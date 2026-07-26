15 миллион евролик талаб: Винисиус ва «Реал» музокараси тўхтади
Винисиус Жуниорнинг «Реал»даги келажаги яна жиддий савол остида қолди. Томонлар янги шартнома тузишни истамоқда, аммо бразилиялик футболчининг маош ва махсус бонус бўйича талаблари музокараларни ҳал қилувчи нуқтага олиб келган.
Мадридга келаётган агентлар бир вақтнинг ўзида икки йирик масалани муҳокама қилиши кутилмоқда. Улардан бири Винисиуснинг тақдири бўлса, иккинчиси — «Реал» ҳужум чизиғига янги рақобатчи олиб келиши мумкин бўлган трансфердир.
Асосий тортишув пул масаласида
Хабарларга кўра, «Реал» ва Винисиус вакиллари шартномани узайтириш бўйича ҳозирча умумий тўхтамга кела олмаган. Клуб футболчини сақлаб қолишни истаяпти, бироқ унинг молиявий талабларини тўлиқ қабул қилишга тайёр эмас.
26 ёшли ҳужумчининг манфаатларини Roc Nation Sports агентлиги ҳимоя қилмоқда. Агентлик вакилларининг душанба куни Мадридга келиб, клуб раҳбарияти билан янги музокара ўтказиши кутилмоқда.
Музокарадаги асосий муаммо шартнома муддати эмас, Винисиус оладиган умумий даромад миқдоридир.
Винисиус 15 миллион евролик махсус бонус сўрамоқда
Футболчи томони янги битимга «содиқлик бонуси» киритилишини талаб қилмоқда. Унга кўра, Винисиус шартноманинг бутун муддатини «Реал»да ўтказса, якунда қўшимча 15 миллион евро олиши керак.
Бу тўлов одатий маош ва натижалар учун бериладиган мукофотлардан ташқари ҳисобланади. «Реал» раҳбарияти эса бундай шарт келажакда бошқа футболчилар билан музокараларга ҳам таъсир қилиши мумкинлигини ҳисобга олмоқда.
Мбаппега яқин маош ҳам талаб қилинди
Винисиус вакиллари бразилиялик юлдузнинг умумий даромади Килиан Мбаппеникига яқин бўлишини истамоқда.
Манбаларда футболчи учун солиқлар ушланишидан олдин бир мавсумга тахминан 30 миллион евро миқдоридаги молиявий пакет сўралаётгани айтилган. Ушбу суммага асосий маош, бонуслар ва шартномани узайтириш билан боғлиқ тўловлар кириши мумкин.
«Реал» эса ҳозирча маошлар тизимидаги мувозанатни бузиши мумкин бўлган бундай талабни қабул қилишга шошилмаяпти.
Диоманде трансфери ҳам бир учрашувда муҳокама қилинади
Roc Nation вакилларининг Мадридга ташрифи фақат Винисиус масаласи билан чекланмаслиги кутилмоқда. Агентлик «Лейпциг» қанот ҳужумчиси Ян Диоманденинг ҳам манфаатларини ҳимоя қилади.
«Реал» ёш вингерни ўз сафига қўшиб олиш бўйича музокараларни фаоллаштирган. Шу сабаб агентлик билан учрашувда Винисиуснинг янги шартномаси ва Диоманде трансфери бир вақтда муҳокама қилиниши мумкин.
Бу ҳолат турли тахминларни келтириб чиқармоқда: Диоманде келажак учун алоҳида трансферми ёки клуб Винисиуснинг эҳтимолий кетишига олдиндан тайёрланмоқдами?
Ҳозирча бу икки масала ўзаро бевосита боғлиқ эканини тасдиқловчи расмий маълумот йўқ.
«Реал» вақт билан пойгада қолмоқда
Винисиуснинг амалдаги шартномаси 2027 йил ёзида тугайди. Агар яқин ойларда келишувга эришилмаса, футболчи мавсум якунига бориб эркин агент мақомига янада яқинлашади.
Бу ҳолатда «Реал» олдида учта асосий йўл қолади:
футболчининг талабларига яқинлашиб, шартномани узайтириш;
уни ёзги трансфер ойнасида катта маблағ эвазига сотиш;
келишувсиз қолиб, 2027 йилда текинга йўқотиш хавфини қабул қилиш.
Музокараларнинг чўзилиши Англиянинг йирик клублари эътиборини ҳам кучайтирган. Хусусан, «Арсенал» вазиятни кузатаётгани, «Ливерпуль» эса футболчининг эркин агентга айланиш эҳтимолини ҳисобга олаётгани хабар қилинди.
22 гол ҳам клубни тўлиқ ишонтирмаган
Винисиус 2025/26 йилги мавсумда «Реал» сафида барча мусобақаларда 53 та ўйин ўтказиб, 22 та гол урди ва 9 та голли узатма амалга оширди.
Шунга қарамай, жамоа Испания чемпионатида «Барселона»дан кейин иккинчи ўринни эгаллади. Каталонияликлар чемпионликни «Реал» устидан қозонилган ғалабадан сўнг муддатидан олдин расмийлаштирган эди.
Шахсий статистика юқори бўлса-да, совринларсиз ўтган мавсум клуб раҳбариятини катта шартнома бўйича янада эҳтиёткор ҳаракат қилишга мажбур қилаётган бўлиши мумкин.
Ҳал қилувчи учрашув яқинлашмоқда
Винисиус «Реал» билан икки марта Чемпионлар лигасида ғолиб чиққан ва жамоанинг сўнгги йиллардаги асосий футболчиларидан бирига айланган. Аммо замонавий футболда тарихий хизматлар шартнома столидаги барча рақамларни автоматик равишда ҳал қилмайди.
Энди асосий эътибор Roc Nation ва «Реал» раҳбарияти ўртасидаги учрашувга қаратилади. Агар томонлар молиявий масалалар бўйича муросага келмаса, Винисиус атрофидаги вазият оддий шартнома музокарасидан ёзнинг энг йирик трансфер можароларидан бирига айланиши мумкин.
Сизнингча, «Реал» Винисиуснинг талабларини қабул қилиши керакми ёки катта таклиф тушса, уни сотгани маъқулми?
…