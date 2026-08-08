NASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлди

·24·Техно
NASA космосга юборилган ноутбукларни қандай ўзгартиргани маълум бўлди
Қисқача

NASA Халқаро космик стансияга юборилган ноутбукларни ягона қувват стандартига мослаштириб, уларга Каннон плуг деб номланувчи айлана шаклидаги улагич ўрнатган. Бунинг учун компютерлардаги орбитал стансияда кераксиз бўлган телефон модеми олиб ташланган ва унинг жойига МКС доимий ток манбаига уланадиган қисм қўйилган. Бу ечим ҳар бир ноутбук учун алоҳида қувват блоки, кабел ва ўтказгичларни сақлаш заруратини бартараф этган.

Халқаро космик станцияга юбориладиган ноутбуклар ўтмишда NASA мутахассислари томонидан махсус модификациядан ўтказилган. Космик техника ишқибози Жорж Рауш NASA кўргазма марказида ана шундай ноёб компьютерлардан бирини ўрганиб чиқиб, унинг ўзига хос жиҳатларини омма эътиборига ҳавола қилди. Бу ҳақда Ixbt.com хабар беради.

Ноутбуклар нима учун ўзгартирилган?

ixbt.com маълумотига кўра, космосекспертлар станцияга жўнатиладиган турли русумдаги ноутбукларни ягона стандартга келтиришга мажбур бўлган. Барча компьютерлар борт электр тармоғига бир хил уланиши учун уларга стандарт айлана шаклидаги Каннон плуг деб номланувчи қувват улагичи ўрнатилган. Одатий маркали зарядлаш қурилмалари эса бутунлай олиб ташланган.

Ушбу амалий ечим космик станция шароитида муҳим аҳамият касб этган. Агар бундай мослаштириш бажарилмаганда, ҳар бир алоҳида компьютер учун ўзининг блок-питанияси, кабеллари ва ўтказгичларини сақлаш талаб этилар эди. Маълумки, космосда ҳар бир ортиқча масса ва ускуналар ортиқча юкламани келтириб чиқаради.

Муҳандислар янги қувват улагичини ўрнатиш учун ноутбуклардаги ўрнатилган телефон модемининг бўш жойидан фойдаланганлар. Орбитал станцияда мутлақо фойдасиз бўлган модем порти олиб ташланиб, унинг ўрнига МКС доимий ток манбаига тўғридан-тўғри уланувчи қисм ўрнатилган.

Тарихий тафсилотлар ва техник хусусиятлар

Тарихий маълумотларга таянилса, ТинкПад ва бошқа компьютерларни космик миссиялар учун тайёрлаш ва модификация қилиш ишларини Lockheed Martin компанияси шартнома асосида амалга оширган. Компьютерларда телефон модемининг мавжудлигининг ўзиёқ уларнинг нақадар қадимий эканидан далолат беради.

Эслатиб ўтамиз, ХКС қурилиши 1990-йилларнинг охирларида бошланган бўлиб, ўша даврда модемлар ноутбукларнинг ажралмас қисми ҳисобланган. Станциянинг илк узоқ муддатли экипажлари эса 2000-йилда ўз фаолиятини бошлаган эди. Шунингдек, дастлабки МКС алоқа инфратузилмасининг ўзига хос хусусиятлари мавжуд бўлиб, борт тизимларининг айримлари учун авиация ва космик техникада қўлланиладиган МИЛ-СТД-1553 маълумотлар узатиш шинасидан фойдаланилган.

Ушбу ноутбуклар тарихи фақат техник нуқтаи назардан эмас, балки архив ҳужжатлари нуқтаи назаридан ҳам қизиқарлидир. Жорж Раушнинг таъкидлашича, бугунги кунда бундай модификациялар ҳақидаги бирламчи ҳужжатларни топиш жуда қийинлашган. Кўргазма марказида бу борадаги маълумотлар камчиликни ташкил этади, муҳандис олдин фойдаланган интернет-манбаларнинг айримлари эса аллақачон йўқолиб кетган.

NASAКосмосНоутбукТехнологияТарих
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Kindle Скрибе Колорсофт: рангли экранли гаджет имкониятлариKindle Скрибе Колорсофт: рангли экранли гаджет имкониятлариБугун, 21:24ChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотChatGPT бепул версияси учун янги босқич ва чексиз мулоқотБугун, 20:21Google киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиGoogle киберхавфсизлик гуруҳлари номлаш тизимини ўзгартирдиБугун, 20:21GeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаGeForce RTX 5090 тақчиллиги: видеокарталар қандай мажбурий пакетларда сотилмоқдаБугун, 19:52Янги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинЯнги Xbox Ҳелих барча авлоддаги ўйинларни қўллаб-қувватлаши мумкинБугун, 19:28Хитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаХитойнинг CXMT компанияси жаҳон бозорида етакчиларга рақобат туғдирмоқдаБугун, 18:53
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди