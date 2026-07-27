Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқда

·33·Спорт
Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқда

Англиянинг Ливерпул клуби Париж Сен-Жермен жамоаси қанот ҳужумчиси Бредли Барколяни ўз сафига қўшиб олиш бўйича фаол музокараларни бошлади. Даилй Маил нашри хабар қилишича, Франция терма жамоаси аъзоси Мерсисайд клубига ўтишга тайёр эканини билдирган ва Париж клуби билан амалдаги шартномасини узайтириш ниятида эмас. Ҳозирда томонлар ўртасида трансфер нархи бўйича дастлабки келишмовчиликлар сақланиб қолмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

23 ёшли футболчининг PSJ билан амалдаги битимининг якунланишига яна икки йил қолган бўлса-да, Париж клуби уни сотиш вариантини кўриб чиқишга тайёр. Луис Энрике бошқарувидаги жамоада доимий асосий таркибдан жой олмагани футболчининг янги чақирувларни излашига сабаб бўлмоқда. Ливерпул раҳбарияти эса уни жамоанинг келгуси режалари учун идеал номзод сифатида баҳоламоқда.

Трансфер қиймати ва рақобат

Бироқ Париж Сен-Жермен раҳбарияти ёш истеъдод эгаси учун жуда юқори — 140 миллион фунт стерлинг миқдорида товон пули талаб қилмоқда. Француз клуби бу нарх футболчининг ёши, салоҳияти ва замонавий трансфер бозоридаги нархларга мос келишига ишонмоқда. Ўтган йили ёзда футболчининг қиймати 75 миллион фунт атрофида баҳоланган бўлса-да, унинг нархи кескин ошиб кетди. Ливерпул бу улкан суммани пасайтириш учун музокараларни давом эттирмоқда.

Ушбу трансфер пойгасида Ливерпул ягона даъвогар эмас. Арсенал ва Бавария клублари ҳам футболчига қизиқиш билдирмоқда, шунингдек, Челси ёз бошида бу борада суриштирувлар ўтказган эди. Шунга қарамай, Бредли Барколя агар клублар келишувга эришса, айнан Ливерпул билан музокара ўтказишни истамоқда.

ЛиверпулПариж Сен-ЖерменБредли БарколяТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14Лионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиЛионель Месси Аргентина терма жамоаси аъзоларига қимматбаҳо совғалар улашдиБугун, 01:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди