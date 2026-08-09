Лас-Вегасдаги сенсация: Куиллан Салкилл Гамротни 1-раунддаёқ бўғиб қўйди!
Куиллан Салкиллд «UFC Фигҳт Нигҳт 284» турнирининг асосий жангида Матеуш Гамротни 1-раунд якунланишига 35 сония қолганида бўғиш усули билан таслим этди. Бу мағлубият Гамрот фаолиятидаги 5-си бўлди, унинг ҳисобида 26 та ғалаба ва 1 та ўтказилмаган жанг бор. Куиллан Салкиллд фаолиятидаги 13-ғалабасини қўлга киритиб, ғалабали сериясини 11 та жангга, UFCдаги ғалабалари сонини эса 6 тага етказди.
Бироз аввал АҚШнинг Невада штати, Лас-Вегас шаҳрида «UFC Fight Night 284» турнири ўз якунига етди. Оқшомнинг марказий жангида енгил вазн тоифаси вакиллари октагонда куч синашдилар.
Турнирнинг асосий баҳсида польшалик тажрибали жангчи Матеуш Гамрот Австралия вакили Куиллан Салкиллдга қарши октагонга кўтарилди. Баҳс ММА мухлислари учун кутилмаган сенсацион натижа билан якун топди.
1-раунддаги чақмоқдек ғалаба ва бўғиш усули
Драмали кечган баҳснинг илк раунди якунланишига бор-жоғи 35 сония қолган бир пайтда австралиялик спортчи номдор ва тажрибали рақибини партерда тутиб олди. Салкиллд ўта аниқ ҳаракат қилиб, Гамротни бўғиш усули (submision) билан муддатидан олдин таслим бўлишга мажбур этди.
Жангчиларнинг статистикаси ва Салкиллднинг «дaҳшатли» серияси
Матеуш Гамрот: Ушбу мағлубият польшалик спортчи учун фаолиятидаги 5-си бўлди. Унинг ҳисобида 26 та ғалаба бор, яна 1 та жанги ўтказилмаган деб топилган.
Куиллан Салкиллд: Австралиялик жангчи фаолиятидаги 13-ғалабасини тантана қилди (ҳисобида 2 та мағлубият ҳам бор).
Бу натижа орқали Салкиллд ўзининг ғалабали сериясини 11 та жангга, UFC ташкилотидаги ғалабалари сонини эса 6 тага етказиб олди.
Эслатиб ўтамиз: Куиллан Салкиллд бундан аввалги жангида ҳам ҳақиқий сенсация қайд этган эди — у енгил вазннинг яна бир топ-жангчиси Бенеил Дариушни 1-раунддаёқ техник нокаут эвазига таслим этганди. Кечки баҳс австралиялик номзоднинг дивизиондаги топ-даъвогарга айланганини кўрсатмоқда.
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…