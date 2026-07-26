Мессисиз ғалаба: Каземиро дебют қилди, Суарес ўйинни ҳал қилди (видео)
«Интер Майами» Лионель Мессисиз ўтказган навбатдаги учрашувида муҳим уч очкони қўлга киритди. «Монреал» майдонидаги оғир баҳс тақдирини 81-дақиқада Луис Суарес ҳал қилган бўлса, жамоанинг янги юлдузи Каземиро илк ўйинини ўтказди.
Биринчи бўлимда дарвоза устуни қутқарди
MLS мунтазам чемпионати доирасидаги учрашув Монреалдаги «Сапуто» стадионида бўлиб ўтди. Меҳмонлар ўйиннинг катта қисмида ташаббусга эга бўлди, аммо узоқ вақт давомида ҳисобни оча олмади.
13-дақиқада «Интер Майами» дарвозабони Рокко Риос Ново хавфли зарбани қайтарди. Биринчи бўлим якунида эса Теласко Сеговиянинг жарима майдони ташқарисидан йўллаган кучли зарбаси тўсинга тегди.
«Интер Майами» учрашув давомида 18 марта зарба берди ва тўпга 56 фоиз эгалик қилди.
Суарес яна ҳал қилувчи ролни бажарди
Учрашувдаги ягона гол 81-дақиқада урилди. «Монреал» дарвозаси томон пенальти белгилангач, Луис Суарес имкониятдан ишончли фойдаланиб, жамоасига минимал ғалаба келтирди.
Бу уругвайлик ҳужумчининг жорий MLS мавсумидаги тўққизинчи голи бўлди. Эътиборлиси, Суарес сўнгги учта чемпионат учрашувида олтита тўп киритди. Унинг сермаҳсул ўйини «Интер Майами»га кетма-кет олтинчи ғалабани тақдим этди.
Каземиронинг Америкадаги илк ўйини
«Реал» ва «Манчестер Юнайтед»даги фаолияти билан танилган Каземиро «Интер Майами» сафида дебют қилди. Бразилиялик ярим ҳимоячи учрашувни асосий таркибда бошлаб, майдон марказида Янник Брайт ва Теласко Сеговия билан бирга ҳаракат қилди.
Каземиро 22 июль куни эркин агент сифатида расман жамоага қўшилган эди. Унинг шартномаси 2027 йилги MLS мавсуми якунигача мўлжалланган бўлиб, битимни 2029 йил июнигача узайтириш имконияти мавжуд.
Бразилиялик футболчи дебют учрашувини тўлиқ ўтказиб, 64 та узатмадан 57 тасини аниқ етказди ва еттита тўпни қайтариб олди.
Месси яна таркибда кўринмади
Лионель Месси «Монреал»га қарши учрашув қайдномасига киритилмади. Аргентиналик юлдуз ЖЧ-2026да миллий жамоаси билан финалгача етиб борганидан сўнг ҳали клуб сафидаги ўйинларга қайтмади. У дам олиши ва тикланиши сабаб MLS юлдузлар учрашувини ҳам ўтказиб юборади.
Мессининг йўқлигига қарамай, Суарес етакчиликни ўз қўлига олди. Каземиронинг келиши эса майамиликларнинг марказий чизиғига катта тажриба ва қўшимча барқарорлик олиб кириши мумкин.
«Интер Майами» юқори ўринда қолмоқда
Ғалабадан сўнг «Интер Майами»нинг очколари сони 37 тага етди. Жамоа 17 та учрашувда 11 та ғалаба, тўртта дуранг ва иккита мағлубият қайд этиб, Шарқий конференцияда иккинчи ўринда бормоқда.
«Монреал» эса 15 очко билан Шарқий конференциянинг 13-поғонасида қолди. Умумий MLS жадвали ҳисобга олинганда, канадаликлар қуйи ўринлардан бирини эгаллаб турибди.
Учрашув натижаси
MLS мунтазам чемпионати
«Монреал» — «Интер Майами» — 0:1
Гол: Суарес, 81 — пенальтидан.
«Интер Майами» таркиби: Риос Ново, Фрэй, Мура, Микаэл, Регилон (Аллен, 59), Брайт (Руис, 90), Сеговия, Каземиро, Силветти, Бертераме (Плембэк, 80), Суарес.
«Интер Майами» навбатдаги учрашувини 1 август куни ўз майдонида «Коламбус Крю»га қарши ўтказади. Энди асосий қизиқиш Каземиронинг юлдузли таркибга қай даражада тез мослашиши ва Мессининг қачон майдонга қайтишига қаратилади.
…