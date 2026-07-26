Гарри Кейн «Олтин тўп» пойгасида Ямалдан ўзиб кетди: яна кимлар бор?
Жаҳон чемпионлигини Испания қўлга киритди, турнирнинг энг яхши футболчиси эса Родри бўлди. Шунга қарамай, ЖЧ-2026дан кейинги дастлабки ҳисоб-китобларда «Олтин тўп» учун асосий фаворит сифатида Гарри Кейн кўрсатилмоқда.
Squawka келтирган букмекерлик коэффициентларига кўра, англиялик ҳужумчининг ғалаба қозониш эҳтимоли 40 фоизга баҳоланган. Аммо унинг энг яқин таъқибчилари ҳам шундай натижаларга эгаки, соврин тақдири ҳали мутлақо ҳал бўлгани йўқ.
Кейнни биринчи ўринга олиб чиққан мавсум
Гарри Кейн 2025/26 йилги мавсумни фаолиятидаги энг кучли даврлардан бирига айлантирди. У «Бавария» сафида 51 та ўйинда 61 та гол уриб, 7 та голли узатмани амалга оширди.
Мюнхенликлар Германия чемпионати, мамлакат кубоги ва Суперкубокни қўлга киритди. Кейн эса Англия терма жамоаси билан ЖЧ-2026да бронза медалига сазовор бўлиб, еттита учрашувда олтита гол урди.
Кейннинг асосий устунлиги — улкан шахсий статистика ва клуб ҳамда терма жамоадаги барқарор натижаларнинг бир мавсумда бирлашганидир.
Агар у совринни қўлга киритса, 2001 йилда Майкл Оуэн ғолиб бўлганидан кейин «Олтин тўп»ни олган илк англиялик футболчига айланади.
Ямалнинг жаҳон чемпионлиги етарли бўладими?
Ламин Ямалнинг имконияти 33 фоизга баҳоланмоқда. «Барселона» юлдузи Испания чемпионати ва Суперкубокда ғолиб чиқиб, мавсум якунида миллий жамоа билан жаҳон чемпионлигини ҳам қўлга киритди.
Испания финалда Аргентинани қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлди.
Бироқ Ямалнинг ЖЧдаги шахсий кўрсаткичлари Кейнникидек юқори бўлмаган. Шу сабабли овоз берувчилар жамоавий совринларни устун қўядими ёки бутун мавсум давомидаги индивидуал статистикани танлайдими — асосий интрига шу ерда.
Родри яна «Олтин тўп»ни олиши мумкин
22 фоизлик кўрсаткич билан учинчи ўринда турган Родри ҳам пойгадаги энг жиддий номзодлардан бири.
Испания сардори жамоасини жаҳон чемпионлигига етаклади ва турнирнинг энг яхши футболчиси сифатида «Олтин тўп» мукофотига сазовор бўлди. Бу ҳолат унинг 2024 йилдан кейин иккинчи бор дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилишига кучли асос бўлиши мумкин.
Бироқ Родрининг клубдаги мавсуми жароҳатлар туфайли бир текис ўтмади. Айнан шу омил Кейн ва Ямал билан рақобатда унга қарши ишлаши мумкин.
«Олтин тўп» учун асосий бешлик
Ўрин
Футболчи
Клуб ва терма жамоа
Эҳтимол
1
Гарри Кейн
«Бавария», Англия
40%
2
Ламин Ямал
«Барселона», Испания
33%
3
Родри
«Манчестер Сити», Испания
22%
4
Килиан Мбаппе
«Реал», Франция
17%
5
«Интер Майами», Аргентина
9%
Ушбу фоизлар букмекерлик коэффициентларидан ҳисобланган шартли эҳтимоллардир. Улар қўшилганда 100 фоиздан ошиб кетиши мумкин — бу букмекер маржаси ва бозордаги турли коэффициентлар билан боғлиқ. Шунинг учун рейтинг расмий овоз бериш натижаси эмас.
Ғолибни букмекерлар эмас, журналистлар танлайди
«Олтин тўп» соҳиби 100 нафар халқаро журналист овози орқали аниқланади. Баҳолашда футболчининг шахсий ўйини, жамоавий ютуқлари, майдондаги даражаси ва ҳалол ўйин тамойилларига риоя қилиши ҳисобга олинади.
2026 йилги тақдирлаш маросими 26 октябрь куни Лондонда бўлиб ўтади. Соврин тарихида биринчи марта ғолиб Парижда эмас, Англия пойтахтида эълон қилинади.
Ҳозирча Кейн олдинда. Аммо Ямалнинг жаҳон чемпионлиги, Родрининг мундиалдаги энг яхши футболчи мақоми ва Мбаппенинг юқори натижалари овоз беришда вазиятни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.
Сизнингча, «Олтин тўп»га Кейннинг 61 та голи муносибми ёки жаҳон чемпиони бўлган Ямал ва Родридан бири ғолиб чиқиши керакми?
…