Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилди
Sport нашри маълумотига кўра, Барселона клуби спорт директори Деко жамоа таркибини келгуси мавсум учун шакллантириш йўлида муҳим қадамларни ташлади ва дарвоза чизиғидаги кадрлар тақчиллигига барҳам берди. Ўтган ёзда келажак учун стратегик сармоя сифатида Жоан Гарсия таркибга жалб этилган бўлса, бу сафар асосий эътибор ижара асосида бошқа клубларда тўп суриб қайтган футболчилар тақдирини ҳал этишга қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб раҳбарияти олдида турган энг мураккаб вазифалардан бири молиявий ва жисмоний жиҳатдан қийин бўлган Марк-Андре тер Стеген масаласи эди. Ханси Флик режасидан жой олмаган германиялик дарвозабон Гирона жамоасида бирга ишлаган мураббий Мишел қўл остида Аmsтердамнинг Аякс клубига ижара асосида йўл олиши кутилмоқда.
Шартномалар ва молиявий тафсилотлар2028-йил ёзигача мўлжалланган шартномага эга бўлган тажрибали дарвозабоннинг трансферини расмийлаштиришда охирги пайтгача солиқ масалалари ҳал этилиши талаб этилаётган эди. Ушбу бюрократик тўсиқлар бартараф этилиб, футболчининг Нидерландияга ташрифи келаси ҳафтанинг бошида эълон қилиниши кутилмоқда.
Тер Стеген Комо жамоасига қарши ўйинда майдонга тушган бўлса-да, Барселона таркибида Англиядаги ўқув-машғулот йиғинига бориши эҳтимоли паст баҳоланмоқда. Бу трансфер каталонияликлар учун ёзги мавсумдаги илк муҳим келишувлардан бири бўлди.
Пена ва бошқа ўзгаришларЎтган мавсумнинг биринчи ярмида Элче сафида яхши ўйин кўрсатиб, кейинчалик асосий таркибдаги ўрнини Матиас Дитурога бой берган дарвозабон ҳам расман янги манзилга йўл олди. унинг трансфери ортидан Барселона тахминан 3 миллион евро ишлаб олди.
Ушбу келишувлар орқали Деко ёзги трансфер ойнасидаги асосий вазифаларидан бирини муваффақиятли якунлаб, жамоанинг молиявий ва кадрлар борасидаги мувозанатини тиклашга муваффақ бўлди.
…