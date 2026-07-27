Криштиану Роналду ва Тьерри Анри Британия футболи ҳақидаги сериалда рол ўйнайди
Футбол оламидаги афсонавий номлар — Криштиану Роналду ва Тьерри Анри илк бор йирик телевизион драма лойиҳасида бирга иштирок этишади. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ал-Насср ва Португалия терма жамоаси юлдузи Британия футболининг яширин томонлари ва мураккаб жараёнларига бағишланган «Дай 1s» деб номланган янги сериал устида иш бошлади. Мазкур лойиҳа футбол оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки илк бор бундай даражадаги спорт афсоналари драма жанридаги фильмда бош ролни ижро этиш ва уни продюсерлик қилиш билан бирга кино оламини забт этишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ҳозирги кунда Саудия Арабистонида тўп сураётган 41 ёшли Криштиану Роналду ушбу сериалда нафақат ижрочи продюсер сифатида фаолият юритади, балки экранда ҳам кўриниш беради. Янги ташаббус ҳақида фикр билдирар экан, футболчи бу унинг ҳаётида янги ва қизиқарли босқич эканлигини алоҳида таъкидлади. Лойиҳа «Кингсман» фильмлари орқали танилган машҳур режиссёр Маттев Ваугҳн билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Улар портгалиялик ҳужумчи билан биргаликда УР•Марв Стюдиос компаниясига раҳбарлик қилишади ва кўнгилочар саноатдаги мавжуд қолипларни ўзгартиришни мақсад қилишган.
Британия футболининг реал қиёфасиЯнги сериал спорт мавзусидаги сўнгги йилларда суратга олинган «Тед Лассо» каби енгил-элпи ва юморга бой шоулардан тубдан фарқ қилади. Ижодкорларнинг асосий мақсади — Британия футболининг саҳна ортидаги ҳақиқий ҳаётини, унинг мураккаб ва ўта рақобатли муҳитини реал тарзда кўрсатиб беришдан иборат. Тасвирга олиш ишлари аллақачон Барнет ФК клубининг стадионида бошлаб юборилган бўлиб, жараён жадал суръатларда давом этмоқда.
Сериал сюжети футбол агентларининг юқори даражадаги мураккаб дунёсига асосланади. Хусусан, воқеалар марказида Станлей Далтон исмли қудратли футбол агенти бўлиб, уни «Ҳомеланд» ҳамда «Биллионс» сериаллари орқали томошабинларга яхши таниш бўлган таниқли актёр Дамиан Левис гавтирантиради. Мазкур қизиқарли сюжет концепцияси Тьерри Анрининг реал ҳаётдаги агенти Даррен Деин томонидан ишлаб чиқилган.
Афсоналарнинг кутилмаган учрашувиФутбол мухлислари учун энг ҳаяжонли жиҳатлардан бири — Криштиану Роналду ва Тьерри Анрининг бир экранда жамланишидир. Англия Премер-лигасида тўп сурган даврларида ўзаро қаттиқ рақобат олиб борган бу икки афсона мухлислар томонидан ҳамиша Премер-лиганинг энг буюк футболчиси унвони учун таққослаб келинган. Эндиликда уларнинг битта лойиҳада иштирок этиши спорт ишқибозлари учун ҳақиқий кутилмаган совға бўлди.
Телевизион инсайдерларнинг таъкидлашича, мазкур нуфузли лойиҳа тез орада етакчи стриминг платформалари ўртасида жиддий кураш ва тендерларга сабаб бўлиши кутилмоқда. Лойиҳа ортида турган шахсларнинг нуфузи ва актёрлар таркибининг юқори даражада эканлиги унинг қисқа фурсатда оммалашишини таъминлайди. Гарчи бу Криштиану Роналду учун кутилмаган қадам бўлса-да, унинг актёрлик ва продюсерлик маҳорати мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниши аниқ.
…