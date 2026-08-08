Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирди

·24·Спорт
Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирди
Қисқача

Ювентус мураббийи Лучано Спаллетти Интерга қарши 1:2 ҳисобидаги ўртоқлик учрашувидан сўнг дарвозабон Мишел Ди Грегорионинг ўйинини баҳолади. У дарвозабон узоқ масофадан йўлланган қийин зарбаларни қайтарганини, бироқ иккинчи голда хатога йўл қўйилган бўлиши мумкинлигини айтди. Мишел Ди Грегорио баҳс давомида бир нечта мураккаб вазиятларда жамоасини қутқариб қолди.

Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган принципиал Дербй дъИталиа учрашувида Ювентус клуби Интерга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур ўртоқлик ўйинидан сўнг Турин жамоаси бош мураббийи Лучано Спаллетти дарвозабон Мишел Ди Грегорионинг ҳаракатларига алоҳида баҳо берди. Мутахассис посбоннинг айрим вазиятлардаги хатоларига эътибор қаратиб, иккинчи голда уни қайтариш имконияти бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Gazzetta.ит нашри хабар қилишича, учрашувни тўлиқ асосий таркибда ўтказган Мишел Ди Грегорио баҳс давомида бир нечта мураккаб вазиятларда жамоасини қутқариб қолди. Бироқ Интер футболчиси Димарко киритган илк голда дарвозабон тўпга сакрашда бироз кечикди. Шунингдек, Диуф томонидан йўлланган иккинчи зарбани қайтаришдаги ҳаракатлар ҳам бироз омадсиз чиқди ва тўп тўрга бориб тушди.

Мураббийнинг дарвозабон ўйинига берган баҳоси

Ўйиндан кейинги матбуот анжуманида Лучано Спаллетти ўз дарвозабонини қўллаб-қувватлаш билан бирга, танқидий фикрларни ҳам яширмади. Унинг сўзларига кўра, дарвозабон узоқ масофадан йўлланган икки-учта қийин зарбаларни бартараф этишда яхши ҳаракат қилган, бироқ иккинчи гол вазиятида хатога йўл қўйилган бўлиши мумкин.

Спаллетти вазиятни изоҳларар экан: "Менга туюлишича, Ди Грегорио жуда қийин вазиятлардаги узоқ масофадан келган зарбаларни қайтаришда яхши ўйнади, кейин эса балки иккинчи голни сақлаб қолиш мумкин эди. Лекин бундай ҳолатлар содир бўлиб туради, чунки зарба яқин масофадан берилганди", — дея таъкидлаб ўтди.

Трансфер бозори ва келажакдаги режалар

Учрашув якунида бош мураббий жамоанинг трансфер бозоридаги ҳаракатлари ҳақида ҳам қисқача тўхталиб ўтди. Унинг айтишича, клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўз ғояларига мос равишда таркибни кучайтириш устида фаол иш олиб бормоқда.

Юқори мақсадларни кўзлаган туринликлар мавсумолди тайёргарлик жараёнларини давом эттирмоқда. Ушбу ўртоқлик учрашуви мураббийлар штабига мавсум бошланишидан олдин жамоанинг кучли ва заиф томонларини яна бир бор таҳлил қилиб олиш учун қулай имконият яратди.

ЮвентусИнтерЛучано СпаллеттиМишел Ди ГрегориоИталия футболи
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!«Нефтчи»дан даҳшатли шоу: Фарғоналиклар «Қизилқум»ни 5:0 ҳисобида тор-мор этди!Бугун, 21:26Маркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиМаркус Рэшфорднинг тақдири: сотиш ёки иккинчи имкониятмиБугун, 21:19Челси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиЧелси Жакарта шаҳрида Милан устидан йирик ғалабага эришдиБугун, 20:39Артур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинАртур Мело фаолиятини Туркияда давом эттириши мумкинБугун, 20:35«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!«Барселона» юлдузи «ПСЖ»га ўтмоқда: "шов-шув"ли трансфер тафсилотлари!Бугун, 20:30Ферран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаФерран Торрес Барселона билан хайрлашиб, Парижга йўл олишни хоҳламоқдаБугун, 20:16
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)