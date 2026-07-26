Гарри Кейн «Олтин тўп» пойгасида Ямалдан ўзиб кетди: яна кимлар бор?

·148·Спорт
Гарри Кейн «Олтин тўп» пойгасида Ямалдан ўзиб кетди: яна кимлар бор?

Жаҳон чемпионлигини Испания қўлга киритди, турнирнинг энг яхши футболчиси эса Родри бўлди. Шунга қарамай, ЖЧ-2026дан кейинги дастлабки ҳисоб-китобларда «Олтин тўп» учун асосий фаворит сифатида Гарри Кейн кўрсатилмоқда.

Squawka келтирган букмекерлик коэффициентларига кўра, англиялик ҳужумчининг ғалаба қозониш эҳтимоли 40 фоизга баҳоланган. Аммо унинг энг яқин таъқибчилари ҳам шундай натижаларга эгаки, соврин тақдири ҳали мутлақо ҳал бўлгани йўқ.

Кейнни биринчи ўринга олиб чиққан мавсум

Гарри Кейн 2025/26 йилги мавсумни фаолиятидаги энг кучли даврлардан бирига айлантирди. У «Бавария» сафида 51 та ўйинда 61 та гол уриб, 7 та голли узатмани амалга оширди.

Мюнхенликлар Германия чемпионати, мамлакат кубоги ва Суперкубокни қўлга киритди. Кейн эса Англия терма жамоаси билан ЖЧ-2026да бронза медалига сазовор бўлиб, еттита учрашувда олтита гол урди.

Кейннинг асосий устунлиги — улкан шахсий статистика ва клуб ҳамда терма жамоадаги барқарор натижаларнинг бир мавсумда бирлашганидир.

Агар у совринни қўлга киритса, 2001 йилда Майкл Оуэн ғолиб бўлганидан кейин «Олтин тўп»ни олган илк англиялик футболчига айланади.

Ямалнинг жаҳон чемпионлиги етарли бўладими?

Ламин Ямалнинг имконияти 33 фоизга баҳоланмоқда. «Барселона» юлдузи Испания чемпионати ва Суперкубокда ғолиб чиқиб, мавсум якунида миллий жамоа билан жаҳон чемпионлигини ҳам қўлга киритди.

Испания финалда Аргентинани қўшимча вақтда 1:0 ҳисобида мағлуб этиб, тарихида иккинчи марта жаҳон чемпиони бўлди.

Бироқ Ямалнинг ЖЧдаги шахсий кўрсаткичлари Кейнникидек юқори бўлмаган. Шу сабабли овоз берувчилар жамоавий совринларни устун қўядими ёки бутун мавсум давомидаги индивидуал статистикани танлайдими — асосий интрига шу ерда.

Родри яна «Олтин тўп»ни олиши мумкин

22 фоизлик кўрсаткич билан учинчи ўринда турган Родри ҳам пойгадаги энг жиддий номзодлардан бири.

Испания сардори жамоасини жаҳон чемпионлигига етаклади ва турнирнинг энг яхши футболчиси сифатида «Олтин тўп» мукофотига сазовор бўлди. Бу ҳолат унинг 2024 йилдан кейин иккинчи бор дунёнинг энг яхши футболчиси деб топилишига кучли асос бўлиши мумкин.

Бироқ Родрининг клубдаги мавсуми жароҳатлар туфайли бир текис ўтмади. Айнан шу омил Кейн ва Ямал билан рақобатда унга қарши ишлаши мумкин.

«Олтин тўп» учун асосий бешлик

Ўрин

Футболчи

Клуб ва терма жамоа

Эҳтимол

1

Гарри Кейн

«Бавария», Англия

40%

2

Ламин Ямал

«Барселона», Испания

33%

3

Родри

«Манчестер Сити», Испания

22%

4

Килиан Мбаппе

«Реал», Франция

17%

5

Лионель Месси

«Интер Майами», Аргентина

9%

Ушбу фоизлар букмекерлик коэффициентларидан ҳисобланган шартли эҳтимоллардир. Улар қўшилганда 100 фоиздан ошиб кетиши мумкин — бу букмекер маржаси ва бозордаги турли коэффициентлар билан боғлиқ. Шунинг учун рейтинг расмий овоз бериш натижаси эмас.

Ғолибни букмекерлар эмас, журналистлар танлайди

«Олтин тўп» соҳиби 100 нафар халқаро журналист овози орқали аниқланади. Баҳолашда футболчининг шахсий ўйини, жамоавий ютуқлари, майдондаги даражаси ва ҳалол ўйин тамойилларига риоя қилиши ҳисобга олинади.

2026 йилги тақдирлаш маросими 26 октябрь куни Лондонда бўлиб ўтади. Соврин тарихида биринчи марта ғолиб Парижда эмас, Англия пойтахтида эълон қилинади.

Ҳозирча Кейн олдинда. Аммо Ямалнинг жаҳон чемпионлиги, Родрининг мундиалдаги энг яхши футболчи мақоми ва Мбаппенинг юқори натижалари овоз беришда вазиятни бутунлай ўзгартириб юбориши мумкин.

Сизнингча, «Олтин тўп»га Кейннинг 61 та голи муносибми ёки жаҳон чемпиони бўлган Ямал ва Родридан бири ғолиб чиқиши керакми?

Гарри КейнЛамин ЯмалРодриБавария МюнхенБарселона
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди