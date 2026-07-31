Yandex Фабрика флагман горный велосипедлар сериясини тақдим этди
Yandex Фабрика брендига тегишли Раскат туркумидаги янги флагман тоғ велосипедлари намойиш этилди. Раскат Лаб деб номланган мазкур туркум шаҳар кўчалари бўйлаб ҳам, мураккаб қишлоқ йўллари ҳамда текисликлардан ташқари тоғли ҳудудларда ҳам ҳаракатланиш учун мўлжалланган бўлиб, замонавий велоспорт ихлосмандлари эътиборини тортмоқда. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
ixbt.com маълумотига кўра, янги қаторга иккита асосий модел киритилган бўлиб, улар Plus ҳамда Pro версияларидир. Ушбу моделлар узатмалар сони ва техник имкониятлари билан бир-биридан фарқ қилади, хусусан, Plus модели 11 тезликли узатмалар қутиси билан жиҳозланган бўлса, Pro версияси 12 тезликли тизимга эга.
Техник хусусиятлар ва имкониятларҲозирги кунда велосипед бозорида рақобат кучайиб бораётган бир пайтда, ишлаб чиқарувчилар ўз маҳсулотларининг ишончлилигига алоҳида эътибор қаратмоқда. Янги Раскат Лаб моделлари мустаҳкам алюминий рама, замонавий ҳаво амортизацион вилкаси ҳамда гидравлик дискли тормоз тизими билан таъминланган.
Муҳандислар вилка конструкциясини фойдаланувчининг вазнига мос равишда созлаш имконини яратган. Шунингдек, текис йўлда ёки баландликка кўтарилиш вақтида рул бошқарувидаги махсус ўтказгич ёрдамида амортизацияни бутунлай блоклаб қўйиш ҳам мумкин.
Дизайн ва қулайликИшлаб чиқарувчи мутахассислари велосипед рамасининг геометриясини қайта ишлаб чиқиб, энг кўп юклама тушадиган қисмларини қўшимча равишда кучайтирган. Бу эса транспорт воситасининг хизмат муддатини узайтиришга хизмат қилади.
Замонавий дизайн талабларига мувофиқ, тормоз ва узатмани бошқариш симлари рама ичига яширилган бўлиб, ташқи кўринишни тартибли сақлайди. Шунингдек, конструкция кенглиги 2,4 дюймгача бўлган қопламали қалин покрышкаларни ўрнатиш имконини беради.
Харидорларга қулайлик яратиш мақсадида велосипедлар бўйи 165 сантиметрдан 198 сантиметргача бўлган фойдаланувчилар учун мўлжалланган уч хил ўлчамда таклиф этилади. Ташқи кўриниш учун эса олтита турли хил ранг вариантлари тайёрланган.
Бундан ташқари, алюминийнинг табиий рангини сақлаб қолувчи махсус қопламага эга бўлган атиги 100 нусхадан иборат чекланган (лимитланган) серия ҳам савдога чиқарилиши режалаштирилган. Манбага кўра, янги флагман тоғ велосипедлари нархи 80 минг рублдан бошланади.
…