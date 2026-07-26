Манчестер Сити Ян Диоманде учун курашга қўшилди: Реал Мадрид ва PSJ билан рақобат
Европа футбол трансфер бозорида навбатдаги катта интригага старт берилди. Англия чемпиони Манчестер Сити Германиянинг РБ Лейпциг клуби юлдузи Ян Диоманде учун курашга расман қўшилди. Sky Sports хабарига кўра, "шаҳарликлар" 19 ёшли ивуарлик иқтидор учун тахминан 100 миллион евро миқдоридаги трансфер пакетини тайёрлашга тайёр эканликларини оғзаки равишда маълум қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ушбу трансфер пойгаси ўта мураккаб тус олмоқда, чунки Манчестер Сити бу борада бироз кечиккан бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, ёш ҳужумчи аллақачон Европанинг икки гиганти — Реал Мадрид ва PSJ билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришган. Бу эса трансфер бозорида камдан-кам кузатиладиган ҳолат бўлиб, футболчининг бир вақтнинг ўзида икки клуб билан келишиб қўйгани вазиятни янада чигаллаштирмоқда.
Реал Мадрид ва PSJнинг устунлигиҲозирги вақтда Реал Мадрид Диоманде учун асосий даъвогар бўлиб турибди. "Қироллик клуби" футболчи билан 2031-йилгача мўлжалланган шартнома бўйича оғзаки келишувга эришган. Мадридликлар РБ Лейпциг клубига 90 миллион евро нақд ва 10 миллион евро бонус кўринишидаги таклифни юборган, бироқ немис клуби бу суммани рад этган.
PSJ ҳам бўш келаётгани йўқ. Парижликлар футболчи билан келишувга эга бўлишса-да, ҳали расмий таклиф билан чиқишмади. Шунга қарамай, улар вазиятни диққат билан кузатиб боришмоқда ва шанба куни янги алоқаларни ўрнатишган. Манчестер Сити эса ҳозирча фақат молиявий имкониятларини кўз-кўз қилмоқда, бироқ футболчининг шахсий хоҳиши ҳозирча Испания ёки Франция томон оғган.
РБ Лейпциг позицияси ва трансфер нархиРБ Лейпциг раҳбарияти ўзининг энг қимматли активини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Диоманденинг клуб билан шартномаси 2030-йилгача амал қилади, бу эса немисларга музокараларда устунлик беради. Клуб спорт директори Марсельььььььььььььььььь Шефер Bild нашрига берган интервюсида Ян Диоманде келаси мавсумда ҳам жамоада қолишини қатъий таъкидлаган.
Goal.com нашрининг ёзишича, агар трансфер амалга ошса, РБ Лейпциг 100 миллион евродан сезиларли даражада кўпроқ маблағ талаб қилади. Клуб иерархияси ушбу суммадан камига футболчини сотмасликка қарор қилган. Эслатиб ўтамиз, Диоманде бор-йўғи бир йил аввал Испаниянинг Леганес клубидан келган эди ва қисқа вақт ичида Бундеслиганинг энг ёрқин юлдузларидан бирига айланди.
Ҳозирча Манчестер Сити расмий ёзма таклиф юборгани йўқ, аммо клубнинг скаутлар бўлими ва раҳбарияти Реал Мадрид ҳамда PSJнинг агрессив ҳаракатларига муносиб жавоб қайтариш йўлларини изламоқда. Ливерпул ҳам аввалроқ бу футболчи бўйича сўров юборган, бироқ рад жавобини олган эди. Ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишуви айнан Ян Диоманде атрофида бўлиши кутилмоқда.
…