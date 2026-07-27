Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирди

·49·Спорт
Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирди

Туттоспорт нашри маълумотига кўра, бразилиялик яримҳимоячи Дуглас Коста ўз вақтида Ювентус сафида Криштиану Роналду билан бирга тўп сургани ва португалиялик юлдузнинг жамоадаги ўрни ҳақида илиқ фикрлар билдирди. Турин клубида бир неча муваффақиятли мавсумларни ўтказган футболчи беш карра Олтин тўп соҳибининг майдондаги профессионал даражаси ҳамда кийиниш хонасидаги қувноқ табиати ҳақида қизиқарли маърифат улашди. Унинг сўзларига кўра, дунё футболи тарихидаги энг кўп гол урган ҳужумчи билан бир жамоада ўйнаш чинакам омад бўлган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Дуглас Коста ўзининг Турин клубига келиши ва Роналдунинг жамоадаги таъсири ҳақида гапирар экан, Криштианунинг ўйинларни қанчалик осонлаштирганини алоҳида таъкидлади. Тахминан 15 йил давомида у ўзи урган голлар учун ҳар доим кафолат бўлиб келган, дея таърифлади бразилиялик вингер ўзининг собиқ жамоадошини. Коста учун Роналду билан майдонни бўлишиш катта бахт эканини, чунки португалиялик футболчи ҳазил-мутойибани ўринли қиладиган, бироқ ўйин вақтида чинакам машинага айланадиган профессионал эканини қайд этди.

Туринга ўтиш тафсилотлари ва Аллегри сабоқлари

2017 йилда Бавария сафидан Италияга кўчиб ўтган 33 ёшли Дуглас Коста бу трансфер қандай амалга ошгани ҳақидаги хотиралари билан ҳам ўртоқлашди. Унинг эслашича, музокаралар тез фурсатда кечган ва ўша пайтда бош мураббий Карло Анчелотти қўл остида камроқ имкониятга эга бўлишини англаган. Ювентус раҳбарияти Агнелли ва Паратичи унинг трансфери устида фаол иш олиб боришган. Шунингдек, Алекс Сандро ҳам уни Турин клубига таклиф қилишда муҳим рол ўйнаган, чунки Интер клуби ҳам футболчига қизиқиш билдираётган эди.

Италия футболига мослашиш жараёни Дуглас Коста учун дарҳол рўй бермаган. Массимилиано Аллегри қўл остида у дастлаб захирада қолган, бироқ италиялик мутахассиснинг талабларини тушуна бошлагач, асосий таркибдан жой ола бошлаган. Аллегри менга ҳар доим ҳушёр бўлиш ва бир сония ҳам бўшашмаслик кераклигини тушунтирди, дейди Коста. Мураббийнинг бу ёндашуви футболчининг дунёқараши ва менталитетини ўзгартиришда жуда қимматли бўлганини эътироф этди.

Криштиану РоналдуДуглас КостаЮвентусМассимилиано АллегриИталия А серияси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14Лионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиЛионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди