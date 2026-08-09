Майкл Оуен: «Ливерпул» трансфер бозорида хатога йўл қўйди
Майкл Оуеннинг фикрича, «Ливерпул» Муҳаммад Салоҳга ўринбосар излашда хато йўналишни танлаган ва Бредли Барколя ўрнига Джаррод Боуэнни нишонга олиши керак эди. PSJ Бредли Барколя учун 145 миллион фунт стерлинг, яни тахминан 195 миллион доллар талаб қилмоқда, бу эса «Ливерпул» учун катта харажат ҳисобланади. Оуеннинг таъкидлашича, янги мавсум бошланишига оз вақт қолгани ва молиявий талаблар юқорилиги сабабли клуб учун трансфер ойнаси мураккаб кечмоқда.
Англиянинг «Ливерпул» клуби ёзги трансферлар мавсумида ҳужум чизиғини кучайтириш борасида асосий имкониятни бой берди. Мюнхеннинг «Вест Хем» клуби сардори Джаррод Боуэн ва Парижнинг PSJ жамоаси ҳужумчиси Бредли Барколя атрофидаги вазият қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.
Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида «Ливерпул»нинг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен мерсисайдликлар раҳбарияти трансфер сиёсатида хато йўналишни танлагани ҳақида фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, клуб Муҳаммад Салоҳга муносиб ўринбосар топишда бошқа номзодга эътибор қаратиши керак эди.
Бредли Барколянинг улкан нархиПариж клуби сафида тўп сураётган Бредли Барколянинг трансфер қиймати ва унинг шартномаси қарийб икки йил давом этиши Франция чемпионига футболчини сотишда босим ўтказмаяпти. Парижликлар юлдуз футболчи учун 145 миллион фунт стерлинг (тахминан 195 миллион доллар) миқдорида улкан маблағ талаб қилмоқда.
«Ливерпул» эса ўтган йили йирик харидларни амалга оширганига қарамай, Муҳаммад Салоҳ эркин агент сифатида кетганидан сўнг унинг ўрнини қоплаш учун бунчалик катта маблағ сарфлашни оқлай олмаяпти. Янги мавсум бошланишига саноқли ҳафталар қолгани сабабли мураббийлар штаби қанот ҳужумчисини топишга шошилмоқда.
Джаррод Боуэн вариантиМайкл Оуеннинг фикрича, «Вест Хем» билан Премер-лигадан тушиб кетган Джаррод Боуэн Муҳаммад Салоҳнинг ўрнини эгаллаш учун энг мақбул номзод бўлар эди. Собиқ футболчи инглиз вингери ўз жамоаси қуйи дивизионга тушиб кетганидан кейин бошқа жамоага ўтишга тайёр эканини таъкидлади.
«Бредли Барколя шубҳасиз юқори савияли футболчи, аммо унинг нархи жуда баланд. Мен бошқача йўл тутган бўлар эдим, “Вест Хем”дан Джаррод Боуэнни жамоага олиб келишга ҳаракат қилиб кўрар эдим», — дейди Майкл Оуен Sportsbookreview.com ва Kalshi промо-коди орқали берган интервюсида.
Шу билан бирга, Оуен «Ливерпул» трансфер бозорида бошқа иқтидорли ўйинчиларни ҳам кўриб чиқиши лозимлигини, жамоага ҳужум қанотларида ҳаракат қиладиган маҳоратли футболчилар сувсиз сувдек кераклигини қўшимча қилди. Бироқ вақт оз қолгани ва молиявий талаблар юқорилиги сабабли мерсисайдликлар учун бу трансфер ойнаси ўта мураккаб кечмоқда.
…