Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкин

·23·Спорт
Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкин
Қисқача

Бешиктош клуби Ювентус ярим ҳимоячиси Артур Мелога қизиқиш билдирмоқда, янги бош мураббий Винсензо Италиано эса раҳбариятдан футболчи трансфери бўйича музокараларни бошлашни сўраган. 1996 йилда туғилган бразилиялик футболчининг Ювентусдаги келажаги таркибдаги кучли рақобат ва ўзгаришлар сабаб ноаниқ бўлиб қолмоқда.

Туркиянинг Бешиктош клуби Ювентус ярим ҳимоячиси Артур Мелога қизиқиш билдирмоқда. Ла Gazzetta делло Sport хабар беришича, жамоанинг янги бош мураббийи Винсензо Италиано ўз вақтида Фиорентинада бирга ишлаган бразилиялик футболчини трансфер қилишни талаб қилмоқда ва раҳбариятдан музокараларни бошлашни сўраган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Маълумки, 1996 йилда туғилган таянч ярим ҳимоячиси ўз фаолияти давомида кўплаб жамоаларни ўзгартирди. Гремио сафидаги ижара муддатидан сўнг Турдинга қайтган Артур ҳозирда Ювентуснинг ёзги ўқув-машғулот йиғинида қатнашмоқда. У Луциано Спаллетти раҳбарлигида мураббийлар штабининг ишончини қозонишга ҳаракат қилмоқда.

Винсензо Италиано омили

Бешиктош вариантининг жиддийлашишига асосий сабаб — бу айнан Винсензо Италианонинг мавжудлигидир. Мутахассис Артур Мелонинг имкониятларини жуда яхши билади, чунки улар аввалроқ Фиорентинада бирга муваффақиятли фаолият олиб боришган. Айнан шу даврда футболчи ўзининг барқарор ўйини ва майдондаги техник фазилатларини намойиш эта олганди.

Италиялик мураббий қўл остида ишлаш тажрибаси Артур учун Туркияга кўчиб ўтиш қарорини қабул қилишда муҳим омил бўлиши мумкин. Мураббий футболчининг хусусиятларини тўла тушунади ва унга майдонда керакли эркинликни таъминлай олади. Бу эса ярим ҳимоячига яна ўзининг энг яхши спорт формасини тиклаб олиш имконини беради.

Ювентусдаги ноаниқлик

Турин клубида рақобат кучли эканлиги ва таркибдаги ўзгаришлар туфайли Артур Мелонинг жамоада қолиши сўроқ остида турибди. Шартнома шартлари ва клуб эҳтиёжларидан келиб чиқиб, раҳбарият келгусидаги таклифларни диққат билан кўриб чиқишга мажбур. Ҳозирча Туркиядан расмий ва аниқ таклиф келиб тушмаган бўлса-да, музокаралар бошланиши эҳтимоли юқори.

Айни дамда бразилиялик футболчи бутун эътиборини ёзги машғулотларга ва Луциано Спаллеттининг кўрсатмаларига қаратган. Унинг келажаги ҳали тўлиқ ҳал этилмаган: бир томонда Турин клубида ўз ўрни учун курашиш имконияти турса, иккинчи томондан Винсензо Италиано билан янги саргузашт бошлаш варианти турибди.

Артур МелоЮвентусБешиктошВинсензо ИталианоТрансфер
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16Милан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиМилан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиБугун, 20:15Лучиано Спаллетти: Интер биздан кўра жамоавийроқ ўйин кўрсатдиЛучиано Спаллетти: Интер биздан кўра жамоавийроқ ўйин кўрсатдиБугун, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)