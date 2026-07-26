Реал Мадрид ва Ювентус трансфер бозорида фаоллашди: Майкл Олисе ва Эмилиано Мартинез диққат марказида
Европа футболида трансфер ойнаси қизғин паллага кирмоқда. Мадриднинг Реал Мадрид клуби ўз таркибини ёш ва иқтидорли футболчилар билан кучайтириш стратегиясини давом эттирган ҳолда, Германиянинг Бавария клуби вингери Майкл Олисе бўйича ўз режасини маълум қилди. Шу билан бирга, Италия А Сериясида ҳам йирик трансферлар кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Машҳур инсайдер Fabrizio Romano хабарига кўра, Майкл Олисе Реал Мадрид сафига қўшилиш истагини билдирган. Испания гранди ҳам франциялик иқтидорли футболчини ўз сафига қўшиб олишга тайёр, бироқ бу трансфер жорий ёзда амалга ошиши эҳтимолдан йироқ. Мадридликлар Бавария раҳбариятига ўз позициясини очиқ тушунтирган: улар Олисени немис клуби уни сотишга қарор қилган исталган вақтда сотиб олишга тайёр.
Бавария Майкл Олисени қўйиб юбормоқчи эмасБироқ Мюнхен клуби ўз етакчисини ҳозирча қўйиб юбориш ниятида эмас. Бавария спорт директори Чристопҳ Фреунд журналист Махимилиан Коч билан суҳбатда бу масалага нуқта қўйди. Унинг таъкидлашича, Олисенинг Реал Мадрид клубига ўтиши ҳозирда муҳокама қилинаётган мавзу эмас. Немис клуби футболчининг таътилдан қайтишини кутмоқда ва у келаси мавсумда жамоанинг асосий фигураларидан бири бўлиши режалаштирилган.
Дарвозабонлар бўйича ҳам қизиқарли янгиликлар мавжуд. Ювентус бош мураббийи Луциано Спаллетти Эмилиано Мартинезга қизиқиш борлигини тасдиқлади. Аргентина терма жамоаси посбони Астон Вилла таркибини тарк этиш ниятида. Спаллетти Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида: "У кетишни хоҳлайди, биз эса совринлар учун курашмоқчимиз. Жамоамизда икки нафар дарвозабон бўлишига қарамай, уни ўз сафимизда кўришни истаймиз", — дея таъкидлаган.
Шунингдек, Жанубий Америка ва Европа ўртасидаги трансфер алоқалари ҳам давом этмоқда. Капе Верде терма жамоаси дарвозабони Возинҳа Португалиянинг Чавес клубидан Чили гиганти Коло-Коло сафига эркин агент сифатида ўтди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатган посбон тез орада тиббий кўрикдан ўтиб, янги жамоаси билан шартнома имзолаши кутилмоқда.
Ушбу трансфер янгиликлари Европанинг етакчи клублари келгуси мавсум учун таркибни шакллантиришда нафақат жорий эҳтиёжларни, балки узоқ муддатли истиқболларни ҳам инобатга олаётганини кўрсатмоқда. Реал Мадрид каби клубларнинг Майкл Олисе каби футболчилар учун "навбатга туриши" келажакдаги трансфер бозорида рақобат янада кучайишидан далолат беради.
…