Рубен Аморим Миландаги дебютидан сўнг: Футболчилар ҳали янги тизимни тушунишмаяпти
Италиянинг Милан клуби янги бош мураббийи Рубен Аморим жамоа бошқарувидаги илк ўйинидан сўнг ўз фикрлари билан ўртоқлашди. Манчестер Юнайтед собиқ устози Глазгода Шотландиянинг Селтик жамоасига қарши кечган назорат баҳсидан сўнг, футболчилар унинг тактик талабларини, айниқса юқори прессинг тизимини тўлиқ ўзлаштиришга қийналаётганини очиқ тан олди. Ушбу учрашув португалиялик мутахассис учун "россонерилар" лагеридаги янги даврнинг қийин кечишидан далолат берувчи илк жиддий синов бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
2:2 ҳисобидаги дуранг билан якунланган баҳсда Милан ўзидан аввалги мураббий услубидан воз кечиб, Аморимнинг агрессив ва тўп назоратига асосланган фалсафасига ўтишга ҳаракат қилди. Бироқ, ixbt.com маълумотига кўра, майдонда жамоавий ҳаракатларда узилишлар кузатилган. Мураббийнинг таъкидлашича, ўтказиб юборилган голлар айнан янги ғояларни амалга ошириш жараёнидаги хатолар маҳсулидир, аммо у жамоанинг ўз идентификациясини ўзгартиришга бўлган интилишини ижобий баҳолади.
Прессинг ва тактик қийинчиликларАморимнинг ҳимоя тизими ҳам жисмоний, ҳам руҳий жиҳатдан футболчилардан катта куч талаб қилади. Селтик билан ўйинда Милан вакиллари кўпинча икки ўт орасида қолиб кетишди: улар бир томондан юқори прессинг уюштиришга уринишса, иккинчи томондан ўз ортларида бўш ҳудудларни қолдириб кетишди. Шотландия чемпионлари эса бу бўшлиқлардан унумли фойдаланиб, хавфли вазиятлар яратишга муваффақ бўлишди.
"Ўйиннинг катта қисмида прессинг қилиш менталитети жамоа томонидан ҳали тўлиқ тушуниб етилмаган, лекин асосий ғоя бор ва мен буни сездим," — деди Рубен Аморим ўйиндан кейин. Унинг сўзларига кўра, футболчилар майдоннинг ҳар бир нуқтасида тўп учун курашишга интилишган, бироқ бу ҳаракатлар ҳозирча тартибсиз кўриниш олмоқда. Мураббий вақт ўтиши билан жисмоний ҳолат яхшиланиши ва ўйин вазиятларини англаш даражаси ошишига ишонч билдирди.
Шунингдек, португалиялик мутахассис тўп назорати орқали ўйинни бошқариш муҳимлигини уқтирмоқда. Ҳозирги босқичда жамоа рақиб жарима майдончасига етиб бориш учун жуда кўп вақт сарфламоқда. Аморим бу жараён эндигина бошланганини ва мукаммал даражага чиқиш учун ҳали кўп меҳнат қилиш кераклигини яширмади.
Францеско Камарда — жамоанинг янги умидиТактик қийинчиликлар фонида Милан мухлислари учун энг қувонарли ҳолат 18 ёшли ҳужумчи Францеско Камарда бўлди. Ёш иқтидор эгаси атиги етти дақиқа ичида дубл қайд этиб, жамоасини мағлубиятдан қутқариб қолди. Сўнгги ойларда уни бошқа клубга ижарага бериш ҳақидаги миш-мишлар кўпайган эди, бироқ Аморим бу масалага нуқта қўйди.
Мураббий Францеско Камарда келгуси мавсумда асосий жамоа таркибида қолишини қатъий таъкидлади. "Камарда нима бўлишидан қатъи назар биз билан қолади. Мен унга ва ёш футболчиларимизга катта ишонч билдираман. Улар кўрсатаётган ўйиндан мамнунман ва уларнинг бу клубда келажаги порлоқ деб ҳисоблайман," — дея қўшимча қилди мураббий.
Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Рубен Аморим бошчилигидаги Милан ҳозирда ўтиш даврини бошдан кечирмоқда. Гарчи дебют ўйинида камчиликлар кўзга ташланган бўлса-да, Францеско Камарда каби ёш юлдузларнинг порлаши ва мураббийнинг аниқ режалари клуб мухлисларига умид бағишламоқда. Италия А Серияси бошлангунига қадар жамоа ўзининг прессинг тизимини қай даражада шакллантира олиши мавсум тақдирини белгилаб беради.
…