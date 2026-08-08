Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкин
Бешиктош клуби Ювентус ярим ҳимоячиси Артур Мелога қизиқиш билдирмоқда, янги бош мураббий Винсензо Италиано эса раҳбариятдан футболчи трансфери бўйича музокараларни бошлашни сўраган. 1996 йилда туғилган бразилиялик футболчининг Ювентусдаги келажаги таркибдаги кучли рақобат ва ўзгаришлар сабаб ноаниқ бўлиб қолмоқда.
Туркиянинг Бешиктош клуби Ювентус ярим ҳимоячиси Артур Мелога қизиқиш билдирмоқда. Ла Gazzetta делло Sport хабар беришича, жамоанинг янги бош мураббийи Винсензо Италиано ўз вақтида Фиорентинада бирга ишлаган бразилиялик футболчини трансфер қилишни талаб қилмоқда ва раҳбариятдан музокараларни бошлашни сўраган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Маълумки, 1996 йилда туғилган таянч ярим ҳимоячиси ўз фаолияти давомида кўплаб жамоаларни ўзгартирди. Гремио сафидаги ижара муддатидан сўнг Турдинга қайтган Артур ҳозирда Ювентуснинг ёзги ўқув-машғулот йиғинида қатнашмоқда. У Луциано Спаллетти раҳбарлигида мураббийлар штабининг ишончини қозонишга ҳаракат қилмоқда.
Винсензо Италиано омилиБешиктош вариантининг жиддийлашишига асосий сабаб — бу айнан Винсензо Италианонинг мавжудлигидир. Мутахассис Артур Мелонинг имкониятларини жуда яхши билади, чунки улар аввалроқ Фиорентинада бирга муваффақиятли фаолият олиб боришган. Айнан шу даврда футболчи ўзининг барқарор ўйини ва майдондаги техник фазилатларини намойиш эта олганди.
Италиялик мураббий қўл остида ишлаш тажрибаси Артур учун Туркияга кўчиб ўтиш қарорини қабул қилишда муҳим омил бўлиши мумкин. Мураббий футболчининг хусусиятларини тўла тушунади ва унга майдонда керакли эркинликни таъминлай олади. Бу эса ярим ҳимоячига яна ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаб олиш имконини беради.
Ювентусдаги ноаниқликТурин клубида рақобат кучли эканлиги ва таркибдаги ўзгаришлар туфайли Артур Мелонинг жамоада қолиши сўроқ остида турибди. Шартнома шартлари ва клуб эҳтиёжларидан келиб чиқиб, раҳбарият келгусидаги таклифларни диққат билан кўриб чиқишга мажбур. Ҳозирча Туркиядан расмий ва аниқ таклиф келиб тушмаган бўлса-да, музокаралар бошланиши эҳтимоли юқори.
Айни дамда бразилиялик футболчи бутун эътиборини ёзги машғулотларга ва Луциано Спаллеттининг кўрсатмаларига қаратган. Унинг келажаги ҳали тўлиқ ҳал этилмаган: бир томонда Турин клубида ўз ўрни учун курашиш имконияти турса, иккинчи томондан Винсензо Италиано билан янги саргузашт бошлаш варианти турибди.
…