Yandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этди

·0·Авто
Yandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этди

Yandex Фабрика брендига тегишли Раскат туркумидаги янги флагман тоғ велосипедлари намойиш этилди. Раскат Лаб деб номланган мазкур туркум шаҳар кўчалари бўйлаб ҳам, мураккаб қишлоқ йўллари ҳамда текисликлардан ташқари тоғли ҳудудларда ҳам ҳаракатланиш учун мўлжалланган бўлиб, замонавий велоспорт ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

ixbt.com маълумотига кўра, янги қаторга иккита асосий модел киритилган бўлиб, улар Plus ҳамда Pro версияларидир. Ушбу моделлар узатмалар сони ва техник имкониятлари билан бир-биридан фарқ қилади, хусусан, Plus модели 11 тезликли узатмалар қутиси билан жиҳозланган бўлса, Pro версияси 12 тезликли тизимга эга.

Техник хусусиятлар ва имкониятлар

Ҳозирги кунда велосипед бозорида рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар ўз маҳсулотларининг ишончлилигига алоҳида эътибор қаратмоқда. Янги Раскат Лаб моделлари мустаҳкам алюминий рама, замонавий ҳаво амортизацион вилкаси ҳамда гидравлик дискли тормоз тизими билан таъминланган.

Муҳандислар вилка конструкциясини фойдаланувчининг вазнига мос равишда созлаш имконини яратган. Шунингдек, текис йўлда ёки баландликка кўтарилиш вақтида рул бошқарувидаги махсус ўтказгич ёрдамида амортизацияни бутунлай блоклаб қўйиш ҳам мумкин.

Дизайн ва қулайлик

Ишлаб чиқарувчи мутахассислари велосипед рамасининг геометриясини қайта ишлаб чиқиб, энг кўп юклама тушадиган қисмларини қўшимча равишда кучайтирган. Бу эса транспорт воситасининг хизмат муддатини узайтиришга хизмат қилади.

Замонавий дизайн талабларига мувофиқ, тормоз ва узатмани бошқариш симлари рама ичига яширилган бўлиб, ташқи кўринишни тартибли сақлайди. Шунингдек, конструкция кенглиги 2,4 дюймгача бўлган қопламали қалин покрышкаларни ўрнатиш имконини беради.

Харидорларга қулайлик яратиш мақсадида велосипедлар бўйи 165 сантиметрдан 198 сантиметргача бўлган фойдаланувчилар учун мўлжалланган уч хил ўлчамда таклиф этилади. Ташқи кўриниш учун эса олтита турли хил ранг вариантлари тайёрланган.

Бундан ташқари, алюминийнинг табиий рангини сақлаб қолувчи махсус қопламага эга бўлган атиги 100 нусхадан иборат чекланган (лимитланган) серия ҳам савдога чиқарилиши режалаштирилган. Манбага кўра, янги флагман тоғ велосипедлари нархи 80 минг рублдан бошланади.

YandexРаскат ЛабВелосипедТехнологияЯнгиликлар
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

ДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиДС автомобиллари Буюк Британияда рекорд даражада кам сотилдиБугун, 11:22BYD твердотел батареялар учун янги патент олдиBYD твердотел батареялар учун янги патент олдиБугун, 08:21BMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиBMW ходимларни қисқартириб, машиналар "миясини" Qualcommга топширадиБугун, 00:55Росатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиРосатом универсал Войт платформасидаги янги электромобилларни намойиш этдиКеча, 22:53Тенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиТенет T4 кроссовери ишлаб чиқарилиши тўхтатилдиКеча, 17:22Россияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиРоссияда илк водород поэзди 2027 йилда қатновни бошлайдиКеча, 16:24
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Авто янгиликлар

Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
Кобалт савдосини жонлантириш учун кредит шартлари енгиллаштирилди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
BYD бир марта қувватланишда 1000 км масофа босувчи янги аккумуляторни тақдим этди
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Chery электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Хитойда янги хавфсизлик даври
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Niva двигатели тарихга айланди: Lada Niva Legend янги моторга ўтмоқда
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
Toyota янгиланган Авалон седанини намойиш этди: Ташқи кўриниш ва техник хусусиятлар
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
АҚШ бозорида сенсация: рекорд даражада арзон электромобил сотувга чиқди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
BYD Сеагулл ўлчамлари кескин катталашди: янги авлод Dolphin даражасига етди
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси
Lada Azimut кроссовери: 150 от кучига эга турбо мотор ва автомат узатмалар қутиси