Лионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашди

·101·Спорт
Лионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашди

Аргентина терма жамоаси сардори Лионель Месси мамлакат футболчилари ва мураббийлар штабига жаҳон чемпионатидан сўнг ўзига хос махсус совғалар тақдим этди. Ушбу сахий ишора ва жамоадаги бирдамликни намойиш этувчи қимматбаҳо совғалар жамоатчилик эътиборига Тоттенхем ҳимоячиси Маркос Сенесининг севгилиси Келси-Роууз Бауерс орқали маълум бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашри тарқатган маълумотларга кўра, Аргентина терма жамоасининг сўнгги йирик мусобақадаги иштирокидан сўнг сардор Лионель Месси бутун таркибга шахсий дизайндаги олтин рангли мате тўпламларини ҳадя қилган. Ушбу қимматбаҳо совға ҳақида футболчининг севгилиси Келси-Роууз Бауерс ижтимоий тармоқлардаги саҳифасида махсус видео жойлаштириб, ўзининг ҳайратини яширмаган.

Махсус совға тафсилотлари

Бауерс ижтимоий тармоқдаги саҳифасида Аргентина футбол ассоциацияси логотипи, жаҳон чемпионати кубоги ва Маркос Сенесининг исми туширилган махсус жигар ранг сумкани кўрсатиб, обуначиларига қуйидагиларни гапириб берди: «Сизларга жуда ажойиб нарсани кўрсатмоқчиман. Буни кўриб жуда хурсанд бўласизлар. Маркос бу сумкани терма жамоа лагеридан олиб келди. Унда ҳатто унинг исми ҳам ёзилган. Бу унинг мате тўплами. Месси бу совғани барча футболчиларга тақдим этди».

Махсус буюртма асосида тайёрланган сумка ичидан Лионель Месси шахсий бренди логотипи туширилган олтин рангли Станлей термоси, махсус мате идиши, бир қути ерба ўти ҳамда қошиқчали металл найча жой олган. Жанубий Американинг анъанавий кофеинга бой ўсимлик ичимлиги бўлган мате қуритилган ерба баргларини иссиқ сувда дамлаш орқали тайёрланади ва минтақада жуда машҳур саналади.

Sportдаги контекст ва келажак режалар

Ушбу самимий совға Аргентина терма жамоаси учун бироз хафагарчилик билан якунланган турнирдан сўнг амалга оширилди. Кескин кечган жаҳон чемпионати финалида Испания терма жамоаси Аргентинани қўшимча бўлимлардаги 1:0 ҳисобидаги ғалаба эвазига мағлубиятга учратган эди. Ҳал қилувчи гол учрашувнинг 106-дақиқасида Ферран Торрес томонидан киритилиб, испанияликларга зафар келтирган.

Совға эгасининг севгилиси Келси-Роууз Бауерс ҳам профессионал спорт оламига бегона эмас. У ўз вақтида Челси ва Саутгемптон ёшлар академияларида таҳсил олган, шунингдек, АҚШнинг Луизиана штати университетида талабалар лигасида тўп сурган. Кейинчалик Буюк Британияга қайтиб Борнмут клубига қўшилган Бауерс ўша ерда марказий ҳимоячи Маркос Сенеси билан танишган.

Яқинда Борнмутни тарк этган Маркос Сенеси эркин агент сифатида Тоттенхем сафига қўшилди. Лондонликлар ҳимоячи билан тўрт йиллик шартнома имзолаб, уни 2026-27 йилги Англия Премер-лигаси мавсуми олдидан Роберто Де Зерби бошқарувидаги жамоага жалб қилишди.

Лионель МессиАргентинаТоттенхемМаркос СенесиЖаҳон чемпионати
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди