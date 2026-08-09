Компани «Бавария»нинг янги режалари ва рақиблари ҳақида нима деди?

·52·Спорт
Компани «Бавария»нинг янги режалари ва рақиблари ҳақида нима деди?
Қисқача

Мюнхеннинг «Бавария» клуби бош мураббийи Венсан Компани жамоада ғалабага бўлган иштиёқ ва ўзини қайта исботлаш истаги борлигини айтди. У ўтган мавсумдаги воқеаларни унутиб, янги мавсумни нолдан бошлаш кераклигини таъкидлади. Компани жамоа Германия Суперкубоги, Бундеслига, еврокубоклар ва мамлакат кубогида ўз даражасини намойиш этиши лозимлигини билдирди.

Мюнхеннинг «Бавария» клуби бош мураббийи Венсан Компани жамоаси янги мавсум олдидан қандай кайфият ва руҳиятда экани ҳақида гапириб ўтди.

Бельгиялик мутахассис мюнхенликларнинг ғалабага бўлган иштиёқи ва янги мақсадлари ҳақида тўхталиб, ўтган мавсумдаги натижаларни унутиш лозимлигини таъкидлади.

«Бизда ғалабага бўлган иштиёқ ва ўзимизни исботлаш истаги бор»

Венсан Компани жамоадаги ижобий энергия ва янги мавсумга бўлган ёндашувни юқори баҳолади:

«Биз қўрқувсиз ўйнайдиган жамоамиз ва бу менга жуда ёқади. Бундай энергия ҳар доим ҳам учрайвермайди, аммо бизда у доим сақланиб қолмоқда.

Энди янги мавсум бошланмоқда. Ўтган мавсумда бўлган воқеаларни бироз унутиб, барчасини нольдан, янгидан бошлашимиз керак. Мен принципларимиз ҳақида гапираётганим йўқ, аммо бизда ғалабага бўлган иштиёқ ва яна ҳаммасини қайтадан исботлашимиз кераклиги ҳақида аниқ тушунча бўлиши лозим. Ва бизда бу туйғу бор», — деди Компани.

Суперкубок ва барча турнирлардаги шиддат

«Бавария» устози олдинда турган масъулиятли мусобақалар ва рақибларнинг тайёргарлигига алоҳида эътибор қаратди:

  • Тўлиқ диққат-эътибор: «Ҳозир энг муҳими — майдонда ҳамма нарсани тўғри бажариш. Шунда биз ўз даражамизни дастлаб Германия Суперкубогида, кейин эса Бундеслига, еврокубоклар ва мамлакат кубогида намойиш эта оламиз. Ҳар бир янги мавсум фаолиятингиздаги энг яхшисига айланиши мумкин — кайфият айнан шундай бўлиши керак».

  • Рақиблар чанқоқлиги: «Европада ҳам, Германияда ҳам рақибларимиз ғалабага ўта чанқоқ. Уларнинг кўпчилиги ўтган мавсумда ҳеч қандай соврин қўлга кирита олмади. Шунинг учун биз ҳам улардаги ғалабага бўлган иштиёқ даражасига тўлиқ мослашишимиз керак. Ўтган мавсумда нима бўлгани энди ҳеч қандай аҳамиятга эга эмас».

Фикрингизни изоҳда қолдиринг ва мақолани танишларингизга Telegram ёки бошқа ижтимоий тармоқлар орқали улашинг.

Бавария МюнхенВенсан КомпаниБундеслигаТелеграм
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)