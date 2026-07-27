Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот берди

·43·Спорт
Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот берди

Астон Вилла клуби ва Аргентина терма жамоаси дарвозабони Эмилиано Мартинезнинг келажаги яна трансфер миш-мишлари марказида қолди. Туриннинг Ювентус клуби бош мураббийи Лучиано Спаллеттининг матбуот анжуманида айтган сўзлари футбол оламида катта қизиқиш уйғотди. Инглиз клуби ўз посбонини ёзги трансфер ойнасида сотмаслигини қатъий таъкидлаганига қарамай, Италия гранди бу борадаги қизиқишини очиқчасига намойиш этишда давом этмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ла Gazzetta делло Sport нашри тарқатган маълумотларга кўра, якшанба кунги ўртоқлик ўйинидаги ғалабадан сўнг Лучиано Спаллетти журналистлар саволларига жавоб берар экан, аргентиналик посбон ўз жамоасини ўзгартиришни хоҳлаётганига ишора қилди. Мутахассис ўз фикрини очиқ баён этиб, Ювентус рақобатбардошликни кучайтириш мақсадида янги дарвозабон қидираётганини, бироқ ҳозирча клуб ихтиёрида икки нафар футболчи борлигини эслатиб ўтди.

Ювентус раҳбариятининг позицияси

Ювентус бош ижрочи директори Жованни Карвали ҳам вазият диққат билан кузатиб борилаётганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, Эмилиано Мартинез туринликлар эътиборидаги дарвозабон ҳисобланади. Шунга қарамай, клуб трансфер бозоридаги имкониятларни ўта эҳтиёткорлик билан баҳолаши лозим, чунки айрим футболчилар учун сўралаётган нархлар ўта юқори ва реалликдан йироқдир.

Эслатиб ўтамиз, Эмилиано Мартинез 2020-йилда Арсенал сафидан Астон Вилла таркибига келиб қўшилган эди. Шу вақт мобайнида у инглиз клуби сафида 256 та учрашувда майдонга тушиб, 80 та ўйинда ўз дарвозасини даҳлсиз сақлаб қолган. Шунингдек, у 25-26-йилги мавсумда Европа лигасида зафар қучди ва 2024-йилда Астон Вилланинг энг яхши футболчиси деб топилди.

Астон Вилла клубининг қатъий жавоби

Италиядан келаётган хабарларга қарамай, Астон Вилла ўз етакчисини қўйиб юбормаслик борасида қатъий қарорга келган. Клубнинг футбол операциялари директори Дамиан Видаганй аввалроқ дарвозабоннинг яқин вақт ичида жамоани тарк этиши мумкинлиги ҳақидаги барча тахминларни кескин рад этган эди.

Аргентиналик посбон ўз миллий терма жамоаси сафида 67 та ўйин ўтказган. Унинг қўлга киритган совринлари салмоқли бўлиб, уларнинг орасида 2022-йилги Жаҳон чемпионати ҳамда иккита Америка кубоги ғолиблиги бор. Футболчининг шартномаси 2029-йилгача мўлжалланган бўлиб, унинг трансфер нархи юқори баҳоланишига асосий сабаб ҳам айнан унинг халқаро майдондаги улкан ютуқларидир.

Эмилиано МартинезЖувентусАстон ВиллаЛучиано Спаллеттитрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14Лионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиЛионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди