Рубен Аморим Миландаги дебютидан сўнг: Футболчилар ҳали янги тизимни тушунишмаяпти

·71·Спорт
Рубен Аморим Миландаги дебютидан сўнг: Футболчилар ҳали янги тизимни тушунишмаяпти

Италиянинг Милан клуби янги бош мураббийи Рубен Аморим жамоа бошқарувидаги илк ўйинидан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Манчестер Юнайтед собиқ устози Глазгода Шотландиянинг Селтик жамоасига қарши кечган назорат баҳсидан сўнг, футболчилар унинг тактик талабларини, айниқса юқори прессинг тизимини тўлиқ ўзлаштиришга қийналаётганини очиқ тан олди. Ушбу учрашув португалиялик мутахассис учун "россонерилар" лагеридаги янги даврнинг қийин кечишидан далолат берувчи илк жиддий синов бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланган баҳсда Милан ўзидан аввалги мураббий услубидан воз кечиб, Аморимнинг агрессив ва тўп назоратига асосланган фалсафасига ўтишга ҳаракат қилди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, майдонда жамоавий ҳаракатларда узилишлар кузатилган. Мураббийнинг таъкидлашича, ўтказиб юборилган голлар айнан янги ғояларни амалга ошириш жараёнидаги хатолар маҳсулидир, аммо у жамоанинг ўз идентификациясини ўзгартиришга бўлган интилишини ижобий баҳолади.

Прессинг ва тактик қийинчиликлар

Аморимнинг ҳимоя тизими ҳам жисмоний, ҳам руҳий жиҳатдан футболчилардан катта куч талаб қилади. Селтик билан ўйинда Милан вакиллари кўпинча икки ўт орасида қолиб кетишди: улар бир томондан юқори прессинг уюштиришга уринишса, иккинчи томондан ўз ортларида бўш ҳудудларни қолдириб кетишди. Шотландия чемпионлари эса бу бўшлиқлардан унумли фойдаланиб, хавфли вазиятлар яратишга муваффақ бўлишди.

"Ўйиннинг катта қисмида прессинг қилиш менталитети жамоа томонидан ҳали тўлиқ тушуниб етилмаган, лекин асосий ғоя бор ва мен буни сездим," — деди Рубен Аморим ўйиндан кейин. Унинг сўзларига кўра, футболчилар майдоннинг ҳар бир нуқтасида тўп учун курашишга интилишган, бироқ бу ҳаракатлар ҳозирча тартибсиз кўриниш олмоқда. Мураббий вақт ўтиши билан жисмоний ҳолат яхшиланиши ва ўйин вазиятларини англаш даражаси ошишига ишонч билдирди.

Шунингдек, португалиялик мутахассис тўп назорати орқали ўйинни бошқариш муҳимлигини уқтирмоқда. Ҳозирги босқичда жамоа рақиб жарима майдончасига етиб бориш учун жуда кўп вақт сарфламоқда. Аморим бу жараён эндигина бошланганини ва мукаммал даражага чиқиш учун ҳали кўп меҳнат қилиш кераклигини яширмади.

Францеско Камарда — жамоанинг янги умиди

Тактик қийинчиликлар фонида Милан мухлислари учун энг қувонарли ҳолат 18 ёшли ҳужумчи Францеско Камарда бўлди. Ёш иқтидор эгаси атиги етти дақиқа ичида дубл қайд этиб, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди. Сўнгги ойларда уни бошқа клубга ижарага бериш ҳақидаги миш-мишлар кўпайган эди, бироқ Аморим бу масалага нуқта қўйди.

Мураббий Францеско Камарда келгуси мавсумда асосий жамоа таркибида қолишини қатъий таъкидлади. "Камарда нима бўлишидан қатъи назар биз билан қолади. Мен унга ва ёш футболчиларимизга катта ишонч билдираман. Улар кўрсатаётган ўйиндан мамнунман ва уларнинг бу клубда келажаги порлоқ деб ҳисоблайман," — дея қўшимча қилди мураббий.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Рубен Аморим бошчилигидаги Милан ҳозирда ўтиш даврини бошдан кечирмоқда. Гарчи дебют ўйинида камчиликлар кўзга ташланган бўлса-да, Францеско Камарда каби ёш юлдузларнинг порлаши ва мураббийнинг аниқ режалари клуб мухлисларига умид бағишламоқда. Италия А Серияси бошлангунига қадар жамоа ўзининг прессинг тизимини қай даражада шакллантира олиши мавсум тақдирини белгилаб беради.

АК МиланРубен АморимФранцеско КамардаФутболТрансферлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди