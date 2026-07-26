Манчестер Сити Ян Диоманде учун курашга қўшилди: Реал Мадрид ва PSJ билан рақобат

·58·Спорт
Манчестер Сити Ян Диоманде учун курашга қўшилди: Реал Мадрид ва PSJ билан рақобат

Европа футбол трансфер бозорида навбатдаги катта интригага старт берилди. Англия чемпиони Манчестер Сити Германиянинг РБ Лейпциг клуби юлдузи Ян Диоманде учун курашга расман қўшилди. Sky Sports хабарига кўра, "шаҳарликлар" 19 ёшли ивуарлик иқтидор учун тахминан 100 миллион евро миқдоридаги трансфер пакетини тайёрлашга тайёр эканликларини оғзаки равишда маълум қилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ушбу трансфер пойгаси ўта мураккаб тус олмоқда, чунки Манчестер Сити бу борада бироз кечиккан бўлиши мумкин. Маълумотларга кўра, ёш ҳужумчи аллақачон Европанинг икки гиганти — Реал Мадрид ва PSJ билан шахсий шартнома шартлари бўйича келишувга эришган. Бу эса трансфер бозорида камдан-кам кузатиладиган ҳолат бўлиб, футболчининг бир вақтнинг ўзида икки клуб билан келишиб қўйгани вазиятни янада чигаллаштирмоқда.

Реал Мадрид ва PSJнинг устунлиги

Ҳозирги вақтда Реал Мадрид Диоманде учун асосий даъвогар бўлиб турибди. "Қироллик клуби" футболчи билан 2031-йилгача мўлжалланган шартнома бўйича оғзаки келишувга эришган. Мадридликлар РБ Лейпциг клубига 90 миллион евро нақд ва 10 миллион евро бонус кўринишидаги таклифни юборган, бироқ немис клуби бу суммани рад этган.

PSJ ҳам бўш келаётгани йўқ. Парижликлар футболчи билан келишувга эга бўлишса-да, ҳали расмий таклиф билан чиқишмади. Шунга қарамай, улар вазиятни диққат билан кузатиб боришмоқда ва шанба куни янги алоқаларни ўрнатишган. Манчестер Сити эса ҳозирча фақат молиявий имкониятларини кўз-кўз қилмоқда, бироқ футболчининг шахсий хоҳиши ҳозирча Испания ёки Франция томон оғган.

РБ Лейпциг позицияси ва трансфер нархи

РБ Лейпциг раҳбарияти ўзининг энг қимматли активини осонликча қўйиб юбормоқчи эмас. Диоманденинг клуб билан шартномаси 2030-йилгача амал қилади, бу эса немисларга музокараларда устунлик беради. Клуб спорт директори Марсельььььььььььььььььь Шефер Bild нашрига берган интервюсида Ян Диоманде келаси мавсумда ҳам жамоада қолишини қатъий таъкидлаган.

Goal.com нашрининг ёзишича, агар трансфер амалга ошса, РБ Лейпциг 100 миллион евродан сезиларли даражада кўпроқ маблағ талаб қилади. Клуб иерархияси ушбу суммадан камига футболчини сотмасликка қарор қилган. Эслатиб ўтамиз, Диоманде бор-йўғи бир йил аввал Испаниянинг Леганес клубидан келган эди ва қисқа вақт ичида Бундеслиганинг энг ёрқин юлдузларидан бирига айланди.

Ҳозирча Манчестер Сити расмий ёзма таклиф юборгани йўқ, аммо клубнинг скаутлар бўлими ва раҳбарияти Реал Мадрид ҳамда PSJнинг агрессив ҳаракатларига муносиб жавоб қайтариш йўлларини изламоқда. Ливерпул ҳам аввалроқ бу футболчи бўйича сўров юборган, бироқ рад жавобини олган эди. Ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишуви айнан Ян Диоманде атрофида бўлиши кутилмоқда.

Манчестер СитиРеал МадридЯн ДиомандеРБ ЛейпцигТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди