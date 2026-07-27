Реал Мадрид Ян Диоманде трансфери бўйича келишувга эришди

·32·Спорт
Реал Мадрид Ян Диоманде трансфери бўйича келишувга эришди

Испаниянинг Реал Мадрид клуби трансфер бозорида навбатдаги шов-шувли келишувга яқин турибди. Машҳур инсайдер Fabrizio Romanoнинг хабар беришича, қироллик клуби РБ Лейпциг жамоаси истеъдодли қанот ҳужумчиси Ян Диомандени ўз сафига қўшиб олиш борасида тўлиқ келишувга эришди. 19 ёшли футболчи яқин кунларда Испанияга учиб бориб, тиббий кўрикдан ўтади ва 2031-йилнинг июнига қадар мўлжалланган узоқ муддатли шартнома имзолайди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Трансфер қиймати 100 миллион евродан сезиларли даражада юқори баҳоланмоқда. Дастлаб мадридликларнинг 100 миллион евро атрофидаги таклифи Германия клуби томонидан рад этилган эди, чунки РБ Лейпциг раҳбарияти ўз иқтидорли ўйинчиси учун бундан кўпроқ маблағ талаб қилганди. Бироқ сўнгги музокаралар натижасида томонлар умумий келишувга эришди ва трансфер нархи рекорд даражадаги суммани ташкил этди.

Юлдузли футболчи учун кескин рақобат

Кот-д'-Ивуар терма жамоаси аъзоси бўлган Ян Диомандега Европанинг етакчи клубларидан жиддий қизиқиш билдирилганди. Хусусан, Париж Сен-Жермен жамоаси ҳам трансфер пойгасида фаол иштирок этиб, футболчи билан шахсий шартнома шартларини келишиб қўйган эди. Бироқ Париж клуби молиявий барқарорлик ва жамоа балансини сақлаб қолиш тамойилларига содиқ қолган ҳолда, бу сумма учун курашдан чиқишга қарор қилди.

Шунингдек, Англия Премер-лигасининг гранд клублари — Арсенал, Манчестер Сити ва Ливерпул ҳам ёш иқтидор эгасининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб борган эди. Бироқ инглиз жамоалари 100 миллион еврлик чегарадан ошишни истамади. Париж Сен-Жерменнинг курашдан чиқиши эса Реал Мадрид йўлидаги барча тўсиқларни бартараф этди ва трансфернинг амалга ошишини кафолатлади.

Футболчининг тезкор юксалиш тарихи

Ян Диоманденинг сўнгги йиллардаги фаолияти ҳақиқий профессионал сакрашлар билан ажралиб туради. 2024-25-йилги мавсумда у Ла Лигадан тушиб кетган Леганес сафида атиги олтита ўйинда асосий таркибда майдонга тушиб, икки бор рақиблар дарвозасини ишғол қилган эди. Шунга қарамай, унинг салоҳияти немис клуби эътиборидан четда қолмади.

2025-йилда РБ Лейпциг футболчи учун 20 миллион евро тўлаб, уни ўз сафига қўшиб олганди. Германия Бундеслигасида ўйинини тубдан ўзгартирган ёш ҳужумчи қисқа фурсатда жамоанинг асосий юлдузига айланди. Ўтган мавсум давомида у барча турнирларда 46 та учрашувда қатнашиб, 10 дан ортиқ гол муаллифига айланди ва Европанинг энг порлоқ иқтидорларидан бирига айланди.

Реал МадридЯн ДиомандеРБ ЛейпцигТрансферЛа Лига
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Эмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиЭмилиано Мартинез трансфери: Лучиано Спаллетти шов-шувли баёнот бердиБугун, 03:15Барселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБарселона дарвозасидаги муаммоларни ҳал қилдиБугун, 02:51Ливерпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаЛиверпул Бредли Барколяни трансфер қилиш устида ишламоқдаБугун, 02:37Дуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиДуглас Коста Криштиану Роналду билан бирга ўйнагани ҳақида гапирдиБугун, 02:36Барселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБарселона таркибни тозалашда: Деку бешта муҳим битимни якунладиБугун, 02:16Ёзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариЁзги трансферлар бозори: Реал Мадрид, Ювентус ва бошқа клублар режалариБугун, 02:14
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди