Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги гол

·40·Спорт
Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги гол

Ўзбекистон Суперлигаси 14-турининг навбатдаги учта учрашувида мезбон жамоалар тўлиқ устунлик қилди. «Локомотив» ва «Андижон» ишончли ғалабага эришган бўлса, ОКМК «Машъал»га қарши баҳс тақдирини қўшимча дақиқаларда ҳал этди.

Тақдим этилган натижаларга кўра, учрашувларда жами тўққизта гол урилди. Куннинг энг драматик воқеаси эса Олмалиқда содир бўлди — меҳмонлар ҳисобни очганига қарамай, сўнгги сўз майдон эгаларига тегишли бўлди.

Абдухолиқов «Локомотив»га йўл очиб берди

Тошкентда ўтган «Локомотив» — «Сўғдиёна» учрашувининг биринчи бўлимида ҳисоб очилмади. Асосий воқеалар танаффусдан кейин рўй берди.

57-дақиқада «Локомотив» пенальти ишлашга муваффақ бўлди. Тўп олдига келган Темурхўжа Абдухолиқов имкониятдан унумли фойдаланиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.

Орадан тўққиз дақиқа ўтиб, мезбонлар яна 11 метрлик жарима зарбасини амалга ошириш ҳуқуқини қўлга киритди. Абдухолиқов бу сафар ҳам адашмади ва шахсий дублини расмийлаштирди.

Иккита пенальтидан фойдаланган тажрибали ҳужумчи ўйин тақдирини амалда ҳал қилиб берди.

Қўшимча дақиқаларда Қувончбек Абраев «Локомотив»нинг учинчи голини киритди. «Сўғдиёна» Займовичнинг 90+6-дақиқадаги голи билан ҳисобни қисқартирди, аммо учрашувни қутқариш учун вақт қолмаган эди.

Якуний ҳисоб: «Локомотив» — «Сўғдиёна» 3:1.

Ушбу баҳс 27 июль куни ўтказилиши белгиланган Суперлига 14-тур учрашувларидан бири эди.

«Андижон» иккинчи бўлимда ғалабани таъминлади

«Бобур Арена»да «Андижон» турнир жадвалида юқори ўринларда бораётган «Бухоро»ни қабул қилди. Биринчи бўлимда жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилиб, дарвозалар дахлсизлигини сақлаб қолди.

54-дақиқада Одил Абдумажидов ҳисобни очди. Ушбу голдан кейин «Бухоро» ҳужумда фаолроқ ўйнашга уринди, бироқ майдон эгалари ҳимояда ишончли ҳаракат қилди.

Учрашувнинг 90-дақиқасида Ҳамидулло Каримов иккинчи голни киритиб, баҳсдаги интригага нуқта қўйди.

Якуний ҳисоб: «Андижон» — «Бухоро» 2:0.

«Андижон» нафақат уч очкони қўлга киритди, балки дарвозасини дахлсиз сақлаб, олдинги турдаги 3:3 ҳисобли сермаҳсул дурангдан кейин ҳимоядаги хатолардан тўғри хулоса чиқарганини кўрсатди. «Андижон» — «Бухоро» баҳси ҳам 14-тур тақвимидан жой олган эди.

«Машъал» Олмалиқда сенсацияга яқин эди

Куннинг энг кескин учрашуви ОКМК ва «Машъал» ўртасида кечди.

Турнир жадвалининг сўнгги поғонасида бораётган ғузорликлар 21-дақиқада кутилмаган тарзда ҳисобни очди. Эргаш Исмоиловнинг голи «Машъал»га меҳмонда муҳим устунлик тақдим этди.

Бироқ ОКМК жавобни узоқ куттирмади. 32-дақиқада Асадбек Собиржонов ҳисобни тенглаштириб, жамоасини ўйинга қайтарди.

Иккинчи бўлим давомида майдон эгалари ғалаба голини излади. «Машъал» эса ҳимояланиб, камида бир очкони сақлаб қолишга яқин турган эди.

