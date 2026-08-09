Бруно Гимараес Арсеналга ўтди ва Деклан Райсдан хабар олди
Лондоннинг Арсенал клуби Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес трансферини расман якунлади. 28 ёшли бразилиялик футболчи 75 миллион фунт стерлинг эвазига 2030-йилгача мўлжалланган шартномага имзо чекди, келишув яна бир йилга узайтирилиши мумкин. Деклан Райс Гимараесни табриклаб, энди улар дўст эканини ҳазиломуз тарзда ёзган.
Лондоннинг Арсенал клуби Нюкасл Юнайтед ярим ҳимоячиси Бруно Гимараес трансфери расман якунланганини эълон қилди. Goal.com хабар беришича, бразилиялик футболчи учун 75 миллион фунт стерлинг миқдорида маблағ сарфланган бўлиб, у Эмиратес стадионида юлдузли таркибни кучайтириш учун 2030-йилгача мўлжалланган шартномага имзо чекди ва келишув яна бир йилга узайтирилиши мумкинлиги кўзда тутилган. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
28 ёшли футболчининг сўнгги мавсумларда тўп тепган Нюкасл Юнайтед сафидаги муваффақиятли даври шу тариқа якунига етди. Майдонда қизғин курашлар ва қарама-қаршиликлар билан ёдда қолган ушбу трансфер олдидан футболчининг собиқ рақиблари билан муносабатлари қизиқ тус олди. Хусусан, трансфер жараёнида Деклан Райс бразилиялик футболчини табриклаган илк шахслардан бири бўлди.
Майдондаги жанглар ортда қолдиФутболчининг клуб расмий сайтига маълум қилишича, Деклан Райс унга ўзига хос тарзда ҳазиломуз хабар йўллаган. "Райс менга: 'Бу ерга кел ва илтимос, бошқа уришишлар бўлмасин, энди биз дўстимиз', деб ёзди", – дея эътироф этди Бруно Гимараес. Шунингдек, у ўзининг янги жамоасидаги ярим ҳимоя чизиғи Европадаги энг кучлиларидан бири эканлигини алоҳида таъкидлади.
Шартнома имзоланиши ва музокаралар жараёнида фақатгина Деклан Райс эмас, балки бошқа таниш юзлар ҳам фаоллик кўрсатди. Хусусан, Бразилия терма жамоасидаги жамоадоши Габриел Магаляш ҳам Гимараесни пойтахт клубига ўтишга кўндиришда муҳим рол ўйнаган.
Янги чақирув ва улкан режаларҲимоячи Габриел доимий равишда унга хабарлар юбориб, қачон келишини сўраганини эсга олган футболчи, Арсенал таркибидаги бразилияликлар ва умумий жамоа муҳитидан ҳайратда эканлигини билдирди. Техник жиҳатдан мукаммал ва қатъиятли ўйини билан танилган ярим ҳимоячи ўз фаолиятидаги навбатдаги босқич айнан шу эканлигига ишонмоқда.
Футболчи ўзининг тақдимот маросимида фаолиятида янги совринлар ютиш ва тарих яратиш вақти келганини айтди. "Мен ўз фаолиятимдаги энг юқори чўққига – 28 ёшга етдим ва бу ерда ғалаба қозонишни истайман", – деди у. Шунингдек, у мухлисларга мурожаат қилиб, ўзини жамоанинг жангчиси эканлигини ва ҳеч қачон таслим бўлмаслигини қўшимча қилди.
…