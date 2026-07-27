Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирди
Туттоспорт нашри маълумотига кўра, бразилиялик яримҳимоячи Дуглас Коста ўз вақтида Ювентус сафида Криштиану Роналду билан бирга тўп сургани ва португалиялик юлдузнинг жамоадаги ўрни ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Турин клубида бир неча муваффақиятли мавсумларни ўтказган футболчи беш карра Олтин тўп соҳибининг майдондаги профессионал даражаси ҳамда кийиниш хонасидаги қувноқ табиати ҳақида қизиқарли маърифат улашди. Унинг сўзларига кўра, дунё футболи тарихидаги энг кўп гол урган ҳужумчи билан бир жамоада ўйнаш чинакам омад бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Дуглас Коста ўзининг Турин клубига келиши ва Роналдунинг жамоадаги таъсири ҳақида гапирар экан, Криштианунинг ўйинларни қанчалик осонлаштирганини алоҳида таъкидлади. Тахминан 15 йил давомида у ўзи урган голлар учун ҳар доим кафолат бўлиб келган, дея таърифлади бразилиялик вингер ўзининг собиқ жамоадошини. Коста учун Роналду билан майдонни бўлишиш катта бахт эканини, чунки португалиялик футболчи ҳазил-мутойибани ўринли қиладиган, бироқ ўйин вақтида чинакам машинага айланадиган профессионал эканини қайд этди.
Туринга ўтиш тафсилотлари ва Аллегри сабоқлари2017 йилда Бавария сафидан Италияга кўчиб ўтган 33 ёшли Дуглас Коста бу трансфер қандай амалга ошгани ҳақидаги хотиралари билан ҳам ўртоқлашди. Унинг эслашича, музокаралар тез фурсатда кечган ва ўша пайтда бош мураббий Карло Анчелотти қўл остида камроқ имкониятга эга бўлишини англаган. Ювентус раҳбарияти Агнелли ва Паратичи унинг трансфери устида фаол иш олиб боришган. Шунингдек, Алекс Сандро ҳам уни Турин клубига таклиф қилишда муҳим рол ўйнаган, чунки Интер клуби ҳам футболчига қизиқиш билдираётган эди.
Италия футболига мослашиш жараёни Дуглас Коста учун дарҳол рўй бермаган. Массимилиано Аллегри қўл остида у дастлаб захирада қолган, бироқ италиялик мутахассиснинг талабларини тушуна бошлагач, асосий таркибдан жой ола бошлаган. Аллегри менга ҳар доим ҳушёр бўлиш ва бир сония ҳам бўшашмаслик кераклигини тушунтирди, дейди Коста. Мураббийнинг бу ёндашуви футболчининг дунёқараши ва менталитетини ўзгартиришда жуда қимматли бўлганини эътироф этди.
…