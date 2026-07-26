120 млн евролик трансфер жанги: «Реал» «Лейпциг» юлдузи учун пойгага қўшилди
Ёзги трансфер ойнасининг энг шов-шувли келишувларидан бири атрофида воқеалар ривожи кескин тус олмоқда. «Реал Мадрид» «РБ Лейпциг»нинг 19 ёшли Кот-д'Ивуарлик қанот ҳужумчиси Ян Диоманде трансферини тезлаштирди. Испания гранди аллақачон жиддий таклиф билан чиққан, аммо немис клуби ўз аъзосини осонликча қўйвормоқчи эмас.
Zamin.uz жаҳон футболининг энг талабгир ёш юлдузи атрофидаги трансфер жанги, клублар таклифи ва мадридликларнинг устунлик томонларини атрофлича таҳлил қилади.
1. €100 миллионлик илк таклиф ва «Лейпциг» талаби
Bild ва Sky Germany нашрларининг хабарига кўра, «Реал Мадрид» вундеркинд учун 100 миллион евро (76,9 миллион фунт стерлинг + 8,5 миллион фунт стерлинг бонус) атрофида таклиф бериб бўлган. Аммо Бундеслига клуби бу суммани рад этди.
«Лейпциг» баҳоси: Немис клуби Кот-д'Ивуар терма жамоаси аъзосини 130 миллион еврога баҳоламоқда.
Имконий муроса: Инсайдерларнинг таъкидлашича, томонлар охир-оқибат 120 миллион евро атрофида келишувга эришишлари мумкин.
2. «Ливерпуль» ва ПСЖ ҳам курашда: «Реал»нинг яширин козири
Диоманде учун курашда фақат «Мадрид» эмас, балки Европанинг бошқа грандлари ҳам фаол қатнашмоқда.
«Ливерпуль»: Илгарироқ 100 миллион евролик таклиф бериб рад жавобини олган. АПЛ клуби ҳануз қизиқиш билдирмоқда, аммо ўз таклифини бундан оширмоқчи эмас.
ПСЖ: Франция чемпиони футболчини бир неча ойдан бери диққат билан кузатмоқда. Хабарларга кўра, Диоманде ПСЖ билан узоқ муддатли шартнома бўйича дастлабки келишувга эришган, аммо парижликлар «Лейпциг»ни сотишга кўндирадиган расмий таклиф бермаган.
«Реал»нинг асосий устунлиги — Roc Nation агентлиги:
The Athletic хабарига кўра, «Реал»нинг жараёнга аралашуви манзарани тубдан ўзгартирди. Диоманденинг агентлари Винисиус Жуниорнинг манфаатларини ҳимоя қилувчи Roc Nation Sports агентлиги ҳисобланади. Айни вақтда улар мадридликлар билан Винисиуснинг шартномасини янгилаш бўйича музокара олиб бормоқда, бу эса алоқаларни сезиларли даражада енгиллаштиради.
Ян Диоманде атрофидаги трансфер манзараси
Клуб
Таклиф қилинган сумма
Ҳозирги мақоми ва позицияси
«РБ Лейпциг»
Сотув нархи: €120–130 млн
Шартномани 2030 йилгача узайтиришга уринмоқда
«Реал Мадрид»
€100 млн (£76.9млн + бонус)
Рад этилди, фаол музокаралар олиб бормоқда
«Ливерпуль»
~€100 млн
Рад этилди, таклифни оширишни хоҳламайди
ПСЖ
Расмий таклиф берилмаган
Футболчи билан шахсий келишувга эга
3. 18 ой ичида «Леганес»дан жаҳон сенсациясигача
Диоманденинг фаолиятидаги ўсиш ҳайратланарли даражада тез кечди. Атиги 18 ой илгари Флоридадаги «DME Sports Academy»да ўйнаб юрган футболчи «Леганес»га ўтган ва Ла Лигада дебют қилган эди.
«Лейпциг»даги мавсум: Бундеслиганинг 33 ўйинида 12 та гол ва 9 та голли узатма муаллифи бўлди ва жамоасининг 3-ўринни эгаллаб, Чемпионлар Лигасига чиқишига катта ҳисса қўшди.
ЖЧ кўрсаткичлари: Кот-д'Ивуар терма жамоаси таркибида Жаҳон чемпионатининг барча 4 та ўйинида қатнашиб, термасининг 1/16 финалга чиқишида муҳим роль ўйнади.
Рекорд сотув: Агар ушбу трансфер амалга ошса, у «Лейпциг» тарихидаги энг қиммат сотувга айланади ҳамда Йошко Гвардиол ва Бенжамин Шешко рекордларини янгилайди.
«Леганес»нинг бонуси: Испаниянинг «Леганес» клуби сотувдан 10% улуш сақлаб қолган ва 100 млн евродан ортиқ келишувдан камида €10 млн ишлаб олади.
4. Тактик плюс ва Браҳим Диаснинг келажаги
«Реал Мадрид» Диомандени ўнг қанот ҳужумини кучайтириш учун устувор нишон сифатида кўрмоқда. Унинг портловчи тезлиги, иккала оёғида ҳам бирдек ўйнай олиши, дриблинг ва агрессив қарши прессинг қобилияти Мадрид мураббийлар штаби тизимига мукаммал мос тушади.
Муҳим жиҳати, Диоманденинг келиши Браҳим Диаснинг кетишини англатмайди. Жозе Моуриньо ҳам, «Реал» раҳбарияти ҳам Браҳимни юқори баҳоламоқда, марокашлик футболчининг ўзи ҳам «Сантьяго Бернабеу»да қолишни истайди.
Ушбу эксклюзив трансфер янгилигини дўстларингизга юборинг!
Ян Диоманде атрофидаги трансфер согаси жорий ёзнинг энг йирик ва шов-шувли воқеасига айланиши кутилмоқда.
Ушбу қайнок футбол янгилигини дўстларингиз ва «Реал Мадрид» мухлислари гуруҳларига дарҳол юборинг!
Сизнингча, «Реал Мадрид» 19 ёшли вингер учун 120 миллион евро тўлаши керакми? Ўз фикрингизни изоҳларда қолдиринг!
…