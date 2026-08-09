Рома Родриго Мора учун курашга киришди ва таклиф берди
Рома Порту сафида тўп сураётган Родриго Мора учун 5 миллион евролик ижара ва мавсум якунида 45 миллион еврога сотиб олиш шарти билан таклиф юборди. 2007-йилда туғилган португалиялик футболчи Рим клубининг асосий нишонларидан бирига айланган. Бош мураббий Гиан Пиеро Гасперини унинг трансферини талаб қилмоқда. Родриго Мора учун Galatasaray ҳам курашга қўшилгани сабабли, трансфер борасидаги рақобат кучаймоқда.
Италиянинг Рома клуби келажакни ўйлаб таркибни кучайтириш ишларини давом эттирмоқда ва трансфер ойнасининг сўнгги босқичида ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғига янги иқтидорларни изламоқда. Жамоа бош мураббийининг талаби билан Порту сафида тўп сураётган ёш иқтидор эгаси Родриго Мора асосий нишонлардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Джанлука Ди Марзио маълумотига кўра, римликлар футболчи трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборган. 2007-йилда туғилган португалиялик футболчи ҳозирда Европанинг энг истиқболли ёш ўйинчиларидан бири сифатида эътироф этилмоқда ва унинг хизматига бир қанча жамоалар қизиқиш билдирмоқда.
Молиявий таклиф ва трансфер шартлариАнгело Мангианте тарқатган хабарга кўра, Рома Порту клубига аниқ молиявий таклиф юборган. Пойтахт клуби футболчини сотиб олиш шарти билан ижарага олишни режалаштирмоқда:
- Ижара шартномаси учун 5 миллион евро тўлаш;
- Мавсум якунида футболчини тўлиқ сотиб олиш учун 45 миллион евро таклиф қилиш.
Рақобат ва мураббийнинг қизиқишиGoal.com нашри тарқатган хабарларга қараганда, ушбу трансферни амалга оширишда мураббий Гиан Пиеро Гасперини асосий ташаббускорлардан бири бўлиб турибди ва у ёш ярим ҳимоячининг жамоага келишини қаттиқ талаб қилмоқда. Бироқ Рома бу курашда ёлғиз эмас.
Туркия матбуоти, жумладан, таниқли журналист Яғıз Сабункуоғлу маълумотига кўра, Туркиянинг Galatasaray клуби ҳам Родриго Мора учун курашга қўшилган. Истанбул клуби ҳам ёш футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда ва вазиятнинг ривожини пойламоқда.
Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сайин, португалиялик иқтидор эгасининг келажаги борасидаги қизиқиш ортиб бормоқда. Рома ва бошқа даъвогарлар ўртасидаги рақобат келишув тақдирини ҳал қилувчи муҳим омилга айланиши кутилмоқда.
…