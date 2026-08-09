Лондоннинг Кинғс Кросс ҳудуди дунёдаги етакчи сунъий интеллект марказига айланди
Лондоннинг Кинғс Кросс ҳудуди қисқа вақт ичида дунёдаги энг йирик сунъий интеллект марказларидан бирига айланди. “Билимлар квартали”да Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs, Anthropic ва ўнлаб илғор стартаплар фаолият юритмоқда.
Лондон шаҳридаги Кинғс Кросс ҳудуди қисқа вақт ичида дунёдаги энг йирик сунъий интеллект марказларидан бирига айланди ва бугунги кунда бу ерда офис очиш ҳар қандай Буюк Британия стартапи учун асосий мақсадга айланган. ixbt.com маълумотларига таяниб айтганда, венчур инвестиция фондлари ўз стартапларига ушбу ҳудуддан офис топиб беришни ҳатто асосий рақобат устунлигига айлантирган. Маҳаллий экотизимнинг бундай жадал ривожланиши Сан-Франциско ва Пекин каби глобал технологик марказлар билан рақобатлашиш имконини бермоқда. Бу ҳақда Techcrunch.com хабар беради.
Ҳозирда “Билимлар квартали” деб ном олган бу масканда Google DeepMind, OpenAI, Meta, Isomorphic Labs, Anthropic каби гигантлар ва ўнлаб илғор стартаплар жамланган. Мутахассисларнинг таъкидлашича, ҳудуднинг жозибадорлиги нафақат замонавий инфратузилма, балки бошқа етакчи тадбиркорлар ва юқори малакали мутахассислар билан яқин алоқада бўлиш имконияти билан белгиланади.
Ўтмишдаги жиноят ўчоғидан технологик марказгачаҚизиғи шундаки, бундан атиги йигирма йил муқадар Кинғс Кросс Лондондаги энг хавфли ва жиноятчилик авж олган ҳудудлардан бири бўлган. 1980-йилларда бу ер гиёҳванд моддалар савдоси ва тўдалар назоратидаги масканга айланган эди. Бироқ 2000-йилларнинг бошларида амалга оширилган йирик кўчмас мулк лойиҳалари ва стратегик режалаштириш туфайли ҳудуд тубдан ўзгариб, Буюк Британиянинг бош сунъий интеллект майдонига айланди.
Книгҳт Франк кўчмас мулк фирмасининг маълумотларига кўра, июн ойининг бошидан буён Лондон шаҳридаги сунъий интеллект стартаплари 1 миллион квадрат футдан ортиқ майдонни ижарага олган. Оқибатда Кинғс Кросс ҳудудида асосий ижара ҳақи сўнгги уч йил ичида 18 фоизга ошган. Талаб таклифдан юқори бўлгани сабабли оддий офислар учун бўш жойлар деярли қолмаган ва вакансия даражаси атиги 0,9 фоизни ташкил этмоқда.
Совереигнтй ва келажак истиқболлариҲудуддаги сўнгги муҳокамаларнинг асосий мавзуларидан бири бу мустақиллик ва суверенитет масаласидир. Ёзда Anthropic компанияси ўзининг баъзи хизматларига киришни чеклагани Европа технологик экотизими учун жиддий огоҳлантириш бўлди. Пҳоэних Коурт венчур фирмасининг асосчиси Робин Клеин таъкидлаганидек, бу ҳолат Европа ўз сунъий интеллект салоҳиятини бошқалардан ижарага олиб турмаслиги, балки уни ўзи яратиши ва сақлаши кераклигини кўрсатди.
Бугунги кунда Лондонда жами 3600 га яқин сунъий интеллект стартаплари мавжуд бўлиб, уларнинг ўзи ўтган июль ойидан бери 12,1 миллиард доллар сармоя жалб қилган. Кинғс Кросс эса айнан ана шу мустақил технологик келажак қурилаётган асосий майдонга айланган бўлиб, стартаплар учун нафақат Лондон, балки Кембриж ва Париж каби Европанинг бошқа йирик марказларига ҳам тез етиб бориш имконини беради.
…