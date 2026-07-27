Реал Мадрид Ян Диоманде трансфери бўйича келишувга эришди
Испаниянинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли келишувга яқин турибди. Машҳур инсайдер Fabrizio Romanoнинг хабар беришича, қироллик клуби РБ Лейпциг жамоаси истеъдодли қанот ҳужумчиси Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олиш борасида тўлиқ келишувга эришди. 19 ёшли футболчи яқин кунларда Испанияга учиб бориб, тиббий кўрикдан ўтади ва 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Трансфер қиймати 100 миллион евродан сезиларли даражада юқори баҳоланмоқда. Дастлаб мадридликларнинг 100 миллион евро атрофидаги таклифи Германия клуби томонидан рад этилган эди, чунки РБ Лейпциг раҳбарияти ўз иқтидорли ўйинчиси учун бундан кўпроқ маблағ талаб қилганди. Бироқ сўнгги музокаралар натижасида томонлар умумий келишувга эришди ва трансфер нархи рекорд даражадаги суммани ташкил этди.
Юлдузли футболчи учун кескин рақобатКот-д'-Ивуар терма жамоаси аъзоси бўлган Ян Диомандега Европанинг етакчи клубларидан жиддий қизиқиш билдирилганди. Хусусан, Париж Сен-Жермен жамоаси ҳам трансфер пойгасида фаол иштирок этиб, футболчи билан шахсий шартнома шартларини келишиб қўйган эди. Бироқ Париж клуби молиявий барқарорлик ва жамоа балансини сақлаб қолиш тамойилларига содиқ қолган ҳолда, бу сумма учун курашдан чиқишга қарор қилди.
Шунингдек, Англия Премер-лигасининг гранд клублари — Арсенал, Манчестер Сити ва Ливерпул ҳам ёш иқтидор эгасининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб борган эди. Бироқ инглиз жамоалари 100 миллион еврлик чегарадан ошишни истамади. Париж Сен-Жерменнинг курашдан чиқиши эса Реал Мадрид йўлидаги барча тўсиқларни бартараф этди ва трансфернинг амалга ошишини кафолатлади.
Футболчининг тезкор юксалиш тарихиЯн Диоманденинг сўнгги йиллардаги фаолияти ҳақиқий профессионал сакрашлар билан ажралиб туради. 2024-25-йилги мавсумда у Ла Лигадан тушиб кетган Леганес сафида атиги олтита ўйинда асосий таркибда майдонга тушиб, икки бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган эди. Шунга қарамай, унинг салоҳияти немис клуби эътиборидан четда қолмади.
2025-йилда РБ Лейпциг футболчи учун 20 миллион евро тўлаб, уни ўз сафига қўшиб олганди. Германия Бундеслигасида ўйинини тубдан ўзгартирган ёш ҳужумчи қисқа фурсатда жамоанинг асосий юлдузига айланди. Ўтган мавсум давомида у барча турнирларда 46 та учрашувда қатнашиб, 10 дан ортиқ гол муаллифига айланди ва Европанинг энг порлоқ иқтидорларидан бирига айланди.
…