Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришди
Челси мавсумолди тайёргарлик доирасида Жакарта шаҳрида Милан устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Жоау Педро биринчи бўлим охирида ва иккинчи бўлим бошида гол уриб, дубл қайд етди. 50-дақиқада Моисес Кайседо жарима майдончаси ташқарисидан чиройли гол билан учрашувга якун ясади. Мазкур ғалаба Челси учун Ювентус (1:0) ва Тоттенхем (2:1) жамоаларидан учралган мағлубиятлардан кейинги тикланиш нуқтаси бўлди.
Англия Премер-лигасининг етакчи жамоаларидан бири бўлган Челси мавсумолди тайёргарлик доирасида Жакартада Милан клубига қарши майдонга чиқиб, ишончли 3:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, ушбу учрашув Лондон жамоаси учун аввалги омадсизликлардан кейин ўзига келиш ва ишончни тиклаш йўлидаги муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ўйин бошланишидаёқ мураббийлар штаби томонидан қўлланилган қизиқарли тактик ўзгаришлар ўйин тақдирига таъсир кўрсатди. Жумладан, Италия терма жамоаси аъзоси Марко Палестра кутилмаганда чап қанот ҳимоячиси позициясида ҳаракат қилди ва ўз вазифасини аъло даражада бажариб, рақиб ҳимоясига доимий равишда хавф туғдирди.
Биринчи бўлимдаги бурилиш ва Жоау Педро голлариМилан сафида Рафаел Леао ва Лука Модрич ёзги мавсумда илк бор асосий таркибда майдонга тушган бўлса-да, Кристиан Пулишич ҳамда Сантиаго Гименез каби асосий футболчиларнинг йўқлиги жамоа ўйинига ўз таъсирини ўтказмай қолмади. Челси илк дақиқалардан фаолроқ ҳаракат қилиб, рақиб дарвозаси олдида вазиятлар яратди.
Бўлим охирларида марказда устунликни ўрнатган Моисес Кайседо бурчакдан тўпни жарима майдончасига узатиб берди. Ҳимоячилар эътиборидан четда қолган Жоау Педро эса бош билан аниқ зарба бериб, ҳисобни очди ва жамоасини олдинга олиб чиқди.
Иккинчи бўлимдаги устунлик ва Кайседонинг шедевр голиИккинчи бўлим бошланиши билан Челси ўз устунлигини янада мустаҳкамлади. Беллашув иккинчи бўлимининг илк сонияларидаёқ Педро Нето орқа устун томон хавфли узатма амалга оширди, бу ерда бўш қолган Жоау Педро тўпни яқин масофадан дарвозага киритиб, ўзининг учрашусдаги иккинчи голини нишонлади.
Учрашувдаги сўнгги нуқта 50-дақиқада қўйилган бўлиб, у оқшомнинг энг чиройли лаҳзасига айланди. Милан ҳимоячилари бурчак тўпидан кейин тўпни майдондан тўлиқ чиқариб юбора олмади, натижада Челси сардори Моисес Кайседо жарима майдончаси ташқарисидан оёқнинг ташқи қисми билан тўпни тўғридан-тўғри узоқ бурчакка бураб, ажойиб гол урди.
Мазкур ғалаба Челси учун олдинги ўйинлардаги Ювентус (1:0) ва Тоттенхем (2:1) жамоаларидан учралган мағлубиятлардан кейин ўзига келиш ва психологик жиҳатдан тикланиб олишда ҳал қилувчи аҳамият касб этди.
…