Аммо 90+2-дақиқада Аброр Каримов ҳал қилувчи голни урди. Шу тариқа ОКМК қийин вазиятдан чиқиб, иродали ғалабага эришди.

Якуний ҳисоб: ОКМК — «Машъал» 2:1.

ОКМК — «Машъал» учрашуви Олмалиқда ўтказилиши ва 14-тур дастуридан жой олгани ПФЛ матч карточкасида ҳам кўрсатилган.

Учрашувларнинг тўлиқ натижалари

Учрашув

Ҳисоб

Гол муаллифлари

«Локомотив» — «Сўғдиёна»

3:1

Абдухолиқов 57-пен., 66-пен., Абраев 90+3 — Займович 90+6

«Андижон» — «Бухоро»

2:0

Абдумажидов 54, Каримов 90

ОКМК — «Машъал»

2:1

Собиржонов 32, Аброр Каримов 90+2 — Эргаш Исмоилов 21

Учта баҳсда қайд этилган асосий рақамлар

  • Учрашувлар сони — 3 та;

  • жами голлар — 9 та;

  • мезбонлар ғалабаси — 3 та;

  • пенальтидан урилган голлар — 2 та;

  • қўшимча дақиқалардаги голлар — 3 та;

  • дарвозасини дахлсиз сақлаган жамоа — «Андижон».

14-тур олдидан ОКМК 22, «Бухоро» 23, «Локомотив» 19 ва «Андижон» 17 очкога эга эди.

Тақдим этилган натижалар асосида ОКМК очколарини 25 тага, «Локомотив» 22 тага, «Андижон» эса 20 тага етказди. Бироқ турнинг қолган учрашувлари ўтказилмасидан жамоаларнинг якуний ўринлари ўзгариши мумкин.

Турнинг қаҳрамони ким бўлди?

Темурхўжа Абдухолиқов икки пенальтини аниқ бажариб, «Локомотив» ғалабасининг асосий меъморига айланди. «Андижон» эса жамоавий интизом ва ишончли ҳимоя эвазига муҳим уч очко олди.

Куннинг энг ҳиссиётли лаҳзаси шубҳасиз Олмалиқда кузатилди. «Машъал» очко олишга бир қадам қолганда, Аброр Каримовнинг 90+2-дақиқадаги зарбаси учрашув тақдирини ўзгартирди.

Суперлига 14-тури ҳали тўлиқ якунлангани йўқ, аммо ушбу учта учрашувнинг ўзиёқ турнинг интрига ва сўнгги дақиқаларгача давом этадиган курашларга бой бўлишини кўрсатди.

Сизнингча, куннинг энг яхши футболчиси Абдухолиқов бўлдими ёки ғалаба голини урган Аброр Каримовми?

ЛокомотивАндижонСўғдиёнаБухороАГМК
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)ЖЧ-2026нинг энг чиройли голи аниқланди: Шомуродовнинг голи 2-ўринда (видео)Бугун, 22:38Айюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиАйюб Буадди келажакда Реал Мадрид ёки Манчестер Сити даражасига чиқдимиБугун, 22:19Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Элдор Шомуродовнинг голи ЖЧ-2026да тарихий эътироф олди (видео)Бугун, 22:11Сиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиСиднй Лопес Кабрал Аргентина жамоасига урган голи учун соврин олдиБугун, 21:59Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Муҳаммад Салоҳ ва Besiktas музокаралари нима сабабдан тўхтатилди?Бугун, 21:19Реал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиРеал Мадрид Родрини трансфер қилиш имкониятига ижобий қарай бошладиБугун, 21:17
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Мундиалда бир дақиқа ҳам ўйнамаган ҳимоячи терма жамоа билан хайрлашди
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Фабио Каннаваро: "Бу ҳикоя тугамади, фақат битта афсусим бор"
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди
Конго сардори Ўзбекистоннинг заиф нуқталарини қандай топганини айтди