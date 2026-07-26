Эдди Хау Бруно Гуимараеснинг трансфери борасидаги хавотирларини очиқлади
Нюкасл Юнайтед бош мураббийи Эдди Хау жамоа сардори ва етакчи ярим ҳимоячиси Бруно Гуимараеснинг келажаги борасидаги ноаниқликлар ҳақида илк бор очиқ гапирди. Сўнгги ҳафталарда бразилиялик футболчининг Лондоннинг Арсенал клубига ўтиши ҳақидаги хабарлар авж олган бир пайтда, мураббийнинг ушбу баёноти мухлислар ва мутахассислар эътиборини тортди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Sports нашрига берган интервюсида Эдди Хау футболчининг клубда қолиши ёки кетиши борасида аниқ кафолат бера олмаслигини тан олди. Унинг сўзларига кўра, трансфер бўйича музокаралар мураббийнинг бевосита назоратидан ташқарида кечмоқда. Бу эса Нюкасл Юнайтед мухлислари учун хавотирли сигнал бўлиб, жамоанинг асосий юлдузларидан бири билан хайрлашиш эҳтимоли юқорилигини кўрсатмоқда.
Арсенал қизиқиши ва трансфер қийинчиликлариАрсенал бош мураббийи Микел Артета ўз ярим ҳимоя чизиғини кучайтириш мақсадида Бруно Гуимараесни асосий мақсад сифатида белгилаган. Бироқ, трансфер нархи борасидаги келишмовчиликлар ҳозирча битимнинг расмийлашишига тўсқинлик қилмоқда. Нюкасл Юнайтед ўз етакчисини арзон гаровга қўйиб юбормоқчи эмас, бу эса музокараларни анча мураккаблаштирмоқда.
Эдди Хау футболчи билан шахсий муносабатлари жуда яхши эканини таъкидлаб ўтди. "Биз Бруно билан Жаҳон чемпионатидан олдин ҳам, кейин ҳам кўп суҳбатлашдик. У нафақат ажойиб футболчи, балки ажойиб инсон ҳамдир. Бизнинг суҳбатларимиз шахсий бўлиб қолади, бироқ унинг келажаги ҳақида бошқалар тахмин қилиши мумкин", — дея қўшимча қилди мураббий.
Нюкасл учун оғриқли йўқотишларЖорий трансфер ойнаси Нюкасл Юнайтед учун кутилганидан анча қийин кечмоқда. Жамоа аллақачон бир қатор муҳим ўйинчиларини бой бериб улгурди. Хусусан, Сандро Тонали Тоттенхем сафига, Энтони Гордон эса Барселона клубига ўтиб кетди. Аввалроқ Александер Исакнинг Ливерпулга йўл олгани ҳам жамоа салоҳиятига жиддий зарба бўлган эди.
"Энг яхши ўйинчиларимизни йўқотишни истамаймиз, бу аниқ факт. Икки нафар асосий футболчидан айрилиш биз учун жуда оғриқли бўлди. Бу ёз мен учун мураббийлик фаолиятимдаги энг қийин даврлардан бири бўлиб қолмоқда", — дея ўз норозилигини яширмади Эдди Хау. Мураббий жамоани янги мавсумга тайёрлаш ва таркибни оптимал ҳолатга келтириш учун бор кучини сарфлаётганини билдирди.
Англия Премер-лигасининг янги мавсуми бошланишига оз вақт қолаётган бир пайтда, Бруно Гуимараес атрофидаги воқеалар ривожи Нюкасл Юнайтеднинг келгуси натижаларига бевосита таъсир кўрсатиши шубҳасиз. Агар Арсенал трансферни якунига етказса, "Ҳаккалар" ўз марказий чизиғини бутунлай қайтадан қуришларига тўғри келади.
…