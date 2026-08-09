Бруно Гимараес Арсеналга ўтди ва Деклан Райсдан хабар олди

·43·Спорт
Бруно Гимараес Арсеналга ўтди ва Деклан Райсдан хабар олди
Қисқача

Лондоннинг Арсенал клуби Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес трансферини расман якунлади. 28 ёшли бразилиялик футболчи 75 миллион фунт стерлинг эвазига 2030-йилгача мўлжалланган шартномага имзо чекди, келишув яна бир йилга узайтирилиши мумкин. Деклан Райс Гимараесни табриклаб, энди улар дўст эканини ҳазиломуз тарзда ёзган.

Лондоннинг Арсенал клуби Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес трансфери расман якунланганини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, бразилиялик футболчи учун 75 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ сарфланган бўлиб, у Эмиратес стадионида юлдузли таркибни кучайтириш учун 2030-йилгача мўлжалланган шартномага имзо чекди ва келишув яна бир йилга узайтирилиши мумкинлиги кўзда тутилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

28 ёшли футболчининг сўнгги мавсумларда тўп тепган Нюкасл Юнайтед сафидаги муваффақиятли даври шу тариқа якунига етди. Майдонда қизғин курашлар ва қарама-қаршиликлар билан ёдда қолган ушбу трансфер олдидан футболчининг собиқ рақиблари билан муносабатлари қизиқ тус олди. Хусусан, трансфер жараёнида Деклан Райс бразилиялик футболчини табриклаган илк шахслардан бири бўлди.

Майдондаги жанглар ортда қолди

Футболчининг клуб расмий сайтига маълум қилишича, Деклан Райс унга ўзига хос тарзда ҳазиломуз хабар йўллаган. "Райс менга: 'Бу ерга кел ва илтимос, бошқа уришишлар бўлмасин, энди биз дўстимиз', деб ёзди", – дея эътироф этди Бруно Гимараес. Шунингдек, у ўзининг янги жамоасидаги ярим ҳимоя чизиғи Европадаги энг кучлиларидан бири эканлигини алоҳида таъкидлади.

Шартнома имзоланиши ва музокаралар жараёнида фақатгина Деклан Райс эмас, балки бошқа таниш юзлар ҳам фаоллик кўрсатди. Хусусан, Бразилия терма жамоасидаги жамоадоши Габриел Магаляш ҳам Гимараесни пойтахт клубига ўтишга кўндиришда муҳим рол ўйнаган.

Янги чақирув ва улкан режалар

Ҳимоячи Габриел доимий равишда унга хабарлар юбориб, қачон келишини сўраганини эсга олган футболчи, Арсенал таркибидаги бразилияликлар ва умумий жамоа муҳитидан ҳайратда эканлигини билдирди. Техник жиҳатдан мукаммал ва қатъиятли ўйини билан танилган ярим ҳимоячи ўз фаолиятидаги навбатдаги босқич айнан шу эканлигига ишонмоқда.

Футболчи ўзининг тақдимот маросимида фаолиятида янги совринлар ютиш ва тарих яратиш вақти келганини айтди. "Мен ўз фаолиятимдаги энг юқори чўққига – 28 ёшга етдим ва бу ерда ғалаба қозонишни истайман", – деди у. Шунингдек, у мухлисларга мурожаат қилиб, ўзини жамоанинг жангчиси эканлигини ва ҳеч қачон таслим бўлмаслигини қўшимча қилди.

Бруно ГуимараесАрсеналНюкасл ЮнайтедДеклан РайсАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Рубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиРубен Аморим Челхидан учралган мағлубиятдан кейин Милан футболчиларини огоҳлантирдиБугун, 13:12Гарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаГарри Кейннинг «Олтин тўп»га даъвогарлиги муҳокамаларга сабаб бўлмоқдаБугун, 13:11Челси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиЧелси устози Хаби Алонсо Ромео Лавиани нима учун алмаштирмаганини тушунтирдиБугун, 12:51Родри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаРодри "Барселона"ни танлади: Моуриню трансфердан қаттиқ ғазабдаБугун, 12:33Родриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиРодриг Де Пол Лионель Мессининг отаси хотирасига бағишлаб гол урдиБугун, 12:30Федерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиФедерико Вальверде Моуриньюнинг қайтишига муносабат билдирдиБугун, 12:00
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)