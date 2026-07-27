Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?

·85·Техно
Физикавий AI учун янги қадам: Мия тўлқинлари роботларни қандай ўқитади?

Калифорния штатининг Сан-Леарндо шаҳридаги омборхоналарнинг бирида сунъий интеллект соҳасидаги янги давр — Женга ўйини ёрдамида синовдан ўтказилмоқда. Сунъий интеллект моделларини ўқитиш учун маълумотлар базасини яратувчи Энкорд компанияси робототехника соҳасидаги энг катта муаммо — реал дунё жисмоний машғулотлар маълумотларининг танқислигини ҳал қилишга киришди. Компания ходими Эндрю Цеха бошига махсус камера ва сенсорлар ўрнатилган гарнитур таққан ҳолда ёғоч блокларни эҳтиёткорлик билан ўрнидан қўзғатмоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, мазкур гарнитура нафақат атрофни кузатади, балки операторнинг мия тўлқинларини ҳам ўлчайди. Германиянинг Зандер Лабс неврология стартупи томонидан ишлаб чиқлган ушбу технология хатолик, ният ва ҳайрат каби руҳий ҳолатларни аниқлаш орқали моделларни ўқитиш учун янада фойдали маълумотлар тўпламини шакллантириш имконини беради. Энкорд ва Зандер Лабс ҳозирча ушбу ёндашувни синовдан ўтказмоқда.

Сунъий интеллект учун маълумотлар етишмовчилиги

Робототехника мутахассисларининг таъкидлашича, бугунги кунда асосий чеклов модел архитектураси эмас, балки реал жисмоний машғулотлар маълумотларининг кескин етишмаслигидир. ChatGPT каби чатботлар интернетдаги матнлар асосида ўқитилган бўлса, нейрон тармоқларга жисмоний ҳаракатларни ўргатиш учун бундай тайёр манбалар мавжуд эмас. Автомашиналар учун маълумот йиғиш қийин ва қимматга тушади, видеолардан фойдаланиш эса реал дунё аниқлигини таъминлай олмайди.

Энкорд компаниясининг роботларни ўқитиш бўлими раҳбари Винеет Велмуруган матнлар етишмовчилиги муаммоси робототехникада ҳам долзарб эканини таъкидлайди. Унинг сўзларига кўра, модел яратувчиларга YouTube видео корпусидан беш баравар катта ҳажмдаги маълумотлар базаси керак бўлади. Айнан шунинг учун ҳам маълумотларни шунчаки бошқариш эмас, балки уларни ўзи ишлаб чиқариш алоҳида бизнес йўналишига айланди.

Мия тўлқинлари орқали аниқланадиган имкониятлар

Зандер Лабс неврологи Лукас Геркенинг тушунтиришича, муайян вазифани бажариш чоғида сарфланадиган мия фаолияти ҳажми модел яратувчиларга қайси босқичда энг юқори қувватли моделларни ишга тушириш кераклигини кўрсатиб беради. Мазкур синов жараёнида роботларни масофадан бошқарувчи операторлар қаҳва идишидан чашкага суюқлик қуйиш ва покер чипларини тахлаш каби мураккаб амалларни бажариб, маълумотлар базасини бойитмоқда.

Ҳозирги кунда Энкорд глобал миқёсда турли фабрикалардан эгоцентрик видеоларни йиғиш билан бирга, Сан-Леандродаги марказида мия тўлқинлари каби янги усулларни тажрибадан ўтказмоқда. Агар мазкур синовлар ўз самарасини берса, келгусида гуманоид ва омборхона роботларини тайёрлаш жараёни сифат жиҳатидан янги босқичга кўтарилиши кутилмоқда.

Суний интеллектРобототехникаЗандер ЛабсЭнкордТехнология
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5Vivo X300e тақдим этилди: 7200 мА•ч батарея ва Snapdragon 8 Ген 5Бугун, 09:57Сунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқдаСунъий интеллект воситалари суҳбатларни огоҳлантиришсиз ёппасига ёзиб олмоқдаБугун, 08:56Хитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиХитой дунёда илк бор денгиз тубидан 2000 МВ қувватли суперкабел ўтказдиБугун, 05:25Объект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиОбъект сифатида океанлар: олимлар кислород танқислигини асосий таҳдидларга қўшмоқчиБугун, 03:21Apple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиApple ўзининг биринчи ақлли кўзойнаклари тақдимотини кечиктирдиБугун, 02:22OpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиOpenAI Оқ уйга янги авлод сунъий интеллект моделини тақдим этадиБугун, 01:23
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Сунъий интеллект орқали вафот этганлар билан мулоқот: тадқиқот кутилмаган натижаларни берди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Хитойда гиперреалистик инсоннамо роботлар сотуви бошланди: Нархлар 146 минг долларгача
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Япония олимлари аккумуляторлар оламида инқилоб қилди: Литий-олтингугуртли батарея яратилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб