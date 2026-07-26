Интер Кристиан Ромеро трансфери бўйича Тоттенхем билан музокараларни бошлади
Италиянинг амалдаги чемпиони Интер таркибни кучайтириш мақсадида Тоттенхем сардори Кристиан Ромеро трансфери устида фаол иш олиб бормоқда. Аргентиналик ҳимоячи миланликларнинг ёзги трансфер ойнасидаги асосий нишонига айланган. Ушбу маълумотни Интер спорт директори Пиеро Аусилио ҳам тасдиқлаб, музокаралар жараёни кетаётганини маълум қилди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Sky Италй нашрига берган интервюсида Аусилио клуб ҳам футболчи, ҳам Лондон жамоаси билан келишувга эришишга ҳаракат қилаётганини таъкидлади. Унинг сўзларига кўра, бундай даражадаги трансферлар маълум вақт талаб этади, бироқ Интер раҳбарияти 28 ёшли марказий ҳимоячини яқин ҳафталар ичида Сан Сирога олиб келишга қатъий қарор қилган.
SportМедиасет хабарига кўра, Интер дастлабки расмий таклифни тайёрламоқда. Бу таклиф футболчини сотиб олиш мажбурияти билан ижарага олиш кўринишида бўлиши кутилмоқда. Тоттенхем ўз сардорини 50 миллион еврога баҳолаётган бўлса-да, Италия клуби умумий қиймати 40 миллион евро атрофидаги пакетни таклиф қилмоқчи. Футболчининг агентлари аллақачон Миланда бўлиб, клуб раҳбарияти билан юзма-юз учрашувлар ўтказган.
Лондонликларнинг янги стратегиясиТоттенхем бош мураббийи Роберто Де Зерби ҳимоя чизиғини қайта шакллантиришни бошлаб юборган. Шу сабабли, Лондон клуби Кристиан Ромеро каби етакчининг кетишига рухсат беришга тайёр. Британиянинг Те Гуардиан нашри ёзишича, Спурс аллақачон унинг ўрнига муносиб номзодларни таркибга қўшиб олган.
Хусусан, Тоттенхем Брайтондан Жан Паул ван Ҳекке трансферини 52 миллион фунт эвазига ҳал қилди. Шунингдек, Ромеронинг Аргентина терма жамоасидаги шериги Маркос Сенеси ҳам эркин агент сифатида жамоага келиб қўшилди. Бу харидлар Лондон клубига ҳимоя чизиғида мувозанатни сақлаб қолиш ва Ромеронинг трансферидан келадиган маблағни бошқа позицияларни кучайтиришга сарфлаш имконини беради.
Кристиан Ромеро учун Италия А Серияси бегона эмас. У Англияга кўчиб ўтишдан аввал Аталанта сафида ўзини кўрсатган ва лиганинг энг яхши ҳимоячиларидан бири деб топилган эди. Футболчининг ўзи ҳам жаҳон чемпионатидаги муваффақиятларидан сўнг фаолиятида янги саҳифа очиш ва таниш чемпионатга қайтишни ижобий баҳоламоқда.
Маълумот ўрнида, Ромеро 2021-йилдан буён Тоттенхем сафида 156 та ўйинда майдонга тушган. У ўтган мавсумда жамоанинг Европа лигасидаги ғалабасида муҳим рол ўйнаган бўлса-да, унинг интизоми билан боғлиқ муаммолар мураббийлар штабини бироз ўйлантириб қўйган эди. Хусусан, 2025-26-йилги мавсумда у тўрт марта дисквалификация қилинган.
…