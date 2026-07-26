Мессисиз ғалаба: Каземиро дебют қилди, Суарес ўйинни ҳал қилди (видео)

·96·Спорт
Мессисиз ғалаба: Каземиро дебют қилди, Суарес ўйинни ҳал қилди (видео)

«Интер Майами» Лионель Мессисиз ўтказган навбатдаги учрашувида муҳим уч очкони қўлга киритди. «Монреал» майдонидаги оғир баҳс тақдирини 81-дақиқада Луис Суарес ҳал қилган бўлса, жамоанинг янги юлдузи Каземиро илк ўйинини ўтказди.

Биринчи бўлимда дарвоза устуни қутқарди

MLS мунтазам чемпионати доирасидаги учрашув Монреалдаги «Сапуто» стадионида бўлиб ўтди. Меҳмонлар ўйиннинг катта қисмида ташаббусга эга бўлди, аммо узоқ вақт давомида ҳисобни оча олмади.

13-дақиқада «Интер Майами» дарвозабони Рокко Риос Ново хавфли зарбани қайтарди. Биринчи бўлим якунида эса Теласко Сеговиянинг жарима майдони ташқарисидан йўллаган кучли зарбаси тўсинга тегди.

«Интер Майами» учрашув давомида 18 марта зарба берди ва тўпга 56 фоиз эгалик қилди.

Суарес яна ҳал қилувчи ролни бажарди

Учрашувдаги ягона гол 81-дақиқада урилди. «Монреал» дарвозаси томон пенальти белгилангач, Луис Суарес имкониятдан ишончли фойдаланиб, жамоасига минимал ғалаба келтирди.

Бу уругвайлик ҳужумчининг жорий MLS мавсумидаги тўққизинчи голи бўлди. Эътиборлиси, Суарес сўнгги учта чемпионат учрашувида олтита тўп киритди. Унинг сермаҳсул ўйини «Интер Майами»га кетма-кет олтинчи ғалабани тақдим этди.

Каземиронинг Америкадаги илк ўйини

«Реал» ва «Манчестер Юнайтед»даги фаолияти билан танилган Каземиро «Интер Майами» сафида дебют қилди. Бразилиялик ярим ҳимоячи учрашувни асосий таркибда бошлаб, майдон марказида Янник Брайт ва Теласко Сеговия билан бирга ҳаракат қилди.

Каземиро 22 июль куни эркин агент сифатида расман жамоага қўшилган эди. Унинг шартномаси 2027 йилги MLS мавсуми якунигача мўлжалланган бўлиб, битимни 2029 йил июнигача узайтириш имконияти мавжуд.

Бразилиялик футболчи дебют учрашувини тўлиқ ўтказиб, 64 та узатмадан 57 тасини аниқ етказди ва еттита тўпни қайтариб олди.

Месси яна таркибда кўринмади

Лионель Месси «Монреал»га қарши учрашув қайдномасига киритилмади. Аргентиналик юлдуз ЖЧ-2026да миллий жамоаси билан финалгача етиб борганидан сўнг ҳали клуб сафидаги ўйинларга қайтмади. У дам олиши ва тикланиши сабаб MLS юлдузлар учрашувини ҳам ўтказиб юборади.

Мессининг йўқлигига қарамай, Суарес етакчиликни ўз қўлига олди. Каземиронинг келиши эса майамиликларнинг марказий чизиғига катта тажриба ва қўшимча барқарорлик олиб кириши мумкин.

«Интер Майами» юқори ўринда қолмоқда

Ғалабадан сўнг «Интер Майами»нинг очколари сони 37 тага етди. Жамоа 17 та учрашувда 11 та ғалаба, тўртта дуранг ва иккита мағлубият қайд этиб, Шарқий конференцияда иккинчи ўринда бормоқда.

«Монреал» эса 15 очко билан Шарқий конференциянинг 13-поғонасида қолди. Умумий MLS жадвали ҳисобга олинганда, канадаликлар қуйи ўринлардан бирини эгаллаб турибди.

Учрашув натижаси

MLS мунтазам чемпионати

«Монреал» — «Интер Майами» — 0:1

Гол: Суарес, 81 — пенальтидан.

«Интер Майами» таркиби: Риос Ново, Фрэй, Мура, Микаэл, Регилон (Аллен, 59), Брайт (Руис, 90), Сеговия, Каземиро, Силветти, Бертераме (Плембэк, 80), Суарес.

«Интер Майами» навбатдаги учрашувини 1 август куни ўз майдонида «Коламбус Крю»га қарши ўтказади. Энди асосий қизиқиш Каземиронинг юлдузли таркибга қай даражада тез мослашиши ва Мессининг қачон майдонга қайтишига қаратилади.

Лионель МессиЛуис СуаресКаземироИнтер МайамиМонреаль
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди