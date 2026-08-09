Рома Родриго Мора учун курашга киришди ва таклиф берди

·36·Спорт
Рома Родриго Мора учун курашга киришди ва таклиф берди
Қисқача

Рома Порту сафида тўп сураётган Родриго Мора учун 5 миллион евролик ижара ва мавсум якунида 45 миллион еврога сотиб олиш шарти билан таклиф юборди. 2007-йилда туғилган португалиялик футболчи Рим клубининг асосий нишонларидан бирига айланган. Бош мураббий Гиан Пиеро Гасперини унинг трансферини талаб қилмоқда. Родриго Мора учун Galatasaray ҳам курашга қўшилгани сабабли, трансфер борасидаги рақобат кучаймоқда.

Италиянинг Рома клуби келажакни ўйлаб таркибни кучайтириш ишларини давом эттирмоқда ва трансфер ойнасининг сўнгги босқичида ҳужумкор ярим ҳимоя чизиғига янги иқтидорларни изламоқда. Жамоа бош мураббийининг талаби билан Порту сафида тўп сураётган ёш иқтидор эгаси Родриго Мора асосий нишонлардан бирига айланди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Джанлука Ди Марзио маълумотига кўра, римликлар футболчи трансфери бўйича музокараларни бошлаб юборган. 2007-йилда туғилган португалиялик футболчи ҳозирда Европанинг энг истиқболли ёш ўйинчиларидан бири сифатида эътироф этилмоқда ва унинг хизматига бир қанча жамоалар қизиқиш билдирмоқда.

Молиявий таклиф ва трансфер шартлари

Ангело Мангианте тарқатган хабарга кўра, Рома Порту клубига аниқ молиявий таклиф юборган. Пойтахт клуби футболчини сотиб олиш шарти билан ижарага олишни режалаштирмоқда:

  • Ижара шартномаси учун 5 миллион евро тўлаш;
  • Мавсум якунида футболчини тўлиқ сотиб олиш учун 45 миллион евро таклиф қилиш.
Ушбу трансфер шартлари Романинг ёш футболчига қанчалик жиддий қараётганини ва уни ўз сафига қўшиб олишни қаттиқ хоҳлаётганини кўрсатади.

Рақобат ва мураббийнинг қизиқиши

Goal.com нашри тарқатган хабарларга қараганда, ушбу трансферни амалга оширишда мураббий Гиан Пиеро Гасперини асосий ташаббускорлардан бири бўлиб турибди ва у ёш ярим ҳимоячининг жамоага келишини қаттиқ талаб қилмоқда. Бироқ Рома бу курашда ёлғиз эмас.

Туркия матбуоти, жумладан, таниқли журналист Яғıз Сабункуоғлу маълумотига кўра, Туркиянинг Galatasaray клуби ҳам Родриго Мора учун курашга қўшилган. Истанбул клуби ҳам ёш футболчининг ҳаракатларини диққат билан кузатиб бормоқда ва вазиятнинг ривожини пойламоқда.

Трансфер ойнасининг сўнгги кунлари яқинлашгани сайин, португалиялик иқтидор эгасининг келажаги борасидаги қизиқиш ортиб бормоқда. Рома ва бошқа даъвогарлар ўртасидаги рақобат келишув тақдирини ҳал қилувчи муҳим омилга айланиши кутилмоқда.

РомаРодриго МораПортуТрансферА Серия
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)