Компани «Бавария»нинг янги режалари ва рақиблари ҳақида нима деди?
Мюнхеннинг «Бавария» клуби бош мураббийи Венсан Компани жамоада ғалабага бўлган иштиёқ ва ўзини қайта исботлаш истаги борлигини айтди. У ўтган мавсумдаги воқеаларни унутиб, янги мавсумни нолдан бошлаш кераклигини таъкидлади. Компани жамоа Германия Суперкубоги, Бундеслига, еврокубоклар ва мамлакат кубогида ўз даражасини намойиш этиши лозимлигини билдирди.
Мюнхеннинг «Бавария» клуби бош мураббийи Венсан Компани жамоаси янги мавсум олдидан қандай кайфият ва руҳиятда экани ҳақида гапириб ўтди.
Бельгиялик мутахассис мюнхенликларнинг ғалабага бўлган иштиёқи ва янги мақсадлари ҳақида тўхталиб, ўтган мавсумдаги натижаларни унутиш лозимлигини таъкидлади.
«Бизда ғалабага бўлган иштиёқ ва ўзимизни исботлаш истаги бор»
Венсан Компани жамоадаги ижобий энергия ва янги мавсумга бўлган ёндашувни юқори баҳолади:
«Биз қўрқувсиз ўйнайдиган жамоамиз ва бу менга жуда ёқади. Бундай энергия ҳар доим ҳам учрайвермайди, аммо бизда у доим сақланиб қолмоқда.
Энди янги мавсум бошланмоқда. Ўтган мавсумда бўлган воқеаларни бироз унутиб, барчасини нольдан, янгидан бошлашимиз керак. Мен принципларимиз ҳақида гапираётганим йўқ, аммо бизда ғалабага бўлган иштиёқ ва яна ҳаммасини қайтадан исботлашимиз кераклиги ҳақида аниқ тушунча бўлиши лозим. Ва бизда бу туйғу бор», — деди Компани.
Суперкубок ва барча турнирлардаги шиддат
«Бавария» устози олдинда турган масъулиятли мусобақалар ва рақибларнинг тайёргарлигига алоҳида эътибор қаратди:
Тўлиқ диққат-эътибор: «Ҳозир энг муҳими — майдонда ҳамма нарсани тўғри бажариш. Шунда биз ўз даражамизни дастлаб Германия Суперкубогида, кейин эса Бундеслига, еврокубоклар ва мамлакат кубогида намойиш эта оламиз. Ҳар бир янги мавсум фаолиятингиздаги энг яхшисига айланиши мумкин — кайфият айнан шундай бўлиши керак».
Рақиблар чанқоқлиги: «Европада ҳам, Германияда ҳам рақибларимиз ғалабага ўта чанқоқ. Уларнинг кўпчилиги ўтган мавсумда ҳеч қандай соврин қўлга кирита олмади. Шунинг учун биз ҳам улардаги ғалабага бўлган иштиёқ даражасига тўлиқ мослашишимиз керак. Ўтган мавсумда нима бўлгани энди ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас».
Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.
…