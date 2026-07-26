Honor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлари

·0·Техно
Honor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлари

Технология оламида навбатдаги инқилобий қадам ташланмоқда. Honor компанияси ўзининг янги ишланмаси — Honor Робот Пҳоне деб номланган, дунёдаги биринчи «смартфон-робот»ни оммага кўрсатишга тайёрланмоқда. Август ойида кутилаётган расмий тақдимот олдидан тармоқларда қурилманинг қадоғи, дизайни ва энг асосийси, унинг ноёб камера тизими акс этган жонли суратлар ҳамда видеолар тарқалди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ушбу смартфоннинг асосий фарқи ва ўзига хослиги унинг орқа панелидаги улкан тўртбурчак камера блокида яширинган. ixbt.com маълумотига кўра, асосий камера модули корпус ичига ўрнатилган тўрт ўқли роботлаштирилган подвес (гимбал) билан жиҳозланган. Бу механизм шунчаки статик эмас, балки фаол ҳаракатланувчи қисмлардан иборат бўлиб, смартфонлардан фойдаланиш тажрибасини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.

Роботлаштирилган камера имкониятлари

Камера механизми жуда тезкор ишлайди: у бор-йўғи 0,8 сония ичида корпусдан чиқиб, ишчи ҳолатга келади. Шу билан бирга, қурилма экранида махсус анимация пайдо бўлади. Роботлаштирилган тизим камеранинг 360 даражага айланишини таъминлайди, бу эса фойдаланувчига атрофни тўлиқ қамраб олиш имконини беради. Шунингдек, тизим кадр композициясини автоматик равишда қуриш ва объектларни кузатиб бориш функцияларига эга.

Тасвир барқарорлигини таъминлаш учун Honor муҳандислари мураккаб технологик ечимдан фойдаланишган. Унда уч ўқли оптик стабилизация, тўрт ўқли роботлаштирилган подвес, алоҳида бошқарув процессори ва сунъий интеллект алгоритмлари уйғунликда ишлайди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу тизим СИПА 5.5 даражасидаги стабилизацияни таъминлайди, бу эса профессионал камералар кўрсаткичларига яқиндир.

Фаол турмуш тарзи ишқибозлари учун

Бундай юқори даражадаги стабилизация Honor Робот Пҳоне қурилмасини экстремал шароитларда суратга олиш учун идеал воситага айлантиради. Смартфон югуриш, велосипедда юриш ёки бошқа фаол ҳаракатлар пайтида ҳам силкинишларсиз, равон видео тасвирларни муҳрлаш имконини беради. Бу эса блогерлар ва спорт ихлосмандлари учун янги горизонтларни очиши шубҳасиз.

Ҳозирча ушбу технология бозорда қанчалик ўз ўрнини топиши номаълум. Баъзи экспертлар буни смартфонсозликдаги янги даврнинг бошланиши деб атаса, бошқалар буни тезда унутиладиган навбатдаги эксперимент сифатида баҳоламоқда. Бироқ, Honor компаниясининг инновацияларга бўлган интилиши Ўзбекистон бозорида ҳам қизиқиш билан кутиб олиниши тайин, чунки бренд қурилмалари юртимизда анча оммалашган.

Янги Honor Робот Пҳоне ҳақидаги тўлиқ техник тавсифлар ва унинг нархи август ойидаги расмий тадбирда эълон қилинади. Ҳозирча эса фойдаланувчилар ушбу «ақлли робот»нинг кундалик ҳаётда қанчалик чидамли ва фойдали бўлишини муҳокама қилишмоқда.

HonorСмартфонТехнологияИнновацияРобот
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Ҳиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишҲиндистон пойтахтида тарихий интернет-блокировкаси: Сиёсий инқироз ва рақамли узилишБугун, 11:22SpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиSpaceX Канаверал бурнида дунёдаги энг баланд Мечазилла минорасини қуриб битказдиБугун, 10:54Elon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиElon Musk Марсни инсониятни сунъий интеллект ва пандемиялардан қутқарувчи қалқон деб атадиБугун, 09:50OpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариOpenAI 20 миллиард долларлик йирик лойиҳани эълон қилди: Камеллиа лойиҳаси тафсилотлариБугун, 06:51Сунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиСунъий интеллект пойгаси қурбонлари: Monday.com ва бошқа техногигантлар оммавий қисқартиришларни бошладиБугун, 06:50Сунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобСунъий интелект генларни таҳрирлашда табиатдан ўзиб кетди: КРИСPR тизимида инқилобБугун, 05:51
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб