Лионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашди
Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси мамлакат футболчилари ва мураббийлар штабига жаҳон чемпионатидан сўнг ўзига хос махсус совғалар тақдим этди. Ушбу сахий ишора ва жамоадаги бирдамликни намойиш этувчи қимматбаҳо совғалар жамоатчилик эътиборига Тоттенхем ҳимоячиси Маркос Сенесининг севгилиси Келси-Роууз Бауерс орқали маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Аргентина терма жамоасининг сўнгги йирик мусобақадаги иштирокидан сўнг сардор Лионель Месси бутун таркибга шахсий дизайндаги олтин рангли мате тўпламларини ҳадя қилган. Ушбу қимматбаҳо совға ҳақида футболчининг севгилиси Келси-Роууз Бауерс ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида махсус видео жойлаштириб, ўзининг ҳайратини яширмаган.
Махсус совға тафсилотлариБауерс ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Аргентина футбол ассоциацияси логотипи, жаҳон чемпионати кубоги ва Маркос Сенесининг исми туширилган махсус жигар ранг сумкани кўрсатиб, обуначиларига қуйидагиларни гапириб берди: «Сизларга жуда ажойиб нарсани кўрсатмоқчиман. Буни кўриб жуда хурсанд бўласизлар. Маркос бу сумкани терма жамоа лагеридан олиб келди. Унда ҳатто унинг исми ҳам ёзилган. Бу унинг мате тўплами. Месси бу совғани барча футболчиларга тақдим этди».
Махсус буюртма асосида тайёрланган сумка ичидан Лионель Месси шахсий бренди логотипи туширилган олтин рангли Станлей термоси, махсус мате идиши, бир қути ерба ўти ҳамда қошиқчали металл найча жой олган. Жанубий Американинг анъанавий кофеинга бой ўсимлик ичимлиги бўлган мате қуритилган ерба баргларини иссиқ сувда дамлаш орқали тайёрланади ва минтақада жуда машҳур саналади.
Sportдаги контекст ва келажак режаларУшбу самимий совға Аргентина терма жамоаси учун бироз хафагарчилик билан якунланган турнирдан сўнг амалга оширилди. Кескин кечган жаҳон чемпионати финалида Испания терма жамоаси Аргентинани қўшимча бўлимлардаги 1:0 ҳисобидаги ғалаба эвазига мағлубиятга учратган эди. Ҳал қилувчи гол учрашувнинг 106-дақиқасида Ферран Торрес томонидан киритилиб, испанияликларга зафар келтирган.
Совға эгасининг севгилиси Келси-Роууз Бауерс ҳам профессионал спорт оламига бегона эмас. У ўз вақтида Челси ва Саутгемптон ёшлар академияларида таҳсил олган, шунингдек, АҚШнинг Луизиана штати университетида талабалар лигасида тўп сурган. Кейинчалик Буюк Британияга қайтиб Борнмут клубига қўшилган Бауерс ўша ерда марказий ҳимоячи Маркос Сенеси билан танишган.
Яқинда Борнмутни тарк этган Маркос Сенеси эркин агент сифатида Тоттенхем сафига қўшилди. Лондонликлар ҳимоячи билан тўрт йиллик шартнома имзолаб, уни 2026-27 йилги Англия Премер-лигаси мавсуми олдидан Роберто Де Зерби бошқарувидаги жамоага жалб қилишди.
…