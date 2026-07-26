Реал Мадрид ва Ювентус трансфер бозорида фаоллашди: Майкл Олисе ва Эмилиано Мартинез диққат марказида

·0·Спорт
Реал Мадрид ва Ювентус трансфер бозорида фаоллашди: Майкл Олисе ва Эмилиано Мартинез диққат марказида

Европа футболида трансфер ойнаси қизғин паллага кирмоқда. Мадриднинг Реал Мадрид клуби ўз таркибини ёш ва иқтидорли футболчилар билан кучайтириш стратегиясини давом эттирган ҳолда, Германиянинг Бавария клуби вингери Майкл Олисе бўйича ўз режасини маълум қилди. Шу билан бирга, Италия А Сериясида ҳам йирик трансферлар кутилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Машҳур инсайдер Fabrizio Romano хабарига кўра, Майкл Олисе Реал Мадрид сафига қўшилиш истагини билдирган. Испания гранди ҳам франциялик иқтидорли футболчини ўз сафига қўшиб олишга тайёр, бироқ бу трансфер жорий ёзда амалга ошиши эҳтимолдан йироқ. Мадридликлар Бавария раҳбариятига ўз позициясини очиқ тушунтирган: улар Олисени немис клуби уни сотишга қарор қилган исталган вақтда сотиб олишга тайёр.

Бавария Майкл Олисени қўйиб юбормоқчи эмас

Бироқ Мюнхен клуби ўз етакчисини ҳозирча қўйиб юбориш ниятида эмас. Бавария спорт директори Чристопҳ Фреунд журналист Махимилиан Коч билан суҳбатда бу масалага нуқта қўйди. Унинг таъкидлашича, Олисенинг Реал Мадрид клубига ўтиши ҳозирда муҳокама қилинаётган мавзу эмас. Немис клуби футболчининг таътилдан қайтишини кутмоқда ва у келаси мавсумда жамоанинг асосий фигураларидан бири бўлиши режалаштирилган.

Дарвозабонлар бўйича ҳам қизиқарли янгиликлар мавжуд. Ювентус бош мураббийи Луциано Спаллетти Эмилиано Мартинезга қизиқиш борлигини тасдиқлади. Аргентина терма жамоаси посбони Астон Вилла таркибини тарк этиш ниятида. Спаллетти Gazzetta делло Sport нашрига берган интервюсида: "У кетишни хоҳлайди, биз эса совринлар учун курашмоқчимиз. Жамоамизда икки нафар дарвозабон бўлишига қарамай, уни ўз сафимизда кўришни истаймиз", — дея таъкидлаган.

Шунингдек, Жанубий Америка ва Европа ўртасидаги трансфер алоқалари ҳам давом этмоқда. Капе Верде терма жамоаси дарвозабони Возинҳа Португалиянинг Чавес клубидан Чили гиганти Коло-Коло сафига эркин агент сифатида ўтди. 2026-йилги Жаҳон чемпионатида ёрқин ўйин кўрсатган посбон тез орада тиббий кўрикдан ўтиб, янги жамоаси билан шартнома имзолаши кутилмоқда.

Ушбу трансфер янгиликлари Европанинг етакчи клублари келгуси мавсум учун таркибни шакллантиришда нафақат жорий эҳтиёжларни, балки узоқ муддатли истиқболларни ҳам инобатга олаётганини кўрсатмоқда. Реал Мадрид каби клубларнинг Майкл Олисе каби футболчилар учун "навбатга туриши" келажакдаги трансфер бозорида рақобат янада кучайишидан далолат беради.

Реал МадридБаварияЖувентусТрансферларМайкл Олисе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтади15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтадиБугун, 11:44Жермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалдиЖермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалдиБугун, 11:37Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Бугун, 05:43Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди