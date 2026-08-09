Куртис Жонс нима сабабдан Монакога қарши ўйинда майдонга тушмади?
Куртис Жонс Монакога қарши ўртоқлик учрашуви қайдномасига жисмоний чарчоқ ва машғулотларда сезилган кичик безовталик сабаб киритилмади. Мураббийлар штаби жароҳат хавфини олдини олиш учун эҳтиёткорлик чораси кўрган, футболчининг ҳолати жиддий эмаслиги айтилмоқда. Унинг қайдномадан четда қолгани клубни тарк этиши билан боғлиқ эмас, бироқ шартномасининг охирги йилига киргани ва Интер клуби қизиқиш билдираётгани келажаги борасидаги саволларни кучайтирмоқда.
Ливерпул жамоасининг яримҳимоячиси Куртис Жонснинг Монакога қарши ўртоқлик учрашуви қайдномасига киритилмагани мухлисларни саросимага солди ва турли миш-мишларга сабаб бўлди. Энфилддаги баҳсда ҳатто захирадан ҳам жой олмаган тарбияланувчининг бу тарзда четда қолиши жамоанинг келгуси режалари ва футболчининг трансферига оид қизғин муҳокамаларни келтириб чиқарди. Айниқса унинг ИталиянингИнтер клуби билан фаол боғланаётгани бу тахминларга янада асос бергандек кўринганди. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Ливерпул Эчо нашрининг хабар беришича, 25 ёшли футболчининг қайдномадан четда қолиши унинг клубни тарк этиши билан боғлиқ эмас. Аслида мураббийлар штаби АҚШдаги оғир сафар ўйинларидан сўнг юзага келган жисмоний чарчоқ ва кичик жароҳат хавфининг олдини олиш мақсадида эҳтиёткорона чорага қўл урган. Машғулотлар чоғида ўзида бироз безовталик сезган Куртис Жонс таваккал қилмаслик учун таркибдан вақтинча чиқариб турилган ва бу жароҳат жиддий эмаслиги айтилмоқда.
Трансфер миш-мишлари ва Интер қизиқишиЖисмоний ҳолатдаги кичик муаммолар билан бир қаторда, Куртис Жонснинг шартномаси якунига этиб бораётгани ҳам вазиятни мураккаблаштирмоқда. Яримҳимоячининг амалдаги битими охирги йилига киргани учун унинг келажаги борасида саволлар кўпайган. Андони Ираола бошчилигидаги янги тактик тизимда асосий таркибдан барқарор ўрин олишга интилаётган футболчи янги чақирувларни қабул қилишга қарши эмаслиги тахмин қилинмоқда.
Италиянинг Интер клуби инглиз яримҳимоячисини ўз сафига қўшиб олиш учун асосий даъвогарга айланган. Манбаларга кўра, миланликлар аллақачон икки бор расмий таклиф юборган, бироқ Ливерпул раҳбарияти бу таклифларни клуб талабларига жавоб бермагани учун дарҳол рад этган. Янги мавсумолди тайёргарликларни олиб бораётган Мерсисайд клуби ўз футболчисини осонгина қўйиб юбориш ниятида эмас.
Жамоадаги жароҳатлар муаммоси ва келажакАндони Ираола учун янги мавсум олдидан таркибдаги жароҳатлар бош оғриғига айланиб улгурди. Куртис Жонс ҳолатидан ташқари, Хуго Экитике ва Конор Бредли ҳам бир муддат яшил майдондан узоқда бўлиши кутилмоқда. Шунингдек, Жереми Жаке ва Джо Гомеснинг жароҳатлари ҳимоя чизиғидаги имкониятларни чеклаб қўйган бўлса, Жованни Леонининг тўлиқ тикланишини кутиш жараёни мураббий ишини қийинлаштирмоқда.
Куртис Жонснинг атрофидаги вазият қандай якунланиши ва унинг келажаги қайси клубда давом этиши яқин орада ўз ечимини топади. Ҳар ҳолда, Премер-лига гиганти ўз футболчисининг трансфер қиймати ва жамоавий манфаатлари йўлида қатъий позицияда турибди. Ираола эса мавсум бошлангунга қадар бор эътиборини мавжуд таркибни шакллантиришга қаратиши лозим.
…