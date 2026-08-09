Куртис Жонс нима сабабдан Монакога қарши ўйинда майдонга тушмади?

·47·Спорт
Куртис Жонс нима сабабдан Монакога қарши ўйинда майдонга тушмади?
Қисқача

Куртис Жонс Монакога қарши ўртоқлик учрашуви қайдномасига жисмоний чарчоқ ва машғулотларда сезилган кичик безовталик сабаб киритилмади. Мураббийлар штаби жароҳат хавфини олдини олиш учун эҳтиёткорлик чораси кўрган, футболчининг ҳолати жиддий эмаслиги айтилмоқда. Унинг қайдномадан четда қолгани клубни тарк этиши билан боғлиқ эмас, бироқ шартномасининг охирги йилига киргани ва Интер клуби қизиқиш билдираётгани келажаги борасидаги саволларни кучайтирмоқда.

Ливерпул жамоасининг яримҳимоячиси Куртис Жонснинг Монакога қарши ўртоқлик учрашуви қайдномасига киритилмагани мухлисларни саросимага солди ва турли миш-мишларга сабаб бўлди. Энфилддаги баҳсда ҳатто захирадан ҳам жой олмаган тарбияланувчининг бу тарзда четда қолиши жамоанинг келгуси режалари ва футболчининг трансферига оид қизғин муҳокамаларни келтириб чиқарди. Айниқса унинг ИталиянингИнтер клуби билан фаол боғланаётгани бу тахминларга янада асос бергандек кўринганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Ливерпул Эчо нашрининг хабар беришича, 25 ёшли футболчининг қайдномадан четда қолиши унинг клубни тарк этиши билан боғлиқ эмас. Аслида мураббийлар штаби АҚШдаги оғир сафар ўйинларидан сўнг юзага келган жисмоний чарчоқ ва кичик жароҳат хавфининг олдини олиш мақсадида эҳтиёткорона чорага қўл урган. Машғулотлар чоғида ўзида бироз безовталик сезган Куртис Жонс таваккал қилмаслик учун таркибдан вақтинча чиқариб турилган ва бу жароҳат жиддий эмаслиги айтилмоқда.

Трансфер миш-мишлари ва Интер қизиқиши

Жисмоний ҳолатдаги кичик муаммолар билан бир қаторда, Куртис Жонснинг шартномаси якунига этиб бораётгани ҳам вазиятни мураккаблаштирмоқда. Яримҳимоячининг амалдаги битими охирги йилига киргани учун унинг келажаги борасида саволлар кўпайган. Андони Ираола бошчилигидаги янги тактик тизимда асосий таркибдан барқарор ўрин олишга интилаётган футболчи янги чақирувларни қабул қилишга қарши эмаслиги тахмин қилинмоқда.

Италиянинг Интер клуби инглиз яримҳимоячисини ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогарга айланган. Манбаларга кўра, миланликлар аллақачон икки бор расмий таклиф юборган, бироқ Ливерпул раҳбарияти бу таклифларни клуб талабларига жавоб бермагани учун дарҳол рад этган. Янги мавсумолди тайёргарликларни олиб бораётган Мерсисайд клуби ўз футболчисини осонгина қўйиб юбориш ниятида эмас.

Жамоадаги жароҳатлар муаммоси ва келажак

Андони Ираола учун янги мавсум олдидан таркибдаги жароҳатлар бош оғриғига айланиб улгурди. Куртис Жонс ҳолатидан ташқари, Хуго Экитике ва Конор Бредли ҳам бир муддат яшил майдондан узоқда бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, Жереми Жаке ва Джо Гомеснинг жароҳатлари ҳимоя чизиғидаги имкониятларни чеклаб қўйган бўлса, Жованни Леонининг тўлиқ тикланишини кутиш жараёни мураббий ишини қийинлаштирмоқда.

Куртис Жонснинг атрофидаги вазият қандай якунланиши ва унинг келажаги қайси клубда давом этиши яқин орада ўз ечимини топади. Ҳар ҳолда, Премер-лига гиганти ўз футболчисининг трансфер қиймати ва жамоавий манфаатлари йўлида қатъий позицияда турибди. Ираола эса мавсум бошлангунга қадар бор эътиборини мавжуд таркибни шакллантиришга қаратиши лозим.

ЛиверпоолИнтер МиланКуртис ЖонсТрансферАнглия Премер-лигаси
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)