Лас-Вегасдаги сенсация: Куиллан Салкилл Гамротни 1-раунддаёқ бўғиб қўйди!

·48·Спорт
Лас-Вегасдаги сенсация: Куиллан Салкилл Гамротни 1-раунддаёқ бўғиб қўйди!
Қисқача

Куиллан Салкиллд «UFC Фигҳт Нигҳт 284» турнирининг асосий жангида Матеуш Гамротни 1-раунд якунланишига 35 сония қолганида бўғиш усули билан таслим этди. Бу мағлубият Гамрот фаолиятидаги 5-си бўлди, унинг ҳисобида 26 та ғалаба ва 1 та ўтказилмаган жанг бор. Куиллан Салкиллд фаолиятидаги 13-ғалабасини қўлга киритиб, ғалабали сериясини 11 та жангга, UFCдаги ғалабалари сонини эса 6 тага етказди.

Бироз аввал АҚШнинг Невада штати, Лас-Вегас шаҳрида «UFC Fight Night 284» турнири ўз якунига етди. Оқшомнинг марказий жангида енгил вазн тоифаси вакиллари октагонда куч синашдилар.

Турнирнинг асосий баҳсида польшалик тажрибали жангчи Матеуш Гамрот Австралия вакили Куиллан Салкиллдга қарши октагонга кўтарилди. Баҳс ММА мухлислари учун кутилмаган сенсацион натижа билан якун топди.

1-раунддаги чақмоқдек ғалаба ва бўғиш усули

Драмали кечган баҳснинг илк раунди якунланишига бор-жоғи 35 сония қолган бир пайтда австралиялик спортчи номдор ва тажрибали рақибини партерда тутиб олди. Салкиллд ўта аниқ ҳаракат қилиб, Гамротни бўғиш усули (submision) билан муддатидан олдин таслим бўлишга мажбур этди.

Жангчиларнинг статистикаси ва Салкиллднинг «дaҳшатли» серияси

  • Матеуш Гамрот: Ушбу мағлубият польшалик спортчи учун фаолиятидаги 5-си бўлди. Унинг ҳисобида 26 та ғалаба бор, яна 1 та жанги ўтказилмаган деб топилган.

  • Куиллан Салкиллд: Австралиялик жангчи фаолиятидаги 13-ғалабасини тантана қилди (ҳисобида 2 та мағлубият ҳам бор).

Бу натижа орқали Салкиллд ўзининг ғалабали сериясини 11 та жангга, UFC ташкилотидаги ғалабалари сонини эса 6 тага етказиб олди.

Эслатиб ўтамиз: Куиллан Салкиллд бундан аввалги жангида ҳам ҳақиқий сенсация қайд этган эди — у енгил вазннинг яна бир топ-жангчиси Бенеил Дариушни 1-раунддаёқ техник нокаут эвазига таслим этганди. Кечки баҳс австралиялик номзоднинг дивизиондаги топ-даъвогарга айланганини кўрсатмоқда.

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Лас-ВегасМатеуш ГамротКвиллан СалкилдЮФСБенеил Дариуш
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Арсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинАрсенал Винисиус трансферидан воз кечиб, Маркус Рэшфордни ўз сафига қўшиб олиши мумкинБугун, 13:33Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)