Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришди

·26·Спорт
Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришди
Қисқача

Челси мавсумолди тайёргарлик доирасида Жакарта шаҳрида Милан устидан 3:0 ҳисобида ғалаба қозонди. Жоау Педро биринчи бўлим охирида ва иккинчи бўлим бошида гол уриб, дубл қайд етди. 50-дақиқада Моисес Кайседо жарима майдончаси ташқарисидан чиройли гол билан учрашувга якун ясади. Мазкур ғалаба Челси учун Ювентус (1:0) ва Тоттенхем (2:1) жамоаларидан учралган мағлубиятлардан кейинги тикланиш нуқтаси бўлди.

Англия Премер-лигасининг етакчи жамоаларидан бири бўлган Челси мавсумолди тайёргарлик доирасида Жакартада Милан клубига қарши майдонга чиқиб, ишончли 3:0 ҳисобидаги ғалабани қўлга киритди. Goal.com хабар беришича, ушбу учрашув Лондон жамоаси учун аввалги омадсизликлардан кейин ўзига келиш ва ишончни тиклаш йўлидаги муҳим қадам бўлди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ўйин бошланишидаёқ мураббийлар штаби томонидан қўлланилган қизиқарли тактик ўзгаришлар ўйин тақдирига таъсир кўрсатди. Жумладан, Италия терма жамоаси аъзоси Марко Палестра кутилмаганда чап қанот ҳимоячиси позициясида ҳаракат қилди ва ўз вазифасини аъло даражада бажариб, рақиб ҳимоясига доимий равишда хавф туғдирди.

Биринчи бўлимдаги бурилиш ва Жоау Педро голлари

Милан сафида Рафаел Леао ва Лука Модрич ёзги мавсумда илк бор асосий таркибда майдонга тушган бўлса-да, Кристиан Пулишич ҳамда Сантиаго Гименез каби асосий футболчиларнинг йўқлиги жамоа ўйинига ўз таъсирини ўтказмай қолмади. Челси илк дақиқалардан фаолроқ ҳаракат қилиб, рақиб дарвозаси олдида вазиятлар яратди.

Бўлим охирларида марказда устунликни ўрнатган Моисес Кайседо бурчакдан тўпни жарима майдончасига узатиб берди. Ҳимоячилар эътиборидан четда қолган Жоау Педро эса бош билан аниқ зарба бериб, ҳисобни очди ва жамоасини олдинга олиб чиқди.

Иккинчи бўлимдаги устунлик ва Кайседонинг шедевр голи

Иккинчи бўлим бошланиши билан Челси ўз устунлигини янада мустаҳкамлади. Беллашув иккинчи бўлимининг илк сонияларидаёқ Педро Нето орқа устун томон хавфли узатма амалга оширди, бу ерда бўш қолган Жоау Педро тўпни яқин масофадан дарвозага киритиб, ўзининг учрашусдаги иккинчи голини нишонлади.

Учрашувдаги сўнгги нуқта 50-дақиқада қўйилган бўлиб, у оқшомнинг энг чиройли лаҳзасига айланди. Милан ҳимоячилари бурчак тўпидан кейин тўпни майдондан тўлиқ чиқариб юбора олмади, натижада Челси сардори Моисес Кайседо жарима майдончаси ташқарисидан оёқнинг ташқи қисми билан тўпни тўғридан-тўғри узоқ бурчакка бураб, ажойиб гол урди.

Мазкур ғалаба Челси учун олдинги ўйинлардаги Ювентус (1:0) ва Тоттенхем (2:1) жамоаларидан учралган мағлубиятлардан кейин ўзига келиш ва психологик жиҳатдан тикланиб олишда ҳал қилувчи аҳамият касб этди.

ЧелсиМиланМоисес КайседоЖоау ПедроФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиЛучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирдиБугун, 20:58Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16Милан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиМилан таркибни тозалашда давом этмоқда: Томори ва Фофана сотувга қўйилдиБугун, 20:15Лучиано Спаллетти: Интер биздан кўра жамоавийроқ ўйин кўрсатдиЛучиано Спаллетти: Интер биздан кўра жамоавийроқ ўйин кўрсатдиБугун, 19:58
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)