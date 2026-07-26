Эдди Хау Бруно Гуимараеснинг трансфери борасидаги хавотирларини очиқлади

·45·Спорт
Эдди Хау Бруно Гуимараеснинг трансфери борасидаги хавотирларини очиқлади

Нюкасл Юнайтед бош мураббийи Эдди Хау жамоа сардори ва етакчи ярим ҳимоячиси Бруно Гуимараеснинг келажаги борасидаги ноаниқликлар ҳақида илк бор очиқ гапирди. Сўнгги ҳафталарда бразилиялик футболчининг Лондоннинг Арсенал клубига ўтиши ҳақидаги хабарлар авж олган бир пайтда, мураббийнинг ушбу баёноти мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Sports нашрига берган интервюсида Эдди Хау футболчининг клубда қолиши ёки кетиши борасида аниқ кафолат бера олмаслигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, трансфер бўйича музокаралар мураббийнинг бевосита назоратидан ташқарида кечмоқда. Бу эса Нюкасл Юнайтед мухлислари учун хавотирли сигнал бўлиб, жамоанинг асосий юлдузларидан бири билан хайрлашиш эҳтимоли юқорилигини кўрсатмоқда.

Арсенал қизиқиши ва трансфер қийинчиликлари

Арсенал бош мураббийи Микел Артета ўз ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараесни асосий мақсад сифатида белгилаган. Бироқ, трансфер нархи борасидаги келишмовчиликлар ҳозирча битимнинг расмийлашишига тўсқинлик қилмоқда. Нюкасл Юнайтед ўз етакчисини арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмас, бу эса музокараларни анча мураккаблаштирмоқда.

Эдди Хау футболчи билан шахсий муносабатлари жуда яхши эканини таъкидлаб ўтди. "Биз Бруно билан Жаҳон чемпионатидан олдин ҳам, кейин ҳам кўп суҳбатлашдик. У нафақат ажойиб футболчи, балки ажойиб инсон ҳамдир. Бизнинг суҳбатларимиз шахсий бўлиб қолади, бироқ унинг келажаги ҳақида бошқалар тахмин қилиши мумкин", — дея қўшимча қилди мураббий.

Нюкасл учун оғриқли йўқотишлар

Жорий трансфер ойнаси Нюкасл Юнайтед учун кутилганидан анча қийин кечмоқда. Жамоа аллақачон бир қатор муҳим ўйинчиларини бой бериб улгурди. Хусусан, Сандро Тонали Тоттенхем сафига, Энтони Гордон эса Барселона клубига ўтиб кетди. Аввалроқ Александер Исакнинг Ливерпулга йўл олгани ҳам жамоа салоҳиятига жиддий зарба бўлган эди.

"Энг яхши ўйинчиларимизни йўқотишни истамаймиз, бу аниқ факт. Икки нафар асосий футболчидан айрилиш биз учун жуда оғриқли бўлди. Бу ёз мен учун мураббийлик фаолиятимдаги энг қийин даврлардан бири бўлиб қолмоқда", — дея ўз норозилигини яширмади Эдди Хау. Мураббий жамоани янги мавсумга тайёрлаш ва таркибни оптимал ҳолатга келтириш учун бор кучини сарфлаётганини билдирди.

Англия Премер-лигасининг янги мавсуми бошланишига оз вақт қолаётган бир пайтда, Бруно Гуимараес атрофидаги воқеалар ривожи Нюкасл Юнайтеднинг келгуси натижаларига бевосита таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Агар Арсенал трансферни якунига етказса, "Ҳаккалар" ўз марказий чизиғини бутунлай қайтадан қуришларига тўғри келади.

НюкаслАрсеналБруно ГуимараесЭдди ХауТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди