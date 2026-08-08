NASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлди
NASA Халқаро космик стансияга юборилган ноутбукларни ягона қувват стандартига мослаштириб, уларга Каннон плуг деб номланувчи айлана шаклидаги улагич ўрнатган. Бунинг учун компютерлардаги орбитал стансияда кераксиз бўлган телефон модеми олиб ташланган ва унинг жойига МКС доимий ток манбаига уланадиган қисм қўйилган. Бу ечим ҳар бир ноутбук учун алоҳида қувват блоки, кабел ва ўтказгичларни сақлаш заруратини бартараф этган.
Халқаро космик станцияга юбориладиган ноутбуклар ўтмишда NASA мутахассислари томонидан махсус модификациядан ўтказилган. Космик техника ишқибози Жорж Рауш NASA кўргазма марказида ана шундай ноёб компьютерлардан бирини ўрганиб чиқиб, унинг ўзига хос жиҳатларини омма эътиборига ҳавола қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.
Ноутбуклар нима учун ўзгартирилган?ixbt.com маълумотига кўра, космосекспертлар станцияга жўнатиладиган турли русумдаги ноутбукларни ягона стандартга келтиришга мажбур бўлган. Барча компьютерлар борт электр тармоғига бир хил уланиши учун уларга стандарт айлана шаклидаги Каннон плуг деб номланувчи қувват улагичи ўрнатилган. Одатий маркали зарядлаш қурилмалари эса бутунлай олиб ташланган.
Ушбу амалий ечим космик станция шароитида муҳим аҳамият касб этган. Агар бундай мослаштириш бажарилмаганда, ҳар бир алоҳида компьютер учун ўзининг блок-питанияси, кабеллари ва ўтказгичларини сақлаш талаб этилар эди. Маълумки, космосда ҳар бир ортиқча масса ва ускуналар ортиқча юкламани келтириб чиқаради.
Муҳандислар янги қувват улагичини ўрнатиш учун ноутбуклардаги ўрнатилган телефон модемининг бўш жойидан фойдаланганлар. Орбитал станцияда мутлақо фойдасиз бўлган модем порти олиб ташланиб, унинг ўрнига МКС доимий ток манбаига тўғридан-тўғри уланувчи қисм ўрнатилган.
Тарихий тафсилотлар ва техник хусусиятларТарихий маълумотларга таянилса, ТинкПад ва бошқа компьютерларни космик миссиялар учун тайёрлаш ва модификация қилиш ишларини Lockheed Martin компанияси шартнома асосида амалга оширган. Компьютерларда телефон модемининг мавжудлигининг ўзиёқ уларнинг нақадар қадимий эканидан далолат беради.
Эслатиб ўтамиз, ХКС қурилиши 1990-йилларнинг охирларида бошланган бўлиб, ўша даврда модемлар ноутбукларнинг ажралмас қисми ҳисобланган. Станциянинг илк узоқ муддатли экипажлари эса 2000-йилда ўз фаолиятини бошлаган эди. Шунингдек, дастлабки МКС алоқа инфратузилмасининг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, борт тизимларининг айримлари учун авиация ва космик техникада қўлланиладиган МИЛ-СТД-1553 маълумотлар узатиш шинасидан фойдаланилган.
Ушбу ноутбуклар тарихи фақат техник нуқтаи назардан эмас, балки архив ҳужжатлари нуқтаи назаридан ҳам қизиқарлидир. Жорж Раушнинг таъкидлашича, бугунги кунда бундай модификациялар ҳақидаги бирламчи ҳужжатларни топиш жуда қийинлашган. Кўргазма марказида бу борадаги маълумотлар камчиликни ташкил этади, муҳандис олдин фойдаланган интернет-манбаларнинг айримлари эса аллақачон йўқолиб кетган.
…