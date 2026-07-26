Жермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалди
Англия терма жамоаси ва Тоттенхем клубининг собиқ юлдузи Жермаин Дефоэ ўзининг мураббийлик фаолиятидаги илк жиддий қадамини муваффақиятсизлик билан якунлади. Миллий лига вакили саналган Вокинг клуби раҳбарияти 41 ёшли мутахассис билан шартномани муддатидан олдин бекор қилганини эълон қилди. Бунга мураббийнинг ўз хизмат вазифаларига масъулиятсизлик билан ёндашгани сабаб қилиб кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Клуб директорлар кенгаши Дефоэни нафақат натижалар, балки иш тартибини қўпол равишда бузганликда айбламоқда. Вокинг футбол директори Жодй Брауннинг маълум қилишича, собиқ ҳужумчи сўнгги ҳафталарда жамоа машғулотларига келмай қўйган ва раҳбарият томонидан сўралган ҳисоботларни тақдим этишдан бош тортган. Атиги тўрт ой давом этган ушбу ҳамкорлик клуб ичидаги жиддий норозиликлар фонида якунига етди.
Масъулиятсизлик ва ўйинчиларнинг шикоятлариЖодй Брауннинг сўзларига кўра, Дефоэни тайинлаш қарори шахсан унинг ташаббуси бўлган, бироқ вақт ўтиши билан вазият назоратдан чиқиб кетган. Клуб расмий сайтида эълон қилинган баёнотда айтилишича, нафақат раҳбарият, балки футболчилар ва техник ходимлар ҳам мураббийнинг иштиёқи пасайиб кетганидан хавотир билдиришган. Бу эса жамоа ичидаги муҳитга салбий таъсир кўрсатган.
Вазиятнинг энг кулминацион нуқтаси янги мавсумга тайёргарлик бўйича ўтказилиши керак бўлган муҳим йиғилишда юз берди. Директорлар, операцион бўлим бошлиғи ва мураббийлар штаби иштирокидаги учрашувга Жермаин Дефоэ ҳам, унинг ёрдамчиси ҳам келмаган. Шу куни улар ҳатто режалаштирилган машғулот жараёнида ҳам кўриниш бермаган, бу эса раҳбариятнинг сабр косасини тўлдирган сўнгги томчи бўлди.
Дефоэнинг муносабати: Икки хил талқинЖермаин Дефоэ эса клуб раҳбариятининг айбловларини рад этиб, воқеликка бошқача назар билан қарамоқда. Унинг таъкидлашича, клуб ичидаги маълум бир ҳолатлар ва саҳна ортидаги жараёнлар унинг ишини давом эттиришига имкон бермаган. Собиқ футболчи ўзи бошлаган лойиҳага ишонганини ва қисқа вақт ичида амалга оширилган ишлардан фахрланишини билдирган.
"Афсуски, юзага келган вазиятлар туфайли бу лавозимда қолишнинг имкони бўлмади. Биз жамоада махсус ниманидир қураётганимизни ҳис қилаётган эдим," — дея қўшимча қилган Дефоэ. Бироқ у айнан қандай "вазиятлар" ҳақида гап кетаётганига аниқлик киритмаган. Ҳозирда Вокинг клуби янги мавсум олдидан шошилинч равишда янги бош мураббий қидирмоқда.
Маълумот учун, Жермаин Дефоэ футболчилик фаолияти давомида Англия Премер-лигасида ўчмас из қолдирган. У Тоттенхем, Портсмут ва Сандерленд каби жамоаларда тўп суриб, чемпионат тарихидаги энг яхши тўпурарлар қаторидан жой олган эди. Бироқ унинг мураббийлик соҳасидаги дебюти кутилганидек ёрқин чиқмади.
…