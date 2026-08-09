Леагуес Куп турнирида Лига МХ вакиллари MLS клубларига жиддий қаршилик кўрсатмоқда
Леагуес Куп 2026 турнирининг дастлабки 17 та учрашувида MLS клублари 9 та, Лига МХ жамоалари эса 8 та ғалабага эришди. Мусобақа тарихида илк бор гуруҳ босқичи ўйинлари Мексика ҳудудида ҳам ўтказилмоқда. Шанба куни Орландо Ситй ва Интер Миами мағлуб бўлди, ФК Даллас эса Чивас устидан ишончли ғалабага эришди. Қолган гуруҳ босқичи баҳслари плей-босқичга қайси лига вакиллари асосий даъвогар бўлишини аниқлайди.
АҚШ, Канада ва Мексика жамоаларини ўз ичига олган Леагуес Куп мусобақасининг 2026-йилги мавсуми кескин курашларга бой тарзда бошланди. Ixbt.com ва Goal.com хабар беришича, турнирнинг илк ҳафтаси Мексиканинг Лига МХ вакиллари бу сафар Шимолий Америка Олий лигасига (MLS) жиддий рақобат тақдим этишга тайёр эканини кўрсатмоқда. Ҳозиргача ўтказилган 17 та учрашувдан иборат дастлабки баҳсларда MLS клублари кичик устунликни сақлаб қолган ҳолда 9 та ғалабага эришган бўлса, Мексика жамоалари 8 та зафар қучди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Мусобақа тарихида илк бор гуруҳ босқичи ўйинлари Мексика ҳудудида ҳам ташкил этилмоқда. Бу эса Лига МХ вакилларига ўз майдонида ўйнашдек муҳим устунликни тақдим этиб, турнир нуфузини янада оширмоқда. Агар Леагуес Куп КОНКАКАФ Чемпионлар лигаси билан бир хил даражадаги эътирофга эришмоқчи бўлса, мусобақа 2023-йили янги форматда қайта ташкил этилганидан буён илк бор мексикалик клуб финал босқичига чиқиши талаб этилади.
Орландо Ситй ва Интер Миами муваффақиятсизликка учрадиШанба оқшомидаги баҳслар MLS гигантлари учун омадсиз келди. Хусусан, юлдузли таркибга эга Орландо Ситй ҳамда Лионель Месси отаси Хорхенинг вафоти сабабли сафдан чиққани боис етакчисиз қолган Интер Миами ўз ўйинларида мағлубият аламини тотиб кўрди. Орландо Ситй учун учрашув яхши бошланган эди. Ўйиннинг 38-дақиқасида жамоанинг юлдузи Марко Пашалич ажойиб гол уриб, ҳисобни очди ва жамоа кетма-кет иккинчи ғалаба сари олға кетаётганди.
Бироқ иккинчи бўлимда Леон жамоаси уйғониб, ўйин тақдирини ўзгартириб юборди. Дастлаб Хуан Гевара бош билан киритган голи эвазига мувозанатни тиклади. Бу вазиятда Орландо дарвозабони Максим Крепо тўпга қўл учида тегинган бўлса-да, уни қайтара олмади. Шундан сўнг, 72-дақиқада Даниел Арчила жарима майдончаси ичида уч нафар ҳимоячини алдаб ўтиб, жамоасининг ғалаба тўпини киритди ва мексикаликларга муҳим ғаладани тақдим этди.
ФК Даллас кутилмаган ғалабага эришдиМексика клубларининг муваффақиятларига қарамай, АҚШ ва Канада лигаси вакиллари ҳам ўз мавқеларини осонгина бой бериш ниятида эмас. Шанба кунги ўйинлар давомида ФК Даллас жамоаси барчани ҳайратда қолдириб, Чивас устидан шок ҳолатидаги ишончли ва шов-шувли ғалабани қўлга киритди. Бу натижа MLS вакиллари ҳам ҳар қандай қийин вазиятда рақибга муносиб қаршилик кўрсатишга қодирлигини яна бир бор тасдиқлади.
Жорий мавсумдаги натижалар икки лига ўртасидаги рақобат ҳар қачонгидан ҳам кескин тус олганини кўрсатмоқда. Олдинда жамоаларни янада қизиқарли ва муросасиз баҳслар кутиб турибди. Гуруҳ босқичининг қолган учрашувлари қайси лига вакиллари плей-босқичга асосий даъвогар бўлишини ҳал қилади.
…