уйғотди. Инглиз клуби ўз посбонини ёзги трансфер ойнасида сотмаслигини қатъий таъкидлаганига қарамай, Италия гранди бу борадаги қизиқишини очиқчасига намойиш этишда давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, якшанба кунги ўртоқлик ўйинидаги ғалабадан сўнг Лучиано Спаллетти журналистлар саволларига жавоб берар экан, аргентиналик посбон ўз жамоасини ўзгартиришни хоҳлаётганига ишора қилди. Мутахассис ўз фикрини очиқ баён этиб, Ювентус рақобатбардошликни кучайтириш мақсадида янги дарвозабон қидираётганини, бироқ ҳозирча клуб ихтиёрида икки нафар футболчи борлигини эслатиб ўтди.
Ювентус раҳбариятининг позициясиЮвентус бош ижрочи директори Жованни Карвали ҳам вазият диққат билан кузатиб борилаётганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, Эмилиано Мартинез туринликлар эътиборидаги дарвозабон ҳисобланади. Шунга қарамай, клуб трансфер бозоридаги имкониятларни ўта эҳтиёткорлик билан баҳолаши лозим, чунки айрим футболчилар учун сўралаётган нархлар ўта юқори ва реалликдан йироқдир.
Эслатиб ўтамиз, Эмилиано Мартинез 2020-йилда Арсенал сафидан Астон Вилла таркибига келиб қўшилган эди. Шу вақт мобайнида у инглиз клуби сафида 256 та учрашувда майдонга тушиб, 80 та ўйинда ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолган. Шунингдек, у 25-26-йилги мавсумда Европа лигасида зафар қучди ва 2024-йилда Астон Вилланинг энг яхши футболчиси деб топилди.
Астон Вилла клубининг қатъий жавобиИталиядан келаётган хабарларга қарамай, Астон Вилла ўз етакчисини қўйиб юбормаслик борасида қатъий қарорга келган. Клубнинг футбол операциялари директори Дамиан Видаганй аввалроқ дарвозабоннинг яқин вақт ичида жамоани тарк этиши мумкинлиги ҳақидаги барча тахминларни кескин рад этган эди.
Аргентиналик посбон ўз миллий терма жамоаси сафида 67 та ўйин ўтказган. Унинг қўлга киритган совринлари салмоқли бўлиб, уларнинг орасида 2022-йилги Жаҳон чемпионати ҳамда иккита Америка кубоги ғолиблиги бор. Футболчининг шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган бўлиб, унинг трансфер нархи юқори баҳоланишига асосий сабаб ҳам айнан унинг халқаро майдондаги улкан ютуқларидир.
…