Ўзбекистон топ-8да: жаҳоннинг кучли олтилигига кириши учун 1 очко керак

·15·Спорт
Ўзбекистон топ-8да: жаҳоннинг кучли олтилигига кириши учун 1 очко керак

Ўзбекистон шахмати жаҳон рейтингида яна бир поғона юқорилади. FIDE’нинг 2026 йил август ойи учун эълон қилган федерациялар рейтингида мамлакатимиз 2626 ўртача балл билан 8-ўринни эгаллади.

Энг қизиқ жиҳати — Ўзбекистонни 6 ва 7-поғоналардаги Озарбайжон ҳамда Украинадан атиги бир рейтинг очкоси ажратиб турибди. Франция ва Нидерландия эса Ўзбекистондан кейинги ўринларда қолган.

Ўзбекистон бир поғона юқорилади

Халқаро шахмат федерациясининг «Top Federations Open» рейтинги мамлакатдаги энг юқори рейтингга эга 10 нафар шахматчининг ўртача кўрсаткичи асосида шакллантирилади. Демак, бу фақат бир ёки икки юлдузнинг эмас, балки бутун миллий шахмат мактабининг умумий кучини кўрсатади.

Аввалги ойда 9-ўринда турган Ўзбекистон август рейтингида бир поғона кўтарилиб, кучли саккизликка кирди.

Миллий федерациянинг топ-10 шахматчиси ўртача рейтинги:

2626 балл.

Бу натижа Ўзбекистонни Германия, Озарбайжон ва Украина каби анъанавий кучли шахмат мамлакатларига жуда яқинлаштирди.

Кучли олтиликка атиги бир очко қолди

Рейтингдаги рақобат айниқса 5–9-ўринлар оралиғида жуда зич.

Германиянинг кўрсаткичи — 2634 балл. Озарбайжон ва Украинада 2627 баллдан бор. Ўзбекистон эса 2626 балл билан уларнинг ортидан келмоқда.

Фарқлар қуйидагича:

  • Германиягача — 8 балл;

  • Озарбайжон ва Украинагача — 1 балл;

  • Франциядан устунлик — 3 балл;

  • Нидерландиядан устунлик — 13 балл.

Шу тариқа, топ-10 шахматчилардан бир ёки икки нафарининг рейтингидаги кичик ўсиш ҳам Ўзбекистонни бир вақтнинг ўзида 6-ўрингача олиб чиқиши мумкин.

Жаҳоннинг энг кучли 10 шахмат федерацияси

Ўрин

Мамлакат

Топ-10 ўртача рейтинги

1

АҚШ

2723

2

Ҳиндистон

2705

3

Хитой

2663

4

Россия

2641

5

Германия

2634

6

Озарбайжон

2627

7

Украина

2627

8

Ўзбекистон

2626

9

Франция

2623

10

Нидерландия

2613

АҚШ 2723 балл билан рейтинг пешқадами бўлиб турибди. Ҳиндистон 2705 балл билан иккинчи, Хитой эса 2663 балл билан учинчи ўринни эгаллаган.

Ўзбекистоннинг АҚШдан фарқи 97 баллни ташкил этади. Бироқ Европанинг бир қатор кучли шахмат давлатлари билан орадаги масофа деярли йўқолган.

Натижа фақат икки етакчига боғлиқ эмас

Ўзбекистон шахмати сўнгги йилларда Жавоҳир Синдаров ва Нодирбек Абдусатторовнинг юқори натижалари билан кўп тилга олинмоқда. Бироқ федерациялар рейтингида мамлакатнинг энг кучли 10 нафар шахматчиси ҳисобга олинади.

Шу сабаб 8-ўрин миллий шахматда кучли захира шаклланганини ҳам англатади. Рейтинг ўсиши учун фақат етакчилар эмас, кейинги саккиз нафар гроссмейстернинг натижалари ҳам муҳим.

Бу тизимда:

  • битта юлдузнинг жуда юқори рейтинги етарли эмас;

  • камида 10 нафар кучли шахматчи зарур;

  • ҳар бир халқаро турнирдаги рейтинг ўзгариши умумий кўрсаткичга таъсир қилади;

  • ёш гроссмейстерларнинг ўсиши федерацияни юқорига олиб чиқади.

Демак, Ўзбекистоннинг кучли саккизликка кириши алоҳида шахматчиларнинг эмас, миллий мактабдаги умумий ўсиш натижасидир.

Франция ва Нидерландия ортда қолди

Францияда Алиреза Фирузжа, Нидерландияда эса Аниш Гири сингари жаҳон элитаси вакиллари бор. Шунга қарамай, мамлакатларнинг топ-10 шахматчиси бўйича ўртача рейтинги Ўзбекистонникидан паст бўлиб чиқди.

Ўзбекистон:

  • Франциядан 3 балл;

  • Нидерландиядан 13 балл олдинда.

Бу фарқ катта эмас. Шунинг учун топ-10даги ҳар бир шахматчининг кейинги мусобақалардаги натижаси мамлакатлар ўрнини ўзгартириб юбориши мумкин.

Энди асосий мақсад — топ-6

Рейтингдаги ҳозирги ҳолат Ўзбекистон учун янги мақсадни белгилаб бермоқда. Топ-5га кириш учун Германия билан 8 баллик фарқни ёпиш керак. Кучли олтиликка чиқиш учун эса атиги бир балл етишмаяпти.

Бунга эришиш учун топ-10 таркибидаги шахматчилар халқаро турнирларда рейтинг йўқотмасдан, барқарор очко тўплаши зарур. Айниқса, ёш гроссмейстерларнинг 2600 ва ундан юқори чегараларда мустаҳкамланиши ҳал қилувчи аҳамиятга эга бўлади.

Август рейтинги Ўзбекистон энди жаҳон шахматининг истиқболли эмас, амалдаги етакчи давлатларидан бирига айланганини кўрсатди. Навбатдаги қадам эса жуда яқин — мамлакатни кучли олтиликдан атиги бир рейтинг очкоси ажратиб турибди.

Сизнингча, Ўзбекистон яқин ойларда жаҳоннинг кучли бешлигига ҳам кира оладими? Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани спорт ишқибозларига Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқларда улашинг!

Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан мухокама килингЯнгиликни тахлил килинг, фойдали маслихатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«ПСЖ» Googlе билан ҳамкорлик қилишга ўтди: Gemini клуб ёрдамчиси бўлди«ПСЖ» Googlе билан ҳамкорлик қилишга ўтди: Gemini клуб ёрдамчиси бўлдиБугун, 22:22«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этди«Сурхон» сафарда «Қўқон-1912»ни кичик ҳисобда мағлуб этдиБугун, 22:16«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!«Насаф» Олмалиқда ОКМКни мағлуб этди: мусобақа жадвали янада қизиди!Бугун, 22:1112 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)Бугун, 22:01Жаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакрашЖаҳонгир Ўрозов «Рубин»да: янги тарих ва катта молиявий сакрашБугун, 20:58Родри «Реал»га яқинлашдими? 80 миллионлик тўсиқ қолди...Родри «Реал»га яқинлашдими? 80 миллионлик тўсиқ қолди...Бугун, 20:46
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ўзбек ҳимоячиси Бундеслигага йўл олмоқда: Трансфер нархи маълум бўлди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда