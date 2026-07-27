Криштиану Роналду ва Тьерри Анри Британия футболи ҳақидаги сериалда рол ўйнайди

·46·Спорт
Криштиану Роналду ва Тьерри Анри Британия футболи ҳақидаги сериалда рол ўйнайди

Футбол оламидаги афсонавий номлар — Криштиану Роналду ва Тьерри Анри илк бор йирик телевизион драма лойиҳасида бирга иштирок этишади. Те Сун нашри тарқатган маълумотларга кўра, Ал-Насср ва Португалия терма жамоаси юлдузи Британия футболининг яширин томонлари ва мураккаб жараёнларига бағишланган «Дай 1s» деб номланган янги сериал устида иш бошлади. Мазкур лойиҳа футбол оламида катта қизиқиш уйғотмоқда, чунки илк бор бундай даражадаги спорт афсоналари драма жанридаги фильмда бош ролни ижро этиш ва уни продюсерлик қилиш билан бирга кино оламини забт этишмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ҳозирги кунда Саудия Арабистонида тўп сураётган 41 ёшли Криштиану Роналду ушбу сериалда нафақат ижрочи продюсер сифатида фаолият юритади, балки экранда ҳам кўриниш беради. Янги ташаббус ҳақида фикр билдирар экан, футболчи бу унинг ҳаётида янги ва қизиқарли босқич эканлигини алоҳида таъкидлади. Лойиҳа «Кингсман» фильмлари орқали танилган машҳур режиссёр Маттев Ваугҳн билан ҳамкорликда амалга оширилмоқда. Улар портгалиялик ҳужумчи билан биргаликда УР•Марв Стюдиос компаниясига раҳбарлик қилишади ва кўнгилочар саноатдаги мавжуд қолипларни ўзгартиришни мақсад қилишган.

Британия футболининг реал қиёфаси

Янги сериал спорт мавзусидаги сўнгги йилларда суратга олинган «Тед Лассо» каби енгил-элпи ва юморга бой шоулардан тубдан фарқ қилади. Ижодкорларнинг асосий мақсади — Британия футболининг саҳна ортидаги ҳақиқий ҳаётини, унинг мураккаб ва ўта рақобатли муҳитини реал тарзда кўрсатиб беришдан иборат. Тасвирга олиш ишлари аллақачон Барнет ФК клубининг стадионида бошлаб юборилган бўлиб, жараён жадал суръатларда давом этмоқда.

Сериал сюжети футбол агентларининг юқори даражадаги мураккаб дунёсига асосланади. Хусусан, воқеалар марказида Станлей Далтон исмли қудратли футбол агенти бўлиб, уни «Ҳомеланд» ҳамда «Биллионс» сериаллари орқали томошабинларга яхши таниш бўлган таниқли актёр Дамиан Левис гавтирантиради. Мазкур қизиқарли сюжет концепцияси Тьерри Анрининг реал ҳаётдаги агенти Даррен Деин томонидан ишлаб чиқилган.

Афсоналарнинг кутилмаган учрашуви

Футбол мухлислари учун энг ҳаяжонли жиҳатлардан бири — Криштиану Роналду ва Тьерри Анрининг бир экранда жамланишидир. Англия Премер-лигасида тўп сурган даврларида ўзаро қаттиқ рақобат олиб борган бу икки афсона мухлислар томонидан ҳамиша Премер-лиганинг энг буюк футболчиси унвони учун таққослаб келинган. Эндиликда уларнинг битта лойиҳада иштирок этиши спорт ишқибозлари учун ҳақиқий кутилмаган совға бўлди.

Телевизион инсайдерларнинг таъкидлашича, мазкур нуфузли лойиҳа тез орада етакчи стриминг платформалари ўртасида жиддий кураш ва тендерларга сабаб бўлиши кутилмоқда. Лойиҳа ортида турган шахсларнинг нуфузи ва актёрлар таркибининг юқори даражада эканлиги унинг қисқа фурсатда оммалашишини таъминлайди. Гарчи бу Криштиану Роналду учун кутилмаган қадам бўлса-да, унинг актёрлик ва продюсерлик маҳорати мухлислар томонидан илиқ кутиб олиниши аниқ.

Криштиану РоналдуТьерри АнриМаттев ВаугҳнФутболСериал
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди