Лондоннинг Кинғс Кросс ҳудуди дунёдаги етакчи сунъий интеллект марказига айланди

·32·Техно
Лондоннинг Кинғс Кросс ҳудуди дунёдаги етакчи сунъий интеллект марказига айланди
Қисқача

Лондоннинг Кинғс Кросс ҳудуди қисқа вақт ичида дунёдаги энг йирик сунъий интеллект марказларидан бирига айланди. “Билимлар квартали”да Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs, Anthropic ва ўнлаб илғор стартаплар фаолият юритмоқда.

Лондон шаҳридаги Кинғс Кросс ҳудуди қисқа вақт ичида дунёдаги энг йирик сунъий интеллект марказларидан бирига айланди ва бугунги кунда бу ерда офис очиш ҳар қандай Буюк Британия стартапи учун асосий мақсадга айланган. ixbt.com маълумотларига таяниб айтганда, венчур инвестиция фондлари ўз стартапларига ушбу ҳудуддан офис топиб беришни ҳатто асосий рақобат устунлигига айлантирган. Маҳаллий экотизимнинг бундай жадал ривожланиши Сан-Франциско ва Пекин каби глобал технологик марказлар билан рақобатлашиш имконини бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.

Ҳозирда “Билимлар квартали” деб ном олган бу масканда Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs, Anthropic каби гигантлар ва ўнлаб илғор стартаплар жамланган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳудуднинг жозибадорлиги нафақат замонавий инфратузилма, балки бошқа етакчи тадбиркорлар ва юқори малакали мутахассислар билан яқин алоқада бўлиш имконияти билан белгиланади.

Ўтмишдаги жиноят ўчоғидан технологик марказгача

Қизиғи шундаки, бундан атиги йигирма йил муқадар Кинғс Кросс Лондондаги энг хавфли ва жиноятчилик авж олган ҳудудлардан бири бўлган. 1980-йилларда бу ер гиёҳванд моддалар савдоси ва тўдалар назоратидаги масканга айланган эди. Бироқ 2000-йилларнинг бошларида амалга оширилган йирик кўчмас мулк лойиҳалари ва стратегик режалаштириш туфайли ҳудуд тубдан ўзгариб, Буюк Британиянинг бош сунъий интеллект майдонига айланди.

Книгҳт Франк кўчмас мулк фирмасининг маълумотларига кўра, июн ойининг бошидан буён Лондон шаҳридаги сунъий интеллект стартаплари 1 миллион квадрат футдан ортиқ майдонни ижарага олган. Оқибатда Кинғс Кросс ҳудудида асосий ижара ҳақи сўнгги уч йил ичида 18 фоизга ошган. Талаб таклифдан юқори бўлгани сабабли оддий офислар учун бўш жойлар деярли қолмаган ва вакансия даражаси атиги 0,9 фоизни ташкил этмоқда.

Совереигнтй ва келажак истиқболлари

Ҳудуддаги сўнгги муҳокамаларнинг асосий мавзуларидан бири бу мустақиллик ва суверенитет масаласидир. Ёзда Anthropic компанияси ўзининг баъзи хизматларига киришни чеклагани Европа технологик экотизими учун жиддий огоҳлантириш бўлди. Пҳоэних Коурт венчур фирмасининг асосчиси Робин Клеин таъкидлаганидек, бу ҳолат Европа ўз сунъий интеллект салоҳиятини бошқалардан ижарага олиб турмаслиги, балки уни ўзи яратиши ва сақлаши кераклигини кўрсатди.

Бугунги кунда Лондонда жами 3600 га яқин сунъий интеллект стартаплари мавжуд бўлиб, уларнинг ўзи ўтган июль ойидан бери 12,1 миллиард доллар сармоя жалб қилган. Кинғс Кросс эса айнан ана шу мустақил технологик келажак қурилаётган асосий майдонга айланган бўлиб, стартаплар учун нафақат Лондон, балки Кембриж ва Париж каби Европанинг бошқа йирик марказларига ҳам тез етиб бориш имконини беради.

Суний интеллектЛондонТехнологияСтартапларИнвестиция
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Intel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиIntel 256 ядроли Хеон процессорлари билан AMDга жавоб қайтарадиБугун, 21:58Хитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиХитой олимлари Ойнинг энг батафсил глобал геологик харитасини яратдиБугун, 21:21Samsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиSamsung Galaxy S23 FE учун дастурий таъминот режасини ўзгартирдиБугун, 20:58Жилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиЖилл Лепоре Кремний водийси ва сунъий давлат ҳақида огоҳлантирдиБугун, 20:26Google DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиGoogle DeepMind сунъий интеллекти хавфли урапларни бир кун олдин башорат қила бошладиБугун, 20:23Сунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаСунъий интеллект хавфсизлик тестлари ўзи хавф туғдирмоқдаБугун, 19:59
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Техно янгиликлар

NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
NASA Қора денгиздаги ноодатий ҳодисани коинотдан суратга олди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Дунё иқлими хавф остида: “Супер Эл-Нино” эҳтимоли 81 фоизга етди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Океан тубида янги ер қатлами пайдо бўлиши илк бор жонли эфирда кузатилди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Олимлар Ерга ўхшаш сайёрада илк бор атмосфера мавжудлигини аниқлашди
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Apple iPhone 18 Pro илк бор видеода намоён бўлди: Камера ва дизайндаги инқилоб
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
Toyota электромобиллар учун умрбод кафолат эълон қилди: Батареялар бепул алмаштирилади
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
АҚШда харидор дўкондан рекорд даражадаги арзон нархда кучли ўйин компьютерини сотиб олди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди
Энергетика инқилоби: 25 йил хизмат қилувчи янги натрий-ионли аккумуляторлар сотувга чиқди