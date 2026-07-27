Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилди

·31·Спорт
Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилди

Sport нашри маълумотига кўра, Барселона клуби спорт директори Деко жамоа таркибини келгуси мавсум учун шакллантириш йўлида муҳим қадамларни ташлади ва дарвоза чизиғидаги кадрлар тақчиллигига барҳам берди. Ўтган ёзда келажак учун стратегик сармоя сифатида Жоан Гарсия таркибга жалб этилган бўлса, бу сафар асосий эътибор ижара асосида бошқа клубларда тўп суриб қайтган футболчилар тақдирини ҳал этишга қаратилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб раҳбарияти олдида турган энг мураккаб вазифалардан бири молиявий ва жисмоний жиҳатдан қийин бўлган Марк-Андре тер Стеген масаласи эди. Ханси Флик режасидан жой олмаган германиялик дарвозабон Гирона жамоасида бирга ишлаган мураббий Мишел қўл остида Аmsтердамнинг Аякс клубига ижара асосида йўл олиши кутилмоқда.

Шартномалар ва молиявий тафсилотлар

2028-йил ёзигача мўлжалланган шартномага эга бўлган тажрибали дарвозабоннинг трансферини расмийлаштиришда охирги пайтгача солиқ масалалари ҳал этилиши талаб этилаётган эди. Ушбу бюрократик тўсиқлар бартараф этилиб, футболчининг Нидерландияга ташрифи келаси ҳафтанинг бошида эълон қилиниши кутилмоқда.

Тер Стеген Комо жамоасига қарши ўйинда майдонга тушган бўлса-да, Барселона таркибида Англиядаги ўқув-машғулот йиғинига бориши эҳтимоли паст баҳоланмоқда. Бу трансфер каталонияликлар учун ёзги мавсумдаги илк муҳим келишувлардан бири бўлди.

Пена ва бошқа ўзгаришлар

Ўтган мавсумнинг биринчи ярмида Элче сафида яхши ўйин кўрсатиб, кейинчалик асосий таркибдаги ўрнини Матиас Дитурога бой берган дарвозабон ҳам расман янги манзилга йўл олди. унинг трансфери ортидан Барселона тахминан 3 миллион евро ишлаб олди.

Ушбу келишувлар орқали Деко ёзги трансфер ойнасидаги асосий вазифаларидан бирини муваффақиятли якунлаб, жамоанинг молиявий ва кадрлар борасидаги мувозанатини тиклашга муваффақ бўлди.

БарселонаДекоТер СтегенЛа ЛигаТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14Лионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиЛионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди