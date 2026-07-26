Интер Кристиан Ромеро трансфери бўйича Тоттенхем билан музокараларни бошлади

·42·Спорт
Интер Кристиан Ромеро трансфери бўйича Тоттенхем билан музокараларни бошлади

Италиянинг амалдаги чемпиони Интер таркибни кучайтириш мақсадида Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида фаол иш олиб бормоқда. Аргентиналик ҳимоячи миланликларнинг ёзги трансфер ойнасидаги асосий нишонига айланган. Ушбу маълумотни Интер спорт директори Пиеро Аусилио ҳам тасдиқлаб, музокаралар жараёни кетаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Sky Италй нашрига берган интервюсида Аусилио клуб ҳам футболчи, ҳам Лондон жамоаси билан келишувга эришишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бундай даражадаги трансферлар маълум вақт талаб этади, бироқ Интер раҳбарияти 28 ёшли марказий ҳимоячини яқин ҳафталар ичида Сан Сирога олиб келишга қатъий қарор қилган.

SportМедиасет хабарига кўра, Интер дастлабки расмий таклифни тайёрламоқда. Бу таклиф футболчини сотиб олиш мажбурияти билан ижарага олиш кўринишида бўлиши кутилмоқда. Тоттенхем ўз сардорини 50 миллион еврога баҳолаётган бўлса-да, Италия клуби умумий қиймати 40 миллион евро атрофидаги пакетни таклиф қилмоқчи. Футболчининг агентлари аллақачон Миланда бўлиб, клуб раҳбарияти билан юзма-юз учрашувлар ўтказган.

Лондонликларнинг янги стратегияси

Тоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳимоя чизиғини қайта шакллантиришни бошлаб юборган. Шу сабабли, Лондон клуби Кристиан Ромеро каби етакчининг кетишига рухсат беришга тайёр. Британиянинг Те Гуардиан нашри ёзишича, Спурс аллақачон унинг ўрнига муносиб номзодларни таркибга қўшиб олган.

Хусусан, Тоттенхем Брайтондан Жан Паул ван Ҳекке трансферини 52 миллион фунт эвазига ҳал қилди. Шунингдек, Ромеронинг Аргентина терма жамоасидаги шериги Маркос Сенеси ҳам эркин агент сифатида жамоага келиб қўшилди. Бу харидлар Лондон клубига ҳимоя чизиғида мувозанатни сақлаб қолиш ва Ромеронинг трансферидан келадиган маблағни бошқа позицияларни кучайтиришга сарфлаш имконини беради.

Кристиан Ромеро учун Италия А Серияси бегона эмас. У Англияга кўчиб ўтишдан аввал Аталанта сафида ўзини кўрсатган ва лиганинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб топилган эди. Футболчининг ўзи ҳам жаҳон чемпионатидаги муваффақиятларидан сўнг фаолиятида янги саҳифа очиш ва таниш чемпионатга қайтишни ижобий баҳоламоқда.

Маълумот ўрнида, Ромеро 2021-йилдан буён Тоттенхем сафида 156 та ўйинда майдонга тушган. У ўтган мавсумда жамоанинг Европа лигасидаги ғалабасида муҳим рол ўйнаган бўлса-да, унинг интизоми билан боғлиқ муаммолар мураббийлар штабини бироз ўйлантириб қўйган эди. Хусусан, 2025-26-йилги мавсумда у тўрт марта дисквалификация қилинган.

ИнтерТоттенхемКристиан РомероТрансферФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди