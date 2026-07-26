Honor дунёдаги илк «смартфон-робот»ни тақдим этади: Янги қурилманинг имкониятлари
Технология оламида навбатдаги инқилобий қадам ташланмоқда. Honor компанияси ўзининг янги ишланмаси — Honor Робот Пҳоне деб номланган, дунёдаги биринчи «смартфон-робот»ни оммага кўрсатишга тайёрланмоқда. Август ойида кутилаётган расмий тақдимот олдидан тармоқларда қурилманинг қадоғи, дизайни ва энг асосийси, унинг ноёб камера тизими акс этган жонли суратлар ҳамда видеолар тарқалди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ушбу смартфоннинг асосий фарқи ва ўзига хослиги унинг орқа панелидаги улкан тўртбурчак камера блокида яширинган. ixbt.com маълумотига кўра, асосий камера модули корпус ичига ўрнатилган тўрт ўқли роботлаштирилган подвес (гимбал) билан жиҳозланган. Бу механизм шунчаки статик эмас, балки фаол ҳаракатланувчи қисмлардан иборат бўлиб, смартфонлардан фойдаланиш тажрибасини бутунлай ўзгартириб юбориши кутилмоқда.
Роботлаштирилган камера имкониятлариКамера механизми жуда тезкор ишлайди: у бор-йўғи 0,8 сония ичида корпусдан чиқиб, ишчи ҳолатга келади. Шу билан бирга, қурилма экранида махсус анимация пайдо бўлади. Роботлаштирилган тизим камеранинг 360 даражага айланишини таъминлайди, бу эса фойдаланувчига атрофни тўлиқ қамраб олиш имконини беради. Шунингдек, тизим кадр композициясини автоматик равишда қуриш ва объектларни кузатиб бориш функцияларига эга.
Тасвир барқарорлигини таъминлаш учун Honor муҳандислари мураккаб технологик ечимдан фойдаланишган. Унда уч ўқли оптик стабилизация, тўрт ўқли роботлаштирилган подвес, алоҳида бошқарув процессори ва сунъий интеллект алгоритмлари уйғунликда ишлайди. Ишлаб чиқарувчининг таъкидлашича, ушбу тизим СИПА 5.5 даражасидаги стабилизацияни таъминлайди, бу эса профессионал камералар кўрсаткичларига яқиндир.
Фаол турмуш тарзи ишқибозлари учунБундай юқори даражадаги стабилизация Honor Робот Пҳоне қурилмасини экстремал шароитларда суратга олиш учун идеал воситага айлантиради. Смартфон югуриш, велосипедда юриш ёки бошқа фаол ҳаракатлар пайтида ҳам силкинишларсиз, равон видео тасвирларни муҳрлаш имконини беради. Бу эса блогерлар ва спорт ихлосмандлари учун янги горизонтларни очиши шубҳасиз.
Ҳозирча ушбу технология бозорда қанчалик ўз ўрнини топиши номаълум. Баъзи экспертлар буни смартфонсозликдаги янги даврнинг бошланиши деб атаса, бошқалар буни тезда унутиладиган навбатдаги эксперимент сифатида баҳоламоқда. Бироқ, Honor компаниясининг инновацияларга бўлган интилиши Ўзбекистон бозорида ҳам қизиқиш билан кутиб олиниши тайин, чунки бренд қурилмалари юртимизда анча оммалашган.
Янги Honor Робот Пҳоне ҳақидаги тўлиқ техник тавсифлар ва унинг нархи август ойидаги расмий тадбирда эълон қилинади. Ҳозирча эса фойдаланувчилар ушбу «ақлли робот»нинг кундалик ҳаётда қанчалик чидамли ва фойдали бўлишини муҳокама қилишмоқда.
…