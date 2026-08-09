Леагуес Куп турнирида Лига МХ вакиллари MLS клубларига жиддий қаршилик кўрсатмоқда

·30·Спорт
Леагуес Куп турнирида Лига МХ вакиллари MLS клубларига жиддий қаршилик кўрсатмоқда
Қисқача

Леагуес Куп 2026 турнирининг дастлабки 17 та учрашувида MLS клублари 9 та, Лига МХ жамоалари эса 8 та ғалабага эришди. Мусобақа тарихида илк бор гуруҳ босқичи ўйинлари Мексика ҳудудида ҳам ўтказилмоқда. Шанба куни Орландо Ситй ва Интер Миами мағлуб бўлди, ФК Даллас эса Чивас устидан ишончли ғалабага эришди. Қолган гуруҳ босқичи баҳслари плей-босқичга қайси лига вакиллари асосий даъвогар бўлишини аниқлайди.

АҚШ, Канада ва Мексика жамоаларини ўз ичига олган Леагуес Куп мусобақасининг 2026-йилги мавсуми кескин курашларга бой тарзда бошланди. Ixbt.com ва Goal.com хабар беришича, турнирнинг илк ҳафтаси Мексиканинг Лига МХ вакиллари бу сафар Шимолий Америка Олий лигасига (MLS) жиддий рақобат тақдим этишга тайёр эканини кўрсатмоқда. Ҳозиргача ўтказилган 17 та учрашувдан иборат дастлабки баҳсларда MLS клублари кичик устунликни сақлаб қолган ҳолда 9 та ғалабага эришган бўлса, Мексика жамоалари 8 та зафар қучди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Мусобақа тарихида илк бор гуруҳ босқичи ўйинлари Мексика ҳудудида ҳам ташкил этилмоқда. Бу эса Лига МХ вакилларига ўз майдонида ўйнашдек муҳим устунликни тақдим этиб, турнир нуфузини янада оширмоқда. Агар Леагуес Куп КОНКАКАФ Чемпионлар лигаси билан бир хил даражадаги эътирофга эришмоқчи бўлса, мусобақа 2023-йили янги форматда қайта ташкил этилганидан буён илк бор мексикалик клуб финал босқичига чиқиши талаб этилади.

Орландо Ситй ва Интер Миами муваффақиятсизликка учради

Шанба оқшомидаги баҳслар MLS гигантлари учун омадсиз келди. Хусусан, юлдузли таркибга эга Орландо Ситй ҳамда Лионель Месси отаси Хорхенинг вафоти сабабли сафдан чиққани боис етакчисиз қолган Интер Миами ўз ўйинларида мағлубият аламини тотиб кўрди. Орландо Ситй учун учрашув яхши бошланган эди. Ўйиннинг 38-дақиқасида жамоанинг юлдузи Марко Пашалич ажойиб гол уриб, ҳисобни очди ва жамоа кетма-кет иккинчи ғалаба сари олға кетаётганди.

Бироқ иккинчи бўлимда Леон жамоаси уйғониб, ўйин тақдирини ўзгартириб юборди. Дастлаб Хуан Гевара бош билан киритган голи эвазига мувозанатни тиклади. Бу вазиятда Орландо дарвозабони Максим Крепо тўпга қўл учида тегинган бўлса-да, уни қайтара олмади. Шундан сўнг, 72-дақиқада Даниел Арчила жарима майдончаси ичида уч нафар ҳимоячини алдаб ўтиб, жамоасининг ғалаба тўпини киритди ва мексикаликларга муҳим ғаладани тақдим этди.

ФК Даллас кутилмаган ғалабага эришди

Мексика клубларининг муваффақиятларига қарамай, АҚШ ва Канада лигаси вакиллари ҳам ўз мавқеларини осонгина бой бериш ниятида эмас. Шанба кунги ўйинлар давомида ФК Даллас жамоаси барчани ҳайратда қолдириб, Чивас устидан шок ҳолатидаги ишончли ва шов-шувли ғалабани қўлга киритди. Бу натижа MLS вакиллари ҳам ҳар қандай қийин вазиятда рақибга муносиб қаршилик кўрсатишга қодирлигини яна бир бор тасдиқлади.

Жорий мавсумдаги натижалар икки лига ўртасидаги рақобат ҳар қачонгидан ҳам кескин тус олганини кўрсатмоқда. Олдинда жамоаларни янада қизиқарли ва муросасиз баҳслар кутиб турибди. Гуруҳ босқичининг қолган учрашувлари қайси лига вакиллари плей-босқичга асосий даъвогар бўлишини ҳал қилади.

Леагуес КупMLSЛига МХОрландо СитйФутбол
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиФедерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиБугун, 12:00Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Дана Уайт Макгрегорнинг ресторанида меҳмон бўлди: унга видеомурожаат йўллади!Бугун, 11:56Диего Симеоне Хулиан Алвареснинг трансфери бўйича кескин баёнот бердиДиего Симеоне Хулиан Алвареснинг трансфери бўйича кескин баёнот бердиБугун, 11:54
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)