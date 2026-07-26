АҚШда аэропортга эҳтиёж сезмайдиган инновацион самолётлар заводи қурилмоқда
АҚШнинг Electra компанияси минтақавий авиация оламида инқилоб қилишга қодир бўлган EL9 Ultra Шорт гибрид-электр самолётларини ишлаб чиқарувчи илк завод қурилишини эълон қилди. Огаё штатининг Спрингфилд шаҳрида қад кўтарадиган ушбу мажмуа анъанавий учиш-қўниш йўлакларига боғланиб қолмаган ҳаво транспорти эрасини бошлаб бериши кутилмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Лойиҳа доирасида қарийб 39 гектар майдонни эгаллайдиган улкан ишлаб чиқариш комплекси барпо этилади. ixbt.com маълумотига кўра, лойиҳага киритилаётган умумий инвестиция миқдори 850 миллион долларни ташкил этади. Завод қурилиши 2027-йилда бошланиши режалаштирилган бўлиб, у тўлиқ қувват билан ишга тушгач, 2 мингга яқин янги иш ўрни яратилади. Дастлабки босқичда йилига 400 та, кейинчалик эса 800 тагача EL9 Ultra Шорт самолётлари ишлаб чиқарилиши кўзда тутилган.
Технологик устунлик ва Бловн Лифт тизимиEL9 Ultra Шорт моделининг асосий ўзига хослиги унинг парвоз қилиш технологиясидадир. Самолётда қўлланилган Бловн Лифт технологияси парраклардан чиқаётган ҳаво оқимини бевосита қанотларга йўналтиради, бу эса кўтарилиш кучини кескин оширади. Натижада ҳаво кемасига ҳавога кўтарилиш ва қўниш учун бор-йўғи 45–46 метр узунликдаги майдон етарли бўлади.
Таққослаш учун, ҳозирги замонавий минтақавий самолётлар учун бир неча юз метрли махсус бетон йўлаклар талаб этилади. EL9 эса нафақат аэропортларда, балки шаҳар яқинидаги кичик майдончаларда, автотураргоҳларда ва ҳатто баржаларда ҳам қўна олади. Бу хусусият уни Ўзбекистон каби тоғли ёки чекка ҳудудларга эга мамлакатлар учун ҳам жуда истиқболли транспорт воситасига айлантириши мумкин.
Директ Авиатион: Авиациянинг янги концепциясиElectra компанияси Директ Авиатион («тўғридан-тўғри авиация») концепциясини илгари сурмоқда. Унга кўра, йўловчилар йирик аэропортларга бориб вақт сарфлашлари шарт бўлмайди. Тўққиз нафар йўловчига мўлжалланган самолётлар аҳоли пунктлари, саноат корхоналари ёки дам олиш масканларига яқин бўлган кичик майдонлардан парвозларни амалга оширади.
Гибрид-электр двигател тизими билан жиҳозланган ушбу учоқларнинг имкониятлари қуйидагилардан иборат:
- Максимал парвоз масофаси: 610 километр;
- Йўловчи сиғими: 9 кишигача;
- Бошқарув тизими: Флй-бй-вире электрон тизими;
- Экологик жиҳат: Ёқилғи сарфи ва шовқин даражаси анъанавий самолётларга нисбатан сезиларли даражада паст.
…