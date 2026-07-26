Жермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалди

·0·Спорт
Жермаин Дефоэ машғулотларга келмай қўйди: Англия афсонаси Вокинг клубидан ҳайдалди

Англия терма жамоаси ва Тоттенхем клубининг собиқ юлдузи Жермаин Дефоэ ўзининг мураббийлик фаолиятидаги илк жиддий қадамини муваффақиятсизлик билан якунлади. Миллий лига вакили саналган Вокинг клуби раҳбарияти 41 ёшли мутахассис билан шартномани муддатидан олдин бекор қилганини эълон қилди. Бунга мураббийнинг ўз хизмат вазифаларига масъулиятсизлик билан ёндашгани сабаб қилиб кўрсатилмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Клуб директорлар кенгаши Дефоэни нафақат натижалар, балки иш тартибини қўпол равишда бузганликда айбламоқда. Вокинг футбол директори Жодй Брауннинг маълум қилишича, собиқ ҳужумчи сўнгги ҳафталарда жамоа машғулотларига келмай қўйган ва раҳбарият томонидан сўралган ҳисоботларни тақдим этишдан бош тортган. Атиги тўрт ой давом этган ушбу ҳамкорлик клуб ичидаги жиддий норозиликлар фонида якунига етди.

Масъулиятсизлик ва ўйинчиларнинг шикоятлари

Жодй Брауннинг сўзларига кўра, Дефоэни тайинлаш қарори шахсан унинг ташаббуси бўлган, бироқ вақт ўтиши билан вазият назоратдан чиқиб кетган. Клуб расмий сайтида эълон қилинган баёнотда айтилишича, нафақат раҳбарият, балки футболчилар ва техник ходимлар ҳам мураббийнинг иштиёқи пасайиб кетганидан хавотир билдиришган. Бу эса жамоа ичидаги муҳитга салбий таъсир кўрсатган.

Вазиятнинг энг кулминацион нуқтаси янги мавсумга тайёргарлик бўйича ўтказилиши керак бўлган муҳим йиғилишда юз берди. Директорлар, операцион бўлим бошлиғи ва мураббийлар штаби иштирокидаги учрашувга Жермаин Дефоэ ҳам, унинг ёрдамчиси ҳам келмаган. Шу куни улар ҳатто режалаштирилган машғулот жараёнида ҳам кўриниш бермаган, бу эса раҳбариятнинг сабр косасини тўлдирган сўнгги томчи бўлди.

Дефоэнинг муносабати: Икки хил талқин

Жермаин Дефоэ эса клуб раҳбариятининг айбловларини рад этиб, воқеликка бошқача назар билан қарамоқда. Унинг таъкидлашича, клуб ичидаги маълум бир ҳолатлар ва саҳна ортидаги жараёнлар унинг ишини давом эттиришига имкон бермаган. Собиқ футболчи ўзи бошлаган лойиҳага ишонганини ва қисқа вақт ичида амалга оширилган ишлардан фахрланишини билдирган.

"Афсуски, юзага келган вазиятлар туфайли бу лавозимда қолишнинг имкони бўлмади. Биз жамоада махсус ниманидир қураётганимизни ҳис қилаётган эдим," — дея қўшимча қилган Дефоэ. Бироқ у айнан қандай "вазиятлар" ҳақида гап кетаётганига аниқлик киритмаган. Ҳозирда Вокинг клуби янги мавсум олдидан шошилинч равишда янги бош мураббий қидирмоқда.

Маълумот учун, Жермаин Дефоэ футболчилик фаолияти давомида Англия Премер-лигасида ўчмас из қолдирган. У Тоттенхем, Портсмут ва Сандерленд каби жамоаларда тўп суриб, чемпионат тарихидаги энг яхши тўпурарлар қаторидан жой олган эди. Бироқ унинг мураббийлик соҳасидаги дебюти кутилганидек ёрқин чиқмади.

Жермаин ДефоэВокингАнглияФутболМураббий
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтади15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтадиБугун, 11:44Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Италия мураббий излаб яна тўсиққа учради: Тиаго Мотта нима деди?Бугун, 05:43Беҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБеҳруз Каримов фаолиятини Швейцарияда давом эттиришга яқинБугун, 05:33Моуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиМоуринью Винисиус тақдири бўйича кескин қарор қилдиБугун, 05:23Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Еревандан тўрт боксчимиз 4 медаль билан қайтди: Хабибуллаев чемпион!Бугун, 05:18Ювентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиЮвентус дарвозабон қидирмоқда: Туриндаги асосий нишон PSJ посбони бўлиб турибдиБугун, 02:35
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Жоржина Роналдунинг футболга оид энг катта сирини айтди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди