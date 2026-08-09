Майкл Оуен: «Ливерпул» трансфер бозорида хатога йўл қўйди

·78·Спорт
Майкл Оуен: «Ливерпул» трансфер бозорида хатога йўл қўйди
Қисқача

Майкл Оуеннинг фикрича, «Ливерпул» Муҳаммад Салоҳга ўринбосар излашда хато йўналишни танлаган ва Бредли Барколя ўрнига Джаррод Боуэнни нишонга олиши керак эди. PSJ Бредли Барколя учун 145 миллион фунт стерлинг, яни тахминан 195 миллион доллар талаб қилмоқда, бу эса «Ливерпул» учун катта харажат ҳисобланади. Оуеннинг таъкидлашича, янги мавсум бошланишига оз вақт қолгани ва молиявий талаблар юқорилиги сабабли клуб учун трансфер ойнаси мураккаб кечмоқда.

Англиянинг «Ливерпул» клуби ёзги трансферлар мавсумида ҳужум чизиғини кучайтириш борасида асосий имкониятни бой берди. Мюнхеннинг «Вест Хем» клуби сардори Джаррод Боуэн ва Парижнинг PSJ жамоаси ҳужумчиси Бредли Барколя атрофидаги вазият қизғин муҳокамаларга сабаб бўлмоқда. Бу ҳақда Goal.com хабар беради.

Goal.com нашрига берган эксклюзив интервюсида «Ливерпул»нинг собиқ ҳужумчиси Майкл Оуен мерсисайдликлар раҳбарияти трансфер сиёсатида хато йўналишни танлагани ҳақида фикр билдирди. Унинг сўзларига кўра, клуб Муҳаммад Салоҳга муносиб ўринбосар топишда бошқа номзодга эътибор қаратиши керак эди.

Бредли Барколянинг улкан нархи

Париж клуби сафида тўп сураётган Бредли Барколянинг трансфер қиймати ва унинг шартномаси қарийб икки йил давом этиши Франция чемпионига футболчини сотишда босим ўтказмаяпти. Парижликлар юлдуз футболчи учун 145 миллион фунт стерлинг (тахминан 195 миллион доллар) миқдорида улкан маблағ талаб қилмоқда.

«Ливерпул» эса ўтган йили йирик харидларни амалга оширганига қарамай, Муҳаммад Салоҳ эркин агент сифатида кетганидан сўнг унинг ўрнини қоплаш учун бунчалик катта маблағ сарфлашни оқлай олмаяпти. Янги мавсум бошланишига саноқли ҳафталар қолгани сабабли мураббийлар штаби қанот ҳужумчисини топишга шошилмоқда.

Джаррод Боуэн варианти

Майкл Оуеннинг фикрича, «Вест Хем» билан Премер-лигадан тушиб кетган Джаррод Боуэн Муҳаммад Салоҳнинг ўрнини эгаллаш учун энг мақбул номзод бўлар эди. Собиқ футболчи инглиз вингери ўз жамоаси қуйи дивизионга тушиб кетганидан кейин бошқа жамоага ўтишга тайёр эканини таъкидлади.

«Бредли Барколя шубҳасиз юқори савияли футболчи, аммо унинг нархи жуда баланд. Мен бошқача йўл тутган бўлар эдим, “Вест Хем”дан Джаррод Боуэнни жамоага олиб келишга ҳаракат қилиб кўрар эдим», — дейди Майкл Оуен Sportsbookreview.com ва Kalshi промо-коди орқали берган интервюсида.

Шу билан бирга, Оуен «Ливерпул» трансфер бозорида бошқа иқтидорли ўйинчиларни ҳам кўриб чиқиши лозимлигини, жамоага ҳужум қанотларида ҳаракат қиладиган маҳоратли футболчилар сувсиз сувдек кераклигини қўшимча қилди. Бироқ вақт оз қолгани ва молиявий талаблар юқорилиги сабабли мерсисайдликлар учун бу трансфер ойнаси ўта мураккаб кечмоқда.

ЛиверпоолМайкл ОуэнДжаррод БоуэнБрэдли БарколяПремиер Леагуе
Zamin.uz сайтини Google'га қўшинг"Zamin"ни Telegram'да ўқинг!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» муҳаррири
Zamin AI билан муҳокама қилингЯнгиликни таҳлил қилинг, фойдали маслаҳатлар олинг

Изоҳлар 0

Мавзуга оид янгиликлар

Барселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБарселона Родри трансфери устида ишламоқда ва жамоада ўзгаришлар кутилмоқдаБугун, 22:13Микел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиМикел Артета Арсеналнинг трансфер бозоридаги режалари ҳақида гапирдиБугун, 22:11Роберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаРоберт Санчес Челси Англия Премер-лигасида зафар қучишига ишонмоқдаБугун, 21:56Эдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиЭдуард Мендининг Ал-Аҳли жамоасидан кетиши ҳақидаги хабарлар нима сабабдан тарқалдиБугун, 21:54Маркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиМаркус Рэшфорд Манчестер Юнайтедда кутилмаган янги рақамни олдиБугун, 21:38Хабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиХабиб Нурмагомедов октагондаги "яширин тактика"сини очиқладиБугун, 21:38
ЭълонларҲамкорлик учун
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
8 та кенг тарқалган молиявий хато: нималардан сақланиш керак?
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: майдон эгалари ишини анча енгиллаштиради
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Playmatch: футбол ўйнаш учун керакли барча хизматлар битта иловада
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Юқори ноаниқлик шароитида инвестиция қарорлари қандай қабул қилинади?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Кундалик харажатлар учун картани қандай танлаш мумкин?
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
Элдор Шомуродов футбол академияси ва TBC Bank: болалик орзуларидан катта футболгача
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
ANORBANK Бўстонлиқдаги 168-сон мактаб-интернат тарбияланувчиларини табриклади
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Ҳайдовчилар ва ташувчилар учун ОСГОП суғуртасининг афзалликлари...
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Pure Milky’дан навбатдаги креатив: Ҳар қадам — азиз инсонларга меҳр билан!
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Кредит олиш имкониятини ошириш учун қаерда ишлаш керак?
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Бизнес имкониятингизни кенгайтиринг
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
Фаннинг ривожланишига барчамиз масъулмиз!
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
XIV Тошкент халқаро кинофестивали қандай ўтказилмоқда?
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
KAFIL SUG‘URTA: Табиий офат натижасида аҳолига етказилган зарарлар қоплаб берилмоқда
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
«Ипак Йўли» банки Халқаро молия корпорацияси билан шартнома имзолади
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз
EPA – қурилишдаги ишончли ҳамкорингиз

Кўп ўқилганлар Спорт янгиликлар

Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Криштиану Роналду Жаҳон чемпионатидаги мағлубиятдан сўнг оиласи бағрида ҳордиқ чиқармоқда
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Абдуқодир Ҳусановнинг эрта уйланиши сабаби маълум бўлди
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Ўзбекистонни ЖЧ-2026дан чиқариб юборган юлдузнинг даҳшатли тақдири...
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Шакира Мбаппега йўл топиш учун кимдан ёрдам сўраганини айтди
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Ламин Ямал финалдан сўнг Месси унга айтган сўзларни очиқлади
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
Эрлинг Холанд АҚШдан ғалати эсдалик совғаси билан қайтди: Манчестер Сити юлдузи мухлисларни ҳайрон қолдирди
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
«Сити»дан кутилмаган юриш: Мареска 25 нафар футболчини «бозор»га чиқармоқда
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)
12 кунлик таваккал чемпионликка айланди: Муродов тарих ёзди (видео)