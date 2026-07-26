АҚШда аэропортга эҳтиёж сезмайдиган инновацион самолётлар заводи қурилмоқда

·66·Техно
АҚШда аэропортга эҳтиёж сезмайдиган инновацион самолётлар заводи қурилмоқда

АҚШнинг Electra компанияси минтақавий авиация оламида инқилоб қилишга қодир бўлган EL9 Ultra Шорт гибрид-электр самолётларини ишлаб чиқарувчи илк завод қурилишини эълон қилди. Огаё штатининг Спрингфилд шаҳрида қад кўтарадиган ушбу мажмуа анъанавий учиш-қўниш йўлакларига боғланиб қолмаган ҳаво транспорти эрасини бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Лойиҳа доирасида қарийб 39 гектар майдонни эгаллайдиган улкан ишлаб чиқариш комплекси барпо этилади. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳага киритилаётган умумий инвестиция миқдори 850 миллион долларни ташкил этади. Завод қурилиши 2027-йилда бошланиши режалаштирилган бўлиб, у тўлиқ қувват билан ишга тушгач, 2 мингга яқин янги иш ўрни яратилади. Дастлабки босқичда йилига 400 та, кейинчалик эса 800 тагача EL9 Ultra Шорт самолётлари ишлаб чиқарилиши кўзда тутилган.

Технологик устунлик ва Бловн Лифт тизими

EL9 Ultra Шорт моделининг асосий ўзига хослиги унинг парвоз қилиш технологиясидадир. Самолётда қўлланилган Бловн Лифт технологияси парраклардан чиқаётган ҳаво оқимини бевосита қанотларга йўналтиради, бу эса кўтарилиш кучини кескин оширади. Натижада ҳаво кемасига ҳавога кўтарилиш ва қўниш учун бор-йўғи 45–46 метр узунликдаги майдон етарли бўлади.

Таққослаш учун, ҳозирги замонавий минтақавий самолётлар учун бир неча юз метрли махсус бетон йўлаклар талаб этилади. EL9 эса нафақат аэропортларда, балки шаҳар яқинидаги кичик майдончаларда, автотураргоҳларда ва ҳатто баржаларда ҳам қўна олади. Бу хусусият уни Ўзбекистон каби тоғли ёки чекка ҳудудларга эга мамлакатлар учун ҳам жуда истиқболли транспорт воситасига айлантириши мумкин.

Директ Авиатион: Авиациянинг янги концепцияси

Electra компанияси Директ Авиатион («тўғридан-тўғри авиация») концепциясини илгари сурмоқда. Унга кўра, йўловчилар йирик аэропортларга бориб вақт сарфлашлари шарт бўлмайди. Тўққиз нафар йўловчига мўлжалланган самолётлар аҳоли пунктлари, саноат корхоналари ёки дам олиш масканларига яқин бўлган кичик майдонлардан парвозларни амалга оширади.

Гибрид-электр двигател тизими билан жиҳозланган ушбу учоқларнинг имкониятлари қуйидагилардан иборат:

  • Максимал парвоз масофаси: 610 километр;
  • Йўловчи сиғими: 9 кишигача;
  • Бошқарув тизими: Флй-бй-вире электрон тизими;
  • Экологик жиҳат: Ёқилғи сарфи ва шовқин даражаси анъанавий самолётларга нисбатан сезиларли даражада паст.
Ҳозирда Electra компанияси АҚШ Федерал авиация бошқармасига (ФАА) сертификатлаш учун ариза топширган. Серияли ишлаб чиқарилган илк нусхаларнинг парвози 2027-йил охири ёки 2028-йил бошига режалаштирилган. Мутахассисларнинг фикрича, бундай самолётлар юк логистикаси, санитария авиацияси ва гуманитар миссиялар учун ҳам энг мақбул ечим бўлади.

АвиацияElectraТехнологияАҚШИнновация
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23Canon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумCanon учта янги камерани рўйхатдан ўтказди: нима маълумБугун, 00:59Хитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиХитойнинг сунъий интеллект моделлари атрофидаги ваҳима: АҚШ технология бозори нима дейдиБугун, 00:52Минекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиМинекрафт талаблари 17 йилда илк бор кескин оширилдиБугун, 00:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб