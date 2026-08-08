Лучано Спаллетти Мишел Ди Грегорионинг ўйини ҳақида фикр билдирди
Ювентус мураббийи Лучано Спаллетти Интерга қарши 1:2 ҳисобидаги ўртоқлик учрашувидан сўнг дарвозабон Мишел Ди Грегорионинг ўйинини баҳолади. У дарвозабон узоқ масофадан йўлланган қийин зарбаларни қайтарганини, бироқ иккинчи голда хатога йўл қўйилган бўлиши мумкинлигини айтди. Мишел Ди Грегорио баҳс давомида бир нечта мураккаб вазиятларда жамоасини қутқариб қолди.
Австралиянинг Перт шаҳрида бўлиб ўтган принципиал Дербй дъИталиа учрашувида Ювентус клуби Интерга 1:2 ҳисобида имкониятни бой берди. Мазкур ўртоқлик ўйинидан сўнг Турин жамоаси бош мураббийи Лучано Спаллетти дарвозабон Мишел Ди Грегорионинг ҳаракатларига алоҳида баҳо берди. Мутахассис посбоннинг айрим вазиятлардаги хатоларига эътибор қаратиб, иккинчи голда уни қайтариш имконияти бўлганини таъкидлади. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Gazzetta.ит нашри хабар қилишича, учрашувни тўлиқ асосий таркибда ўтказган Мишел Ди Грегорио баҳс давомида бир нечта мураккаб вазиятларда жамоасини қутқариб қолди. Бироқ Интер футболчиси Димарко киритган илк голда дарвозабон тўпга сакрашда бироз кечикди. Шунингдек, Диуф томонидан йўлланган иккинчи зарбани қайтаришдаги ҳаракатлар ҳам бироз омадсиз чиқди ва тўп тўрга бориб тушди.
Мураббийнинг дарвозабон ўйинига берган баҳосиЎйиндан кейинги матбуот анжуманида Лучано Спаллетти ўз дарвозабонини қўллаб-қувватлаш билан бирга, танқидий фикрларни ҳам яширмади. Унинг сўзларига кўра, дарвозабон узоқ масофадан йўлланган икки-учта қийин зарбаларни бартараф этишда яхши ҳаракат қилган, бироқ иккинчи гол вазиятида хатога йўл қўйилган бўлиши мумкин.
Спаллетти вазиятни изоҳларар экан: "Менга туюлишича, Ди Грегорио жуда қийин вазиятлардаги узоқ масофадан келган зарбаларни қайтаришда яхши ўйнади, кейин эса балки иккинчи голни сақлаб қолиш мумкин эди. Лекин бундай ҳолатлар содир бўлиб туради, чунки зарба яқин масофадан берилганди", — дея таъкидлаб ўтди.
Трансфер бозори ва келажакдаги режаларУчрашув якунида бош мураббий жамоанинг трансфер бозоридаги ҳаракатлари ҳақида ҳам қисқача тўхталиб ўтди. Унинг айтишича, клуб раҳбарияти ва мураббийлар штаби ўз ғояларига мос равишда таркибни кучайтириш устида фаол иш олиб бормоқда.
Юқори мақсадларни кўзлаган туринликлар мавсумолди тайёргарлик жараёнларини давом эттирмоқда. Ушбу ўртоқлик учрашуви мураббийлар штабига мавсум бошланишидан олдин жамоанинг кучли ва заиф томонларини яна бир бор таҳлил қилиб олиш учун қулай имконият яратди.
…