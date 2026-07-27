Суперлигада драма: уч ўйин, икки пенальти ва 90+2-даги гол
Ўзбекистон Суперлигаси 14-турининг навбатдаги учта учрашувида мезбон жамоалар тўлиқ устунлик қилди. «Локомотив» ва «Андижон» ишончли ғалабага эришган бўлса, ОКМК «Машъал»га қарши баҳс тақдирини қўшимча дақиқаларда ҳал этди.
Тақдим этилган натижаларга кўра, учрашувларда жами тўққизта гол урилди. Куннинг энг драматик воқеаси эса Олмалиқда содир бўлди — меҳмонлар ҳисобни очганига қарамай, сўнгги сўз майдон эгаларига тегишли бўлди.
Абдухолиқов «Локомотив»га йўл очиб берди
Тошкентда ўтган «Локомотив» — «Сўғдиёна» учрашувининг биринчи бўлимида ҳисоб очилмади. Асосий воқеалар танаффусдан кейин рўй берди.
57-дақиқада «Локомотив» пенальти ишлашга муваффақ бўлди. Тўп олдига келган Темурхўжа Абдухолиқов имкониятдан унумли фойдаланиб, жамоасини олдинга олиб чиқди.
Орадан тўққиз дақиқа ўтиб, мезбонлар яна 11 метрлик жарима зарбасини амалга ошириш ҳуқуқини қўлга киритди. Абдухолиқов бу сафар ҳам адашмади ва шахсий дублини расмийлаштирди.
Иккита пенальтидан фойдаланган тажрибали ҳужумчи ўйин тақдирини амалда ҳал қилиб берди.
Қўшимча дақиқаларда Қувончбек Абраев «Локомотив»нинг учинчи голини киритди. «Сўғдиёна» Займовичнинг 90+6-дақиқадаги голи билан ҳисобни қисқартирди, аммо учрашувни қутқариш учун вақт қолмаган эди.
Якуний ҳисоб: «Локомотив» — «Сўғдиёна» 3:1.
Ушбу баҳс 27 июль куни ўтказилиши белгиланган Суперлига 14-тур учрашувларидан бири эди.
«Андижон» иккинчи бўлимда ғалабани таъминлади
«Бобур Арена»да «Андижон» турнир жадвалида юқори ўринларда бораётган «Бухоро»ни қабул қилди. Биринчи бўлимда жамоалар эҳтиёткор ҳаракат қилиб, дарвозалар дахлсизлигини сақлаб қолди.
54-дақиқада Одил Абдумажидов ҳисобни очди. Ушбу голдан кейин «Бухоро» ҳужумда фаолроқ ўйнашга уринди, бироқ майдон эгалари ҳимояда ишончли ҳаракат қилди.
Учрашувнинг 90-дақиқасида Ҳамидулло Каримов иккинчи голни киритиб, баҳсдаги интригага нуқта қўйди.
Якуний ҳисоб: «Андижон» — «Бухоро» 2:0.
«Андижон» нафақат уч очкони қўлга киритди, балки дарвозасини дахлсиз сақлаб, олдинги турдаги 3:3 ҳисобли сермаҳсул дурангдан кейин ҳимоядаги хатолардан тўғри хулоса чиқарганини кўрсатди. «Андижон» — «Бухоро» баҳси ҳам 14-тур тақвимидан жой олган эди.
«Машъал» Олмалиқда сенсацияга яқин эди
Куннинг энг кескин учрашуви ОКМК ва «Машъал» ўртасида кечди.
Турнир жадвалининг сўнгги поғонасида бораётган ғузорликлар 21-дақиқада кутилмаган тарзда ҳисобни очди. Эргаш Исмоиловнинг голи «Машъал»га меҳмонда муҳим устунлик тақдим этди.
Бироқ ОКМК жавобни узоқ куттирмади. 32-дақиқада Асадбек Собиржонов ҳисобни тенглаштириб, жамоасини ўйинга қайтарди.
Иккинчи бўлим давомида майдон эгалари ғалаба голини излади. «Машъал» эса ҳимояланиб, камида бир очкони сақлаб қолишга яқин турган эди.
Аммо 90+2-дақиқада Аброр Каримов ҳал қилувчи голни урди. Шу тариқа ОКМК қийин вазиятдан чиқиб, иродали ғалабага эришди.
Якуний ҳисоб: ОКМК — «Машъал» 2:1.
ОКМК — «Машъал» учрашуви Олмалиқда ўтказилиши ва 14-тур дастуридан жой олгани ПФЛ матч карточкасида ҳам кўрсатилган.
Учрашувларнинг тўлиқ натижалари
Учрашув
Ҳисоб
Гол муаллифлари
«Локомотив» — «Сўғдиёна»
3:1
Абдухолиқов 57-пен., 66-пен., Абраев 90+3 — Займович 90+6
«Андижон» — «Бухоро»
2:0
Абдумажидов 54, Каримов 90
ОКМК — «Машъал»
2:1
Собиржонов 32, Аброр Каримов 90+2 — Эргаш Исмоилов 21
Учта баҳсда қайд этилган асосий рақамлар
Учрашувлар сони — 3 та;
жами голлар — 9 та;
мезбонлар ғалабаси — 3 та;
пенальтидан урилган голлар — 2 та;
қўшимча дақиқалардаги голлар — 3 та;
дарвозасини дахлсиз сақлаган жамоа — «Андижон».
14-тур олдидан ОКМК 22, «Бухоро» 23, «Локомотив» 19 ва «Андижон» 17 очкога эга эди.
Тақдим этилган натижалар асосида ОКМК очколарини 25 тага, «Локомотив» 22 тага, «Андижон» эса 20 тага етказди. Бироқ турнинг қолган учрашувлари ўтказилмасидан жамоаларнинг якуний ўринлари ўзгариши мумкин.
Турнинг қаҳрамони ким бўлди?
Темурхўжа Абдухолиқов икки пенальтини аниқ бажариб, «Локомотив» ғалабасининг асосий меъморига айланди. «Андижон» эса жамоавий интизом ва ишончли ҳимоя эвазига муҳим уч очко олди.
Куннинг энг ҳиссиётли лаҳзаси шубҳасиз Олмалиқда кузатилди. «Машъал» очко олишга бир қадам қолганда, Аброр Каримовнинг 90+2-дақиқадаги зарбаси учрашув тақдирини ўзгартирди.
Суперлига 14-тури ҳали тўлиқ якунлангани йўқ, аммо ушбу учта учрашувнинг ўзиёқ турнинг интрига ва сўнгги дақиқаларгача давом этадиган курашларга бой бўлишини кўрсатди.
Сизнингча, куннинг энг яхши футболчиси Абдухолиқов бўлдими ёки ғалаба голини урган Аброр Каримовми?
